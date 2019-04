Slik vil Ford spare energi på elektrisk Transit

Under Fords arrangement kalt «Go Further» i Amsterdam denne uken, trakk de sløret av den første elektriske totonns Ford Transit-en.

Dette er ikke den første varianten av Transit som elektrifiseres, da Transit Connect tidligere var tilgjengelig i en elektrisk variant.

Ford Transit Smart Energy Concept Foto: Marius Valle

Forskjellen denne gangen, er at Ford ser ut til å ha noen mer helhetlige tanker rundt elektrifiseringen utover å plukke ut forbrenningsmotoren og skru fast en batteripakke.

Det er i alle fall det inntrykket vi sitter med etter å ha sett på Transit Smart Energy Concept. Her har produsenten grunnet på hvor de kan spare energi for å gi mest mulig rekkevidde.

Bilen de viste frem er basert på en drivlinje fra Streetscooter Work XL, bygget inn i en Transit med ti seter. Konseptet skal testes ut på offentlig vei senere i år, og er en elektrisk minibuss.

Les også: Nesten seks av ti nye biler i mars var elbiler

Øker rekkevidde ved å effektivisere oppvarming

Det er ikke all verden å hente i å effektivisere elektromotoren. Den har i utgangspunktet veldig høy virkningsgrad. Derimot kan det være mye å hente andre steder.

Et triks Ford ikke kan sies å være først ute med, er å ta i bruk en varmepumpe som utnytter overskuddsvarme fra drivlinje, uteluft og kupéluft. At det er effektivt, er likevel sikkert. Så dette er et smart sted å redusere energifobruket.

Bilen har ti seter. Foto: Marius Valle

Det skal gi en reduksjon i energiforbruket til oppvarming på 65 prosent, og gi en økning i rekkevidde på 20 prosent, hevder Ford. Det vil tross alt gå med ganske mye energi til å varme opp en så stor kupé som i denne bilen. Hvert sete utstyres også med setevarme som kan styres individuelt.

Senere planlegger Ford å teste individuelle klimasoner for hver passasjer, og seter som automatisk oppdager om det sitter en passasjer der eller ikke.

Isolerte vinduer og flater

Bilen har doble vindusglass, som vil isolere og hindre varmetap fra kupeen. Også gulv og tak er isolert.

Hver passasjer skal kunne styre temperatur og setevarme individuelt. Foto: Marius Valle

I tillegg er det seks solcellepaneler på taket, som forsyner kupeen med lys, varme og strøm til passasjerenes mobiltelefoner. Røde og blå stemningslys skal også påvirke den opplevde temperaturen i bilen, hevder Ford.

I tillegg bruker de en skyvedør som kan åpnes til halv stilling for å redusere energitapet. Når døren åpnes, kan klimaanlegget og oppvarming automatisk deaktiveres om det er behov for det. De har også skilt førerkupeen fra passasjerkupeen for å spare på oppvarming.

Nøyaktig hvor mye energi de skal klare å spare, vites ikke. Det vil testingen antakeligvis avdekke. Hva som eventuelt følger med videre til produksjon gjenstår også å se.

Les også: Volvo XC40 lanseres som elbil i år

150 kilometer

Elektrisk Transit kommer i 2021. Foto: Marius Valle

Drivlinjen konseptet er basert på står i en Streetscooter-bil med batterikapasitet på 76 kilowattimer og motor på 90 kilowatt. Dette er et rent nyttekjøretøy som brukes av DHL, og som har 200 kilometer rekkevidde og lasterom på 20 kubikkmeter.

Til sammenligning har Transit-konseptet en rekkevidde på 150 kilometer.

Dette er flere opplysninger enn de til nå har publisert rundt den elektriske Transit-varebilen, som ble lansert samme dag denne uken. Dette er en annen modell enn Transit Smart Energy Concept.

Det er kjent at varebilvarianten kommer i 2021, men inntil videre har de ikke sagt noe om rekkevidde, motoreffekt, lastekapasitet, lading eller annet.

Denne uken gjorde Ford det også klart at de planlegger å lansere en elektrisk SUV som ligner Ford Mustang i år. Denne har en rekkevidde på 600 kilometer, ifølge produsenten.