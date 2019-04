Audi løfter på sløret om ny konseptbil

Har du lurt på hva de hvitfrakkede kvinner og menn i Ingolstadt ser når de titter inn i glasskulen? Svaret får du 15. april, når Audi viser sin nyeste konseptbil på bilmessen i Shanghai.

Her i Kinas største by skal Audi dra teppet av en selvkjørende, elektrisk fremtidsbil som har fått navnet AI:me. Bortsett fra disse nye blyantskissene, og at de kaller AI:me for «en visjon om en selvkjørende kompaktbil for morgendagens storbyer», ønsker Audi tydeligvis ikke å røpe noe som helst om fremtidsbilen.

Men AI-navnet antyder at bilen er spekket med kunstig intelligens, så det er grunn til å tro at den vil ha høy grad av autonom kjøring. Interiørskissen viser et joystick-aktig ratt, og en skjerm så bred at selv Byton kunne ha vært stolt over den.

Framtidsvisjoner

Skissene Audi har lagt ved meldingen om AI:me, er signert Boguslaw Paruch, en av Audis eksteriør-designere som også er involvert i en annen av Audis konseptbiler. Aicon ble presentert i 2017 som en autonom luksus-sedan ment for langkjøring, med en rekkevidde på opptil 800 kilometer fra et faststoffbatteri. Interiøret er uten ratt og pedaler, og kupéen er mer designet for bilopphold enn bilkjøring.

– Vi har skapt en organisk og logisk skulptur som uttrykker fremdrift. Det er typisk Audi, sa Paruch om Aicon-designet i forbindelse med en internreportasje på Audis hjemmesider om byggingen av en prototyp av konseptbilen.

I april får vi se hvor mye Audis framtidsvisjoner og designerspråk har utviklet seg fra Aicon til Ai:me.

Audi er ellers midt inne i en lanseringsbølge av elbiler som er klare for å kjøre på norske veier - med sjåfør. De første e-tron-bilene er allerede levert. Senere i år lanseres e-tron Sportback, en sporty fireseter. I tillegg er en e-tron GT på gang, dette blir en lav råtass med motoreffekt på 434 kilowatt, og motor både foran og bak. GT blir bygget på samme plattform som også Porsche bruker. Etter hvert kommer også Audi Q4 e-tron, som er en kompakt SUV.

Det meldes imidlertid om at Audi har problemer med å skaffe nok batterier til å opprettholde full produksjon av e-tron.

Tyskerne holder for øvrig på å utvikle en elektrisk Audi utenom e-tron: Q2L, som er spesialdesignet for det kinesiske markedet. Ifølge insideevs.com skal Audi ha 12 helelektriske modeller å velge mellom innen 2025.

