Volvo har levert sin første elektriske lastebil

Da Tesla viste fram sin ellastebil på slutten av 2017, begynte et kappløp. Hvem skulle bli først med for alvor å elektrifisere de tunge transportene? Og det har gått raskt. Daimler-konsernet har lansert flere modeller og kommer til å fortsette å utvide tilbudet sitt. Og nå er også Volvo på banen.

Volvos FL-modell har en rekkevidde på inntil 30 mil. De to første bilene som ble levert, var en ordinær utgave (bildet), og en søppelbil. Foto: Volvo

Volvo har hatt elektriske busser i drift siden 2010, men det tok litt tid innen den første ellastebilen kom. Men den 19. februar nådde man altså den milepælen, og de første to bilene rullet ut til kunder. Den første gangen ellastebilen ble vist fram var i april 2018.

Begge bilene inngår i en innledende serie som har blitt utviklet sammen med kunder, og serieproduksjonen kommer i gang senere i år.

«I takt med at teknikken blir et konkurransedyktig alternativ for flere kunder, kommer vi til å fortsette å utvikle tilbudet vårt innen eldrift. Samtidig reduserer vi også stadig klima- og miljøpåvirkningen fra de dieseldrevne og gassdrevne lastebilene våre, framfor alt ved å utvikle stadig mer energieffektive drivlinjer,» sier administrerende direktør Roger Alm i Volvo Lastvagnar i en uttalelse.

Hurtiglader på 1–2 timer

Utviklingen av bilene har foregått på «uvanlig kort» tid, og de første eksemplarene har de jobbet fram i tett samarbeid med kunder og operatører. Dette har de gjort for å få fram løsninger som kan takle de spesifikke kravene som finnes når det dreier seg om ytelse, kjørelengder, lasthåndtering og effektiv utnyttelse av kjøretøyet.

Begge bilene som ble levert nå er av modellen FL; en bil beregnet til distribusjon, avfallstransporter og andre oppdrag i bytrafikk, og med en totalvekt på 16 tonn. Bilene har en elmotor på 185 kW maksimaleffekt, og et batterisystem med mellom 100 og 300 kWh kapasitet. For bilene med det største batteriet, skal rekkevidden være opptil 30 mil.

Senere i år kommer en større modell for tyngre oppdrag, med betegnelsen FE. Den vil ha rekkevidde på opptil 20 mil.

Lading skjer via 22 kW vekselstrøm, eller med hurtiglading med opptil 150 kW. Det innebærer at det store batteriet skal bli fulladet på 1–2 timer med hurtiglading og ca. 10 timer for de som lader via strømnettet.

Og selv om de to første bilene ble levert i Sverige – en søppelbil til Renova og en distribusjonslastebil til DB Schenker – har man også fått inn bestillinger fra andre steder.

Volvo FE Electric

Fullstendig strømdrevet lastebil for distribusjon, avfallshenting og andre oppdrag i bymiljøer, totalvekt på 27 tonn. Lanseres siste halvdel av 2019.

Drivlinje: To elmotorer med en total maksimal effekt på 370 kW (kontinuerlig effektuttak på 260 kW) og en totrinns Volvo girkasse. Maksimalt dreiemoment for elmotorene: 850 Nm. Maksimalt dreiemoment på bakakselen: 28 kNm.

Energilagring: Litium-ion-batterier, 200–300 kWh.

Rekkevidde: Opptil 200 km.

Lading: Det finns to ulike ladesystemer. CCS2: Maksimal ladingseffekt 150 kW DC. Laveffektlading: Maksimal ladingseffekt 22 kW AC.

Ladetid: Fra tomme til fulladede batterier (300 kWh: CCS2 150 kW cirka 1,5 timer, laveffektlading cirka 10 timer.

Volvo FL Electric

Fullstendig strømdrevet lastebil for distribusjon, avfallshenting og andre oppdrag i bymiljøer, totalvekt på 16 tonn.

Drivlinje: Elmotor med en total maksimal effekt på 185 kW (kontinuerlig effektuttak på 130 kW) og en totrinns Volvo girkasse. Maksimalt dreiemoment for elmotoren, 425 Nm. Maksimalt dreiemoment på bakakselen, 16 kNm.

Energilagring: Litium-ion-batterier, totalt 100–300 kWh.

Rekkevidde: Opptil 300 km.

Lading: Det finns to ulike ladesystemer. CCS2: Maksimal ladingseffekt 150 kW DC. Laveffektlading: Maksimal ladingseffekt 22 kW AC.

Ladetid: Fra tomme til fulladede batterier: hurtiglading tar 1–2 timer (DC-lading), nattlading opptil 10 timer (AC-lading) med en maksimal batterikapasitet på 300 kWh.

Denne artikkelen ble først publisert på nyteknik.se.