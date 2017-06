Slik har den elektriske Saab 9-3 blitt etter fem års utvikling

Fem år etter at svensk-kinesiske Nevs overtok konkursboet etter bilprodusenten Saab, er omsider første produkt klart til å vises fram.

Nevs 9-3 EV skal avdukes på forbrukerelektronikkmessa CES Asia, som arrangeres 7-9. juni i Shanghai, og onsdag slapp selskapet de første bildene. Det inkluderer også en kommende modell, 9-3X suv.

Nedlastbar oppgradering

Nevs 9-3 er basert på andregenerasjons Saab 9-3 som kom for 15 år siden. Det synes, det er kun små ytre kosmetiske justeringer. Interiøret har ikke Nevs vist fram ennå.

I pressemeldinga lover Nevs at den svenske arven i tillegg til design skal skinne gjennom i sikkerhet og kvalitet.

Der bekrefter selskapet også det som tidligere er antydet, nemlig at 9-3 EV får en rekkevidde på 300 kilometer. Det er kinesiske Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) som skal besørge Nevs dem med battericeller til 9-3-produksjonen.

Noen nye led-lykter, men ellers en hekk som ligner veldig på Saab 9-3 fra 2002. Foto: NEVS

Nevs 9-3X-konseptet skal også avdukes på CES Asia. Foto: NEVS

Nevs 9-3X. Foto: NEVS

Når det gjelder øvrig teknologi skal det blant annet være mulig å laste ned og installere programvare-oppdateringer på bilen.

Ren kupéluft

Nevs skriver at de har over 150.000 bestillinger på 9-3 fra kinesiske selskaper. Brorparten av dem er fra leasingselskapet New Energy Panda.

For en elbil som i utgangspunktet utelukkende skal selges på det kinesiske markedet, er ren kupéluft et prioritert salgsargument.

Nevs lanserer det de kaller «Always Clean Air Cabin» (ACAC) som de hevder har en filtreringseffektivitet på opp til 99 prosent. Her snakker vi om å redusere nivået av mikropartikler som har en mediandiameter på 2,5 mikrometer per kubikkmeter (PM 2,5).

– Det tar under et minutt å redusere PM 2,5-nivået fra 500 to 50 µg/m3, skriver Nevs.

Mens Nevs går for en litt traust forkortelse, har Tesla typisk nok for lengst lansert et luftfilter med et navn som stikker seg ut fra resten av bilindustrien- «bioweapon defense mode».

Ny bildelingstjeneste

Parallelt med den nye elbilen i 2018 lanserer Nevs en bildelingstjeneste i Tianjin - havne- og industribyen like utenfor Beijing som har rundt 15 millioner innbyggere og der Nevs er i ferd med å bygge sin nye fabrikk.

Mobilitetsprogrammet, som altså skal benytte seg av 9-3 EV, har offentlig støtte fra Tianjin Binhai Hi-tech Industrial Development Area (THT) som også er på eiersida i Nevs. Det er flere statlig kontrollerte eierselskaper i Nevs: National Modern Engergy Holdings (NMEH) i Beijing og State Research Information Technology (SRIT).

Tidligere i år var Nevs det eneste internasjonale selskapet som mottok elbilproduksjonslisens i Kina. Selskapet har nå rundt 2.500 ansatte.

På den kommende Tianjin-fabikken skal Nevs også produsere biler også for det kinesiske selskapet Iconiq Motors. Nevs eier også majoriteten av en eksisterende fabrikk i Fuijan-provinsen sør-vest i Kina og jobber for å få mer produksjon på det gamle Saab-anlegget i Trollhättan.