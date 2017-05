Nissan skal slutte å produsere egne batterier – selger fabrikken

Når neste generasjon Nissan Leaf ruller av produksjonslinjen, kan den være utstyrt med batteri som ikke er produsert av Nissan selv.

Nissan skal selge seg ut av batteriproduksjon, og er inne i en avsluttende fase av forhandlinger om å selge batterienheten AESC, skriver Nikkei.

AESC er et fellesforetak Nissan etablerte sammen med NEC i 2007. AESC produserer batteripakker til blant annet Nissan Leaf. AESC var i fjor verdens nest største produsent av litiumionbatterier til biler etter Panasonic.

Nissan eier 51 prosent av AESC, mens NEC eier resten. Nå er Nissan i ferd med å selge sin andel til kinesiske GSR Capital.

Om salget går igjennom, skal det offentliggjøres om en drøy uke, skriver Bloomberg, som viser til anonyme kilder involvert i forhandlingene.

Det er imidlertid ikke avgjort at salget går gjennom, og andre budgivere kan dukke opp.

Kjent at Nissan vil ut av batteriproduksjon

Nissan har til nå hovedsaklig benyttet batterier fra AESC. Foto: Eirik Helland Urke

At Nissan har ønsket å komme seg ut av batteriproduksjonen har vært kjent en stund. I fjor sommer skrev Nikkei at bilprodusenten hadde bestemt seg for å selge seg ut.

En av grunnene til at de ønsker å selge sin andel i AESC er at de kan hjelpe dem med å holde prisene nede. I 2014 meldte Reuters at en av årsakene er at Nissan har forpliktet seg til å kjøpe elektroder fra NEC uavhengig av salg av batterier. Dermed har det vært vanskelig å oppnå gode priser for komponenter.

Dyre batterier antas å være en av årsakene til at alliansepartner Renault har valgt å kjøpe batterier fra LG Chem fremfor AESC til de fleste av sine elbiler.

Ikke kjerneteknologi

I desember sa Renalt-Nissan-direktør Carlos Ghosn at alliansen, som nå også inkluderer Mitsubishi, i fremtiden i større grad vil basere seg på batterier fra underleverandører.

Opel Ampera-e bruker batteri fra LG Chem. Foto: Santa Fabio

Det ga mening å produsere selv i 2008, ettersom det ikke fantes store leverandører av litiumionbatterier til elbiler på det tidspunktet. I dag er situasjonen en annen.

Ghosn ga uttrykk for at det viktigste for bilprodusentene er å være nøye med å bare investere i kjerneteknologi. Batterier er i stadig utvikling, og dermed noe de bør kjøpe fra aktører som spesialiserer seg på dette, sa han.

AESC produsererer batterier i Smyrna i Tennessee, og Sunderland i England. Det er ikke kjent om GSR Capital tar over disse produksjonsfasilitetene, men det er ifølge Nikkeis kilder en del av forhandlingene.

Neste Leaf kan ha batteri fra LG

Avisen skriver at Nissan skal fortsette med forskning og utvikling på neste generasjon batterier med nye materialer.

I august er det åtte år siden Nissan lanserte Leaf. Hvorvidt neste generasjon Nissan Leaf, som lanseres i september, skal benytte batterier fra AESC eller en annen leverandør er ikke kjent.

Batteripakke fra Nissan Leaf. Foto: Mario R Duran Ortiz/Creative Commons SA3.0

Bilprodusenten har tidligere vist frem et konsept kalt IDS, som det er ventet at neste Leaf til en viss grad er basert på. IDS har et batteri på 60 kilowattimer. Dette batteriet ble utviklet i samarbeid med LG Chem.

Europas mest solgte elbil, Renault Zoe, benytter batteri fra LG Chem. Opel Ampera-e bruker også LG-batteri.