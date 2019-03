Slik skal Volvo gjøre fremtiden sikrere

GÖTEBORG: Skarpt, hvitt lys. En høy, hvislende lyd. Sekundet etter tordner en Volvo XC90 inn foran øynene våre, den dundrer inn i en massiv betongblokk så blikk og bildeler spruter.

På et tjuendedel av tiden øyet bruker på å blunke, fylles kupeen av hvite kollisjonsputer og så, stillhet. Aldri før har 80 kilometer i timen virket så fort, og bråstoppet så skremmende.

Heldigvis er vi på Volvos testlab i Göteborg, og høyhastighetskrasjet er den dramatiske avslutningen på et sikkerhetsseminar der Volvo presenterer sine neste skritt for å redusere omkomne og alvorlig skadde i trafikken.

Rekkevidde inntil 30 mil: Volvo har levert sin første elektriske lastebil

Maks 180 km/t

– Det er en elefant i rommet. Den heter fart, og den må vi snakke om, sier Håkan Samuelsson, toppsjefen i Volvo Cars.

Bilprodusenten har allerede varslet første steg - å innskrenke folks mulighet til å kjøre som øksemordere på rømmen. Nå skal Volvo redusere toppfarten på alle sine biler til 180 km/t.

– Det har vært mange flere positive reaksjoner enn vi trodde - selv fra Tyskland, sier Samuelsson til tu.no.

– Det har vært noen emosjonelle reaksjoner, at dette er idiotisk, at nå kommer ikke Volvo til å selge en eneste bil i Tyskland. Jo, jeg tror vi kommer til å selge en og annen bil i Tyskland, sier han.

– Må ha is i magen

– For eksempel til foreldre som skal kjøpe ny bil, og har en 17 år gammel datter som skal ta sertifikat. Vi blir kanskje mindre attraktiv for andre kunder, som synes det er gøy å kjøre sikksakk fortere enn loven sier på motorveiene. Om disse velger et annet bilmerke, så får vi kanskje akseptere det. Jeg tror vi skal ha litt is i magen. Jeg tror at lovmakerne kommer til å følge opp, sier Samuelsson.

– Om fem eller ti år kommer folk til å spørre «kunne dere virkelig kjøre akkurat som dere ville, hvor dere ville? 250 km/t utenfor en skole?».

Presenterte ny konseptbil: Volvo tror selvkjørende biler vil erstatte flyreiser

Nøkkel til lav fart

Ikke bare skal toppfarten begrenset - Volvo jobber også med software som gjør det umulig å kjøre for fort på enkelte steder, for eksempel utenfor skoler og barnehager.

Fra og med neste år, altså for 2021-modellene, vil en oransje nøkkel være standard på nye Volvoer. Denne skal kunne programmeres slik at far og mor kan bestemme maks fart ungene kan kjøre, hvor høy musikk de kan høre på osv. Høres det kjent ut? Joda. Tidligere har Volvo hatt en slik rød nøkkel som ekstrautstyr, men nå skifter den farge og blir standard.

Men Volvo har mer på blokken.

– Om noen år kommer folk til å spørre «kunne dere virkelig kjøre akkurat som dere ville, hvor dere ville?», spår Volvo-sjef Håkan Samuelsson. Foto: Paal Kvamme

Overprøver føreren

– At høy fart og ruskjøring er farlig, har vi visst lenge. Men det er bare de siste årene at vi har blitt klar over hvor farlig distraksjoner er i trafikken, sier utviklingsleder Henrik Green.

Nå skal Volvo begrense disse faremomentene så mye som mulig.

Om få år vil Volvoen din kontinuerlig sjekke deg for alskens distraksjoner: tretthet, at du prøver å dempe ungenes opprør i baksetet, tekstmeldingen som akkurat plinget inn - pluss effekten alkohol, narkotika og eventuelle medisinske årsaker måtte ha på deg.

Kameraer skal kontinuerlig overvåker øynene dine for å sjekke om du er trøtt, ruset eller på andre måter uoppmerksom. Samtidig vil en skog av andre sensorer sjekke om du virker sein i reaksjonsevnen, har en vinglete kjørestil, kjører for fort - eller ikke beveger rattet på en stund.

Ny type hurtiglader: Denne vogna leverer strøm til elbiler hvor som helst

– Øyesporing viktig

– Dette er en milepæl for Volvo. Det er veldig mange ulike detektorer som jobber sammen. Øyesporing ved hjelp av kameraer er bare en av veldig mange ulike detektorer som jobber sammen, men det er en veldig viktig del. Det første tegnet til at noen kjører i beruset tilstand, er redusert syn og oppmerksomhet. En kjent reaksjon til for mye alkohol er at folk blir døsige og ser seg mindre omkring, sier professor Victor Trent, som leder kjøreadferdsforskningen ved Volvo Cars.

Synes ikke systemet at oppførselen din holder mål, vil ekte mennesker av kjøtt og blod ringe deg via Volvo On Call-systemet og snakke med deg. I ekstreme situasjoner vil bilen sakke farten, svinge inn til siden og parkere seg selv.

Hvor mange kameraer det blir snakk om, og hvordan de fungerer, ønsker Volvo ikke å fortelle om foreløpig. Men Henrik Green sier at systemene blir innført tidlig på 2020-tallet.

– Vår forpliktelse

– Bilndustrien har teknologien som skal til for å begrense disse faktorene, men på grunn av personlig integritet så har vi latt være. Det koster tusenvis av liv i trafikken rundt på kloden hvert år. Det er ikke bare vårt ansvar, det er vår forpliktelse å lede industrien i den retningen, sier Green.

– Skal det være individets frihet å kjøre fort overalt? Har individet rett til å kjøre beruset? Har vi som bilprodusent et ansvar for å gjøre noe med dette? Det går en grense mellom folks personlige integritet og livredding. Samfunnet må ta den diskusjonen, og finne ut hvor den grensen går.