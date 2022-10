Det er snart et år siden strømprisene i Sør-Norge begynte å skyte i været. I september 2020 var spotprisen rundt 14 øre, i september 2021 rundt 130 øre, og i september i år rundt 450 øre.

Da er det ikke så rart at hurtiglading har blitt dyrere. Men hvor mye dyrere har det egentlig blitt?

En gjennomgang av prisutviklingen viser at ladeprisene er nær doblet siden sommeren 2020.

En viktig endring er at ladeoperatørene har endret sine prismodeller. Mens det tidligere var vanlig å ta betalt per minutt og kilowattime, har det i løpet av året endret seg til å ta betalt kun for kilowattimer, og i noen tilfeller en «straffetakst» med minuttpris etter en stund.

Det gjør det litt utfordrende å sammenligne ladeprisene direkte. Vi har imidlertid gjort et forsøk, ved å gjøre noen antakelser om hvor raskt en bil lader.

Om bilen i snitt lader med 75 kilowatt, og du lader i en halvtime vil du få 37,5 kilowattimer. Med dette som utgangspunkt har vi regnet på hvordan ladeprisene har utviklet seg. Vær oppmerksom på at ulike elbiler lader med forskjellig hastighet.

Nå som operatørene tar betalt per kilowattime har ladehastigheten i stor grad blitt uvesentlig for sluttfakturaen. Enkelte operatører opererer likevel med en «straffetakst» etter en viss tid eller når batteriet er over en viss prosent. Det har vi ikke tatt hensyn til i utregningene.

Vi har sett kun på priser for registrerte kunder, da dette som regel gir lavere pris enn for drop-in, uten at det koster deg noe ekstra i form av abonnementsavgift eller lignende.

Dyreste og billigste ladepriser

Oversikten viser at prisene sakte men sikkert har gått oppover. Den gjennomsnittlige prisen for lading i Sør-Norge er i oktober 2022 91 prosent høyere enn den var sommeren 2022.

Prisøkningen har vært klart størst hos Tesla Supercharger. Den har økt med hele 370 prosent siden sommeren 2020, da prisen per kilowattime var 1,70 kroner. Nå fastsetter Tesla priser for hver ladestasjon, og i vår oversikt har vi tatt utgangspunkt i de høyeste prisene i Sør-Norge: 8 kroner per kilowattime. Dette er prisen for Tesla-eiere, samt de som lader andre biler med månedlig ladeabonnement.

Den laveste ladeprisen i Sør-Norge får du hos Eviny, som tar 7,99 kroner per kilowattime. I praksis det samme som Tesla.

En annen betraktning er at Ionity siden starten har hatt en ladepris på 8,40 kroner per kilowattime – som var eksepsjonelt dyrt da de lanserte tilbudet. I dag er denne prisen lav. Faktisk er Ionity nå den tredje billigste operatøren, da de ikke har justert prisene sine siden de innførte dagens prisstruktur i januar 2020.

Dyreste ladeoperatør er i dag Kople, som tar 9,99 kroner per kilowattime.

Det skal også nevnes at operatøren Greenstation ikke er med i oversikten, da de har få stasjoner, og at prisene deres svinger med spotprisen. Det er også mulig å skaffe seg lavere ladepriser ved å tegne ladeabonnement.

Forskjell på nord og sør

Flere av ladeoperatørene har i år innført prisdifferensiering mellom prissoner. Dette skal ta hensyn til at det er svært stor prisforskjell mellom prissonene i nord og sør i landet.

Det er 31 prosent dyrere å lade hos dyreste operatør sammenlignet med billigste i denne oversikten. Snittprisen er 8,60 kroner per kilowattime.

Forutsatt at bilen bruker 2 kilowattimer per 10 kilometer, og vi ser bort fra ladetap, koster det 999 kroner å kjøre 500 kilometer med strøm fra dyreste operatør, og 760 kroner med billigste.

Sammenlignet med en dieselbil som bruker 0,5 liter per 10 kilometer med en drivstoffpris på 24 kroner per liter koster det 600 kroner å kjøre 500 kilometer. Om det skal koste like mye å kjøre dieselbilen må drivstoffet koste 40 kroner literen.

Det betyr åpenbart ikke at det er billigere å kjøre dieselbil. De fleste elbilister gjør sin lading hjemme til langt lavere pris per kilowattime.

Nesten halv pris i nord

Beveger vi oss nordover er situasjonen en ganske annen. Med unntak av Ionity og Circle K har operatørene lavere priser i prissonene NO3 og NO4.

Mens det er noe lavere pris hos de fleste operatørene for å lade i NO3 og NO4, er det markant lavere pris hos Tesla. Prisene starter på 4,35 kroner per kilowattime, og er noen steder 4,45 kroner per kilowattime.

Om snittet er 4,40 kroner er det altså 45 prosent billigere å lade en Tesla eller en ikke-Tesla med ladeabonnement i NO3 og NO4. Det er nær 59 prosent dyrere å lade hos de dyreste av operatørene med differensiert pris.

500 kilometer vil koste 440 kroner i en bil som bruker 2 kilowattimer per 10 kilometer ladet hos Tesla Supercharger. Hos dyreste operatører med differensiert pris vil samme kjørelengde koste 699 kroner.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening, forventer at ladeprisene går ned når strømprisene går ned. Foto: Mathias Klingenberg (arkiv)

Følger med på utviklingen

Årsaken til den bratte prisøkningen for hurtiglading er de galopperende strømprisene, og er dermed verken unaturlig eller uventet.

Interesseorganisasjonen Norsk elbilforening har imidlertid en forventning om at prisjusteringene også må gjelde motsatt vei – når strømprisene går ned må også prisene for hurtiglading gå ned, forteller generalsekretær Christina Bu.

Hun sier at de har fått indikasjoner fra enkelte ladeoperatører om at de planlegger å redusere prisene.

– Vi kommer til å følge nøye med på utviklingen fremover, sier hun.

– Er dere redd for at ladeprisene vi ser nå skal bli den nye normalen?

– Vi er redd for at prisene fremover vil være høyere enn vi har vært vant til før, men samtidig vil vi etter min mening ikke fortsette å se de høye strømprisene vi har nå for evig og alltid. Vi må forvente at EU og Norge bygger ut mer fornybar kraft fremover, sier hun.

Bu legger til at det er mye som spiller inn på energiprisene, som krigen i Ukraina.

Ikke redd for at fossilbiler skal bli attraktive igjen

Å kjøre lengre turer med elbil har ifølge våre beregninger i noen tilfeller blitt dyrere med elbil enn fossilbiler. Bu er ikke redd for at dette skal gjøre det mer attraktivt å velge fossilbil fremover.

– Nordmenn har etter hvert forstått hvordan elbiler fungerer. De fleste lader i hovedsak hjemme, og at du betaler for hurtiglading en gang i blant gjør ikke at totalkostnadene blir mye høyere. Det er langt billigere å lade hjemme. Lader du når strømprisene er lave, og regner inn strømstøtte, så er det fortsatt mye billigere å kjøre elbil, sier hun.

En gjennomgang av prisene i september viser at du potensielt kan spare betydelige summer på å lade når det er billig strøm.

Vi spør om det bør gjøres noe med ladeprisene. Bu sier at det er et marked som skal få lov til å fungere og at det ikke er riktig å gå inn og regulere prisene, men at myndighetene bør følge med på utviklingen for å sikre at elbil er konkurransedyktig.

Hun trekker frem at det er systemtekniske ting myndighetene kan se på, som for eksempel å redusere effekttariffer for hurtiglading for å gjøre det mer attraktivt å etablere ladestasjoner i områder hvor det er mindre trafikk på ladestasjonene.

– Myndighetene har også fulgt med på prissamarbeid på fossilt drivstoff. De må følge med på lademarkedene også, og motvirke at det oppstår regionale monopoler. Å ha konkurranse mellom ulike selskaper på ulike steder er bra. Å sikre det er et politisk ansvar, sier hun.