Ford viser el-SUV med 600 kilometer rekkevidde

AMSTERDAM: Ford lanserer sin nye elbil, en SUV inspirert av Mustang. Nyheten kommer i salg neste år, og mye er foreløpig ikke kjent.

Det er imidlertid klart at den får rekkevidde på over 600 kilometer, og at du kan reservere den allerede i dag.

Steven Armstrong, leder for Ford i Europa, forteller om den kommende SUV-en. Foto: Marius Valle

Ford beskriver den som en sportslig og anvendlig SUV med «meget gode kjøreegenskaper». Rekkevidden er oppgitt etter WLTP-målemetoden, som burde bety at dette tallet ikke er altfor langt unna virkeligheten.

Ford åpner i dag en reservasjonsløsning. Det vil si – du kan registerere deg for å sikre deg førsterett til å reservere bil.

Altså er det her snakk om å sette seg på en mailingliste. Ingen penger skal overføres i første omgang.

Bilen har blitt omtalt tidligere,under navnet Mach-1.

Elektrisk Transit

I tillegg lanseres en helektrisk Ford Transit. Prototypen ble vist frem i dag, og skal settes i produksjon i 2021. Totonneren skal ha en konkurransedyktig nyttelastkapasitet, ifølge Ford.

Elektrisk Transit kommer i 2021. Foto: Marius Valle

De sier ikke noe konkret om rekkevidde, lading eller annet, men fremhever at det skal være tilstrekkelig rekkevidde til bruk i de fleste oppgaver og alle værforhold.

En ladbar hybrid-utgave av Transit er også på vei.

Det hele ble annonsert i forbindelse med Fords store pressearrangement «Go Further» i Amsterdam i ettermiddag. Og inntil videre er det faktisk ikke presentert noen flere detaljer om bilen enn akkurat dette med rekkevidden.

Ford lanserte imidlertid en rekke andre elektrifiseringsnyheter, i hybridkategorien. 16 elektrifiserte modeller ble presentert her.

For Fords del er det snakk om å putte 100 milliarder kroner i elektrifisering, og i all hovedsak er det snakk om mild hybrid med 40 volt-system, hybrider og ladbare hybrider.

Hos Ford er det en gruppe kalt Team Edison som utvikler elektrifiserte biler, og ifølge Ford er den norske avdelingen særlig involvert. Ikke bare på grunn av at vi har mye erfaring med elbil i Norge, men også fordi landet byr på skiftende klima.

Ser til Norge

– Ford Motor Norge har også samarbeidet tett med Team Edison som har gjort en rekke undersøkelser og studier i Norge. Vi er dypt involvert i utviklingen av Fords elektrifiserte biler, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg i en pressemelding.

Steven Armstrong, leder for Ford i Europa, sier at dagens lansering er en av selskapets største øyeblikk. Åtte av de elektrifiserte nyhetene skal komme på veien i år.

Ingen av disse er rene elbiler.

Armstrong mener folk vil ha biler som gjør livet bedre i dag, og at alle ikke har behov for full elektrifisering. Det er tanken bak å tilby elektrifisering av alle Fords modeller, men i ulik grad fra modell til modell.

Dermed ser det ikke ut til at det med det aller første blir lansert en elektrisk Mondeo. Ford sier de har studert hvordan kundene bruker modellene deres i dag, og elektrifiserer deretter.

Viste hybrider

Ny Kuga kommer i ulike hydridvarianter. Foto: Marius Valle

Blant hybridene finner vi Ford Tourneo Custom, med 50 kilometer rekkevidde etter NEDC-målemetoden. Dette er en åtteseters personbil.I tillegg SUV-en Explorer, med en rimelig beskjeden elektrisk rekkevidde på 40 kilometer.

De viste også frem en «selvladende» Mondeo hybrid. Denne fås som stasjonsvogn, og lades, i motsetning til hva Ford hevder, ikke av seg selv, men av en bensinmotor.

I tillegg kommer milde hybrider, kalt Ecoboost hybrid, for Ford Focus og Fiesta. Det vil si at de har 48 volts motor og knøttsmå batterier. Disse bilene drives i all hovedsak av forbrenningsmotorer, men under aksellerasjon kan den lille elektromotoren tilby støtte, slik at bilen kommer seg raskere opp i fart.

I tillegg kommer Kuga i alle hybridvarianter, fra ladbar til mild hybrid.