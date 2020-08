Kan datastyrte F-16 slå en menneskelig pilot i nærkamp?

Hva blir utfallet når en erfaren F-16-pilot møter et annet F-16, som styres av en kunstig intelligens (KI/AI), i en nærkamp?

Svaret på det får vi torsdag kveld når Darpa, det amerikanske forsvarsdepartementets avdeling for teknologiutvikling, arrangerer finalerunden i det som kalles «AlphaDogfight Trials».

Det går ut på at en F-16-flyger fra US Air Force setter seg i simulator for å møte den flinkeste algoritmen i en visuell nærkamp én mot én, også kjent som «dogfight».

Handler om å bygge tillit

Dette er mer enn bare gimmick og show, men et ledd i Darpa-programmet som heter «Air Combat Evolution» (ACE). «Dogfight» er ikke nødvendigvis så relevant i framtidig luftstrid, men utfordringa brukes som utgangspunkt for å utvikle mer kompleks samhandling mellom bemannede og ubemannede plattformer.

AlphaDogfight-konkurransen avsluttes torsdag kveld. Foto: DARPA

AlphaDogfight-testinga startet i fjor høst, da åtte selskaper ble plukket ut for å utvikle avanserte AI-algoritmer i stand til å manøvrere F-16-jagerfly i slike nærkamper. Selskapene er: Aurora Flight Sciences, EpiSys Science, Georgia Tech Research Institute, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, PhysicsAI og SoarTech.

Denne uka startet finalerunden med at de åtte produsentene testet sine algoritmer mot fem algoritmer utviklet av Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL). Dette ble fulgt av ei turnering der de åtte fløy mot hverandre, mens torsdagen vil bestå av en utslagskonkurranse blant de fire beste teamene.

Vinneren skal torsdag kveld norsk tid møte en F-16-pilot for å teste den kunstige intelligensens evner mot et menneske.

– Det er ikke så vesentlig om mennesket eller maskinen vinner den siste nærkampen. Dette handler om å bygge tillit til teknologien. Dersom den beste AI-en vinner F-16-pilotens respekt, har vi tatt et nytt steg mot mer effektiv menneske/maskin-interaksjon i luftstrid, noe som er ACE-programmets mål, uttaler oberst Dan «Animal» Javorsek, som er programsjef ved Darpas avdeling for strategisk teknologi, i denne meldinga.

Lojal vingmann

Å la kostbare, bemannede kampfly ha med seg mer erstattelige ubemannede «vingmenn» er selvsagt ingen ny tanke. Denne typen konsepter har vært under utvikling lenge, men som ACE-sjefen påpeker stiller det krav til dronenes autonomi.

Boeing er i ferd med å forberede jomfruferden for ATS-dronen, også kjent som «Loyal wingman» i Australia. Foto: Boeing

Et ferskt eksempel på et «loyal wingman»-konsept ble avduket av Boeing i Australia i mai. Dette var den første dronen i et utviklingsprosjektet «Airpower Teaming System» (ATS) som selskapet har ambisjoner om å selge globalt.

ATS-dronen, som har jagerflylignende ytelser, skal etter planen fly for første gang i løpet av 2020, og denne uka kunne Australian Defence Magazine vise de første bildene av den ute på ei flystripe.

Summen av en slik paring av ubemannede og bemannede fly kan potensielt bli det militærfolk liker å kalle styrkemultiplikator, der én enkelt besetning kan kontrollere flere fly uten at arbeidsmengden øker altfor mye, med økt situasjonsforståelse som én av flere gevinster. Konseptene Boeing og det australske luftforsvaret kikker på i første omgang, tilsier at eksempelvis et F/A-18E/F eller F-35A kan ha med seg 3–4 ATS-droner.

Tidligere i år gjennomførte Boeing og US Navy en såkalt «Manned-UnManned Teaming»-demonstrasjon der tre EA-18G Growler fløy i formasjon og samtlige ble kontrollert av de to i cockpiten på ett av flyene.