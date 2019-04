Nesten seks av ti nye biler var elbiler i mars

58,4 prosent av alle biler som ble førstegangsregistrert i Norge i mars var nullutslippsbiler. Det viser de nyeste tallene for bilsalget, publisert av Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Og det er salget av Tesla Model 3 som går så det gviner.

Det ble registrert 18.375 nye personbiler. I tillegg ble det bruktimportert 1347 biler i mars.

Bare 10,4 prosent av bilene hadde kun dieselmotor. 12,3 prosent hadde bare bensinmotor. 18.9 prosent var hybridbiler.

Salget av nullutslippbiler i mars var drøyt 100 prosent høyere enn mars 2018. Det ble til sammen registrert 10.732 nye biler med nullutslipp, i tillegg til 632 bruktimporterte.

Tesla tok storeslem

Økningen fra i fjor var i rene tall 5366 flere biler. Det er omtrent like mange Model 3 som ble solgt i mars. Det ble registrert 5315 Model 3.

Til sammenligning ble det registrert totalt 808 Model 3 i januar og februar.

Det ble også registrert 218 varebiler med nullutslippsdrivlinje.

Den enorme elbilandelen gir et gjennomsnittlig oppgitt CO 2 -utslipp på 42 gram CO 2 per kilometer.

BIler med bensinmotor hadde i snitt et utslipp på 92 gram, og deiselbiler 133 gram. Tallene inkluderer hybridbiler.

Tesla Model 3 stilt ut under bilmessen i Paris. Foto: Marius Valle

Europas mest solgte elbil

Tesla har for øvrig grunn til å være fornøyde flere steder enn i Norge. I februar var Model 3 den mest solgte elbilen i hele Europa, ifølge tall fra Jato Dynamics.

Februar var den første hele måneden Model 3 var i salg i Europa. Den var ikke bare den mest solgte elbilen på kontinentet, mens også den mest solgte mellomstørrelsesedanen i premiumsegmentet.

Det ble registrert 3190 Model 3. Det er mange biler, men småtterier sammenlignet med de mest solgte modellene.

På første plass er Volkswagen Golf, med 31.769 registreringer. På andre plass Renualt Clio, med 26.062 biler. Helt nede på 25. plass finner vi Toyota C-HR med 10.846 biler.

Fortsatt et lite volum

Elbiler solgte generelt bra i Europa i februar, men sto fremdeles for beskjedne 1,9 prosent av volumet. Dette er imidlertid en økning på 92 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Det største markedet for elbiler i februar var Tyskland, hvor salget var 81 prosent høyere enn i februar 2018.

Det største markedet i andel var ikke overraskende Norge, med 40 prosent. Andre plass er Nederland, med sju prosent elbilandel.