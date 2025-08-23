Solberg gir garanti mot nye utenlandskabler – men avviser ikke fornying av danmarkskablene

– Det er ikke behov for å lage noen flere utenlandskabler for øyeblikket. Det er viktig at vi holder fokus på hvordan vi kan bygge ut mer kraft for de behovene vi har her selv, sier Solberg til NTB.

– Kan du gi en garanti for at det ikke kommer flere utenlandskabler?

– Vi har ingen planer i den neste fireårsperioden om at det skal komme noen nye utenlandskabler, slår Høyre-lederen fast.

Da hun torsdag besøkte Hydro Aluminium på Karmøy, ble det både snakk om kattervideoer, datasentre og utenlandskabler som påvirker strømprisene her til lands.

– Vi trenger KI-sentre, sa Solberg.

Kjempeutfordring

Hun ble vist rundt av fabrikksjef Arne-Martin Kjærland, som understreket at den gigantiske aluminiumsfabrikken er avhengig av konkurransedyktige priser på strøm.

– Høye strømpriser er en kjempeutfordring. En rekke av våre langsiktige kraftavtaler går ut i 2030, sier Kjærland til NTB.

– Høye strømpriser er en kjempeutfordring, sier fabrikksjef Arne-Martin Kjærland hos Hydro Aluminium Karmøy. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Han påpeker at de bruker strømmen til å lage produkter som eksporteres, og som Europa er avhengige av.

– Fra Karmøy eksporterer vi aluminiumsprodukter til 10 milliarder kroner i ut i Europa. Det har en stor verdi, sier han.

Han er ikke direkte imot dagens kabler.

– Vi trenger kablene for forsyningssikkerhet og fleksibiltiet. Men det handler om at vi må ha mer energi i Norge, slik at industrien kan vokse og vi kan beholde den vi har.

Nye utenlandsforbindelser

Sist gang Høyre og Frp satt i regjering, ga de endelig godkjenning til de to omstridte og nyeste utenlandskablene til Tyskland og England. Søknadsprosessen var imidlertid allerede påbegynt under den rødgrønne regjeringen før dem.

De to kablene doblet overføringskapasiteten fra Sør-Norge til kontinentet, og har bidratt til å øke strømprisene.

I tillegg åpnet Høyre og Frp opp for at private kunne søke konsesjon om å bygge strømkabler til utlandet, noe som dannet grunnlaget for planene om den såkalte NorConnect-kabelen som skulle gå mellom Norge og Skottland.

Denne ble endelig skrotet i 2023, av Ap-Sp-regjeringen.

Forsyningssikkerhet

Solberg understreker at Norge er avhengig av utenlandsforbindelser for forsyningssikkerhet i de årene det er lite nedbør.

– Det er cirka hvert elleve år at vi har vært nettoimportører på kraft. Så vi trenger også kabler for å hente inn kraft, sier hun.

Men nå er det også stopp for nye utenlandskabler for Høyre.

– Det kanskje viktigste budskapet her, er at det må bygges mer kraft, sier Solberg.

Danmarkskabler: – Må få vurderingen på bordet

Mange av partiene på Stortinget har nå sagt nei til nye utenlandskabler. Men det pågår fortsatt en diskusjon om to kabler til Danmark som er i ferd med å bli for gamle.

Spørsmålet er da om de skal fornyes. Saken er nå til utredning hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Senterpartiet, Frp og Rødt har vært imot å fornye disse kablene. I vår vedtok også Arbeiderpartiets landsmøte å ikke erstatte de to kablene til Danmark.

– Der har vi sagt at vi må få vurderingen på bordet, og se hvilken virkning det vil ha på strømprisene. Vi vil vente og se på vurderingen, sier Solberg til NTB.