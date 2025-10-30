Svensk refs av norgespris: – Kan gjøre irreversibel skade

– Den norske regjeringens handlinger med subsidierte strømpriser, såkalt «norgespris», og færre overføringskabler, kan i verste fall føre til en irreversibel skade på vårt felles nordiske kraftsamarbeid, sier den svenske politikeren Kjell-Arne Ottosson i partiet Kristdemokraterna.

Fra talerstolen i den svenske Riksdagen langet han tirsdag ut mot Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) som var på besøk i forbindelse med Nordisk råd.

Ottosson henvendte seg direkte til Støre:

– Mange eksperter i Norge har gått imot regjeringens planer. Likevel har Arbeiderpartiet og flere av regjeringens støttepartier skrevet inn i sine programmer at ingen nye kraftkabler skal bygges, sa Ottosson.

Videre ramset han opp noe av kritikken som har kommet mot norgespris i Sverige:

– Strategisk driftssjef i Svenska kraftnät beskriver norgespris som vanvittig. Karin Pihl i Expressen går enda lengre. Hun har skrevet at «den 1. oktober begynner Norge å snylte på svensk strøm». Hun mener at norske politikere holder på å sabotere det nordiske strømmarkedet, sa han.

Billig jacuzzi på hytta?

Den svenske kritikken mot norgespris har blant annet gått på at nordmenn mister insentiver til å holde tilbake på forbruket i perioder med knapphet på strøm, noe som kan bidra til å øke prisene på svensk side.

Ottosson skjønner at man forsøker å beskytte befolkningen mot det verste prissjokket, men mener altså at det har gått for langt: – Det ser ut som at vi risikerer et veldig kostbart «race to the bottom» mellom de nordiske landene. Er det verdt å gjøre det for å redde billig strøm til jacuzzi på hytta?

Støre: Stolt av norgespris

Støre svarer på tiltale. Han mener ikke Norge har startet et kappløp mot bunnen.

– Jeg er for et race oppover, for å produsere mer fornybar kraft, mer nett og mer enøk, sier han.

Han mener det er viktig for tilliten til kraftsystemet at folk i Norge opplever å ha stabile strømpriser.

– Jeg tror norgespris kommer til å fungere godt i det nordiske kraftmarkedet. Dette er noe som gir en stabilitet for norske forbrukere. Jeg er stolt av at vi har innført det, sier statsministeren til NTB.

– Så kan det hende at svenskene er bitte lite grann misunnelige på norgespris. For det er en veldig god ordning og løsning som vi har jobbet fram.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forsvarer den norske norgespris-ordningen. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Statsministeren viser også til at det er kommet flere nye kabler de siste årene både til Tyskland og Storbritannia.

– Det at vi i denne perioden sier at vi ikke kommer til å bygge flere kabler, er å ta ansvar for situasjonen i Norge, sier han.

– Ikke her vi skal krangle

Etter seansen inne i Riksdagen, utdyper Ottosson kritikken sin overfor NTB:

– Det er jo ikke her vi skal krangle. Det er jo i skiløypa, på fotballbanen eller på ishockeybanen, sier han.

Den svenske politikeren viser til at kraftkablene også gir Norge fordeler ved at vi får inn kjernekraft fra Sverige og vindkraft fra Danmark.

– Hvis vindkraften i Danmark er ekstra billig, kan man kjøre på med det i stedet og spare energien, sier han.

– Støre mener at dere kanskje er misunnelige på norgespris?

– Vi har ikke oljepengene. Så vi kan ikke gjøre det slik. Norgespris er en god ordning for den vanlige forbrukeren så lenge det fungerer. Men risikoen er jo at det i det lange løpet kommer til å slå tilbake og bli betydelig verre også for Norge.

– Dagens kraftsystem er vel ikke bare bygget på solidaritet heller?

– Absolutt, men samtidig så er det et felles kraftmarked. Og da må vi på en måte prøve å ha en form for felles spilleregler sånn at vi ikke ødelegger for hverandre. Vi spiller jo på samme lag.