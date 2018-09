Presenterte ny konseptbil: Volvo tror selvkjørende biler vil erstatte flyreiser

Göteborg: Selvkjørende biler kan bli en erstatning for flyreiser, skal vi tro Volvo. De har lansert konseptbilen 360c, som de ser for seg kan gjøre akkurat dette.

Bildet Volvo tegner er av en verden hvor du kan reise lange avstander uten å måtte stresse deg gjennom flyplasser og kø, og trange bråkete fly.

I stedet skal du kunne gå rett ut av døra hjemme, slappe av i en selvkjørende bil hvor du kanskje kan få unna litt arbeid, før du ankommer destinasjonen litt senere.

Dette er naturlig nok ikke noen erstatning for lange flyreiser, men Volvo ser det for seg som en erstatning for innenriksflyvninger. Strekninger på rundt 30 mil skal være spesielt egnet.

De utelukker likevel ikke enda lengre reiser, for fremtidens bil skal du også kunne sove i.

360c er en konseptbil, og en visjon for fremtidens selvkjørende biler fra svenskene. Foto: Marius Valle

Innenriksfly kan ta lenger tid enn å kjøre

De trekker frem New York – Washington, Houston – Dallas og Los Angeles – San Diego som eksempler på trafikkerte flyruter hvor det i utgangspunktet er raskere å kjøre enn å ta fly om man regner inn hele reisen.

En norsk variant kunne vært Oslo – Kristiansand, som er 32 mil.

I en «sovevogn» ser de blant annet for seg at du vil ha tilbud om mat. Foto: Marius Valle

Innenlandsfly er en god idé som fungerer dårlig i praksis, mener Mårten Levenstam, senior visepresident for corporate strategy hos Volvo Cars. 360c skal være en helt nye strategi for reiselivsbransjen. Tanken er ikke at du skal eie bilen, men kjøpe reiser med den.

360c kan konfigureres for ulik bruk, og Volvo har pønsket ut fire muligheter; en sovekupé, et mobilt kontor, underholdningsrom og en stue. Steder hvor du kan ta livet med ro under reisen.

Konseptet, som ikke er helt ulikt konsepter for selvkjørende kjøretøy vi har sett tidligere, vil påvirke hvordan byplanlegging gjøres i fremtiden, mener Volvo.

Langt frem

«Fremtiden» er nok det viktigste nøkkelordet her. 360c er ikke noe som er klart for veien i dag eller om et år. Det er mye som skal løses før vi kommer dit.

Men bilprodusenten tror vi kan se helt selvkjørende biler på veien innen 2025.

Bilen er utstyrt med en LED-stripe hele veien rundt. Derav navnet 360c. Foto: Marius Valle

Her er det tross alt snakk om biler uten ratt og pedaler, som utelukkende vil kjøre seg selv. Det vil kreve autonomi på nivå 5, som definert at SAE. Til nå er det lansert biler som er på nivå 2 — svært grove selvkjøringssystemer som krever at du holder i rattet og er klar til å ta over kontroll når som helst. Et eksempel er Tesla Autopilot.

Nivå 3 vil gjøre det mulig å overlate noe av kjøringen til bilen under visse forhold. Først på nivå 4 kan bilen i utgangspunktet gjøre all kjøring uten at føreren trenger å ta over.

Nivå 5 representerer fullstendig automatisk kjøring uten noe behov for fører.

Sikkerhetsteppe

Den viktigste utfordringen som må løses, er sikkerhet for passasjerer. Det vil være meningsløst å innføre selvkjørende biler, dersom de ikke gir lavere risiko for ulykker enn menneskekjørte biler.

Et sikkerhetsteppe skal erstatte sikkerhetsbeltet i dette konseptet. Foto: Marius Valle

I begynnelsen vil biler som dette kjøre på samme vei som manuelt kjørte biler. Da er det alltid en risiko for at noen gjør feilberegninger.

Om du først skal være involvert i en trafikkulykke, er det nok å foretrekke at du er fastspent.

En sovekupé er derfor i utgangspunktet ikke ideelt. Volvo har utviklet et spesielt sikkerhetsteppe for dette. Det skal fungere som en trepunktssele.

Dette festes i en holder, og sensorer vil kontinuerlig overvåke hvordan du ligger. Om det skulle bli nødvendig, vil det stramme seg over brystkassen og bekkenet til passasjeren. Omtrent som med selvstrammende belter.

De ser også for seg at beltebruk i bil blir litt som på fly. I noen områder må du ha belte på, for eksempel i bytrafikk. Når du kommer i en autonom kjørebane på motorveien, vil du imidlertid kunne ta av deg beltet.

Universell kommunikasjon

Volvo foreslår også en ny sikkerhetsstandard for selvkjørende biler. Det er snakk om en kommunikasjonsstandard som beskriver hvordan selvkjørende biler skal kommunisere med andre i trafikken.

Dette innebærer at bilene ikke bare kan kommunisere trådløst over datanettverk, men også at de formidler sine hensikter med lyd- og lyssignaler.

En LED-stripe rundt hele bilen, samt lydsignaler, vil kunne formidle hensiktene til kjøretøyet til for eksempel fotgjengere.

En universell standard vil gjøre at alle forholder seg til de samme signalene, uansett bilmerke. Dette er noe de må begynne å tenke på nå, ifølge Volvo. Deres ideer er bare et forslag, men det vil bli lettere om alle snakker samme språk.

Det vil tross alt ikke være lett om man må lære seg Volvo-språk, BMW-språk og Tesla-språk for å forstå hva bilene skal i fremtiden.

360c er til syvende og sist et rent konsept, som ikke gir noen indikasjon på kjøretøy og løsninger som ligger nært i tid. Men skal vi tro Volvo er dette i det minste ting de tenker på.