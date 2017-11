Se brødrenes hydrofoilbrett sveve ved Aker Brygge

I september skrev vi om brødrene Hiorth, som laget sitt eget elektriske hydrofoilbrett.

Ved hjelp av en hydrofoil – en propelldrevet vinge montert under brettet - løftes brettet fremover og over vann. Utøveren balanserer på brettet.

De tre brødrene fikk lyst på et slikt brett etter å ha sett en Facebook-video av Lift eFoil, men mente at 12.000 dollar var for mye å betale for det Puerto Rico-utviklede brettet. Derfor laget brødrene sitt eget på garasjeloftet i barndomshjemmet i Oslo.

Der de første videoene av brett-testingen viste noe ustødig kjøring, vitner den siste videoen om at brødrene nå har fått dreisen på navigeringen.

Med null grader i lufta og fem grader i vannet svevde Nikolai Hiorth over vannet utenfor Aker Brygge tidligere denne måneden.

– Brettet har ikke fått bedre oppdrift, faktisk litt mindre. Men vi er blitt litt flinkere til å kjøre, sier Hiorth.

Norge leder an på førerløse skip: Alt i 2020 kan verdens første transportskip seile uten mannskap og uten fjernstyring

Oppgradert brett

Brødretrioen har også utviklet hydrofoilbrettet videre. Selve brettet har nå fått et stort innvendig rom for batterier og kontrollerenhet.

Fremdriftsenheten er helt ny, med ny motor, girboks og hus. Sistnevnte er nå produsert i aluminium med enkelte innslag av SLS nylon (adapteren til masten) og 3D-printet PLA (propelleren og kanalen som omslutter den).

En liten revolusjon er på gang i laksenæringen: Laksen svømmer rett inn i spesialbygde slaktebåter

Vil kjøpe Tesla-batteri

Nikolai Hiorth svever over vannet ved Aker Brygge. Bilde: Privat/Brødrene Hiorth

Kontrolleren er fortsatt kablet, men brødrene har lagt inn en myk start/stopp-knapp og en dødmannsknapp som stopper propellen dersom bryteren slippes opp.

– En blåtann-versjon av kontrolleren er rett rundt hjørnet. Koden blir debugget nå, sier Hiorth.

Batteriet er av samme type (Litium-polymer RC-batterier). Det er imidlertid blitt større og holder nå i rundt 20 minutter - en dobling fra forrige gang.

– Vi skal kjøpe inn en Tesla-modul og bygge vårt eget batteri med omtrent 200 celler. Dette regner vi vil holde i minst 60 minutter, sier Hiorth.

Flere bilder og beskrivelser kan sees på brødrenes Facebook-side tilegnet prosjektet.

Her er en videosnutt av brødrene som kjører brett i snøstorm i Larvik: