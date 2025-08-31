Høyre og NHO positive til valget av britiske fregatter

– Høyre støtter regjeringens beslutning om å velge Storbritannia som strategisk partner for fregattkjøpet, sier Ine Eriksen Søreide (H) som er leder av Stortingets forsvars- og utenrikskomité.

Hun sier alle de fire gjenværende kandidatene til nye fregatter var veldig gode, og legger vekt på at fregatter er viktig for det norske forsvaret og avgjørende for forsvaret av Nato.

– Høyre har vært opptatt av at Norge skal velge den leverandøren vi gjennom de neste 30–40 årene skal videreutvikle det strategiske partnerskapet med, og som vi kan ivareta integrert operativt samarbeid med, sier Søreide.

Avtale om gjenkjøp

Søreide trekker også fram gjenkjøpsavtalen, som innebærer at Storbritannia forplikter seg til investeringer i norsk industri framover. Det er også Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) positive til.

– Dette er en av de mest omfattende avtalene norske myndigheter har inngått, og innebærer en gjenkjøpsklausul som kan gi store muligheter for norsk næringsliv, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er positiv til britiske fregatter. Foto: Arash A. Nejad

Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har Storbritannia forpliktet seg til gjenkjøp i Norge for hele verdien av fregattkjøpet. Kostnadsrammen er ennå ikke klar, sier han, og det skal forhandles med Storbritannia i tiden framover. Det er ventet at den blir på over 100 milliarder kroner.

Ifølge Almlid er flere norske bedrifter klare til å benytte seg av potensialet en slik avtale innebærer.

Ronny Opsjøn Langset, som er leder for Kongsberg-gruppens satsing på standardiserte fartøy, sier til NRK at det er bra at regjeringen nå har tatt en avgjørelse på hvem som skal levere de nye fregattene.

– Det blir nye muligheter nå, det er jeg helt sikker på. Jeg tror de som er i industrien nå først og fremst bare synes det er kjekt at det nå ble tatt en avgjørelse. Nå skjer det noe! Og så begynner vi å brette opp ermene og lande gode avtaler.

Vard på Nordvestlandet er på sin side skuffet over at det ikke ble amerikanske fregatter ettersom de hadde samarbeid med amerikanerne.

LO-forbund også positive

Forbundet Styrke, som organiserer flere i forsvarssektoren, er også positive til valget av britiske fregatter.

– Vi er opptatt av å sikre arbeidsplasser gjennom aktivt industrisamarbeid og gjenkjøpsavtaler i forbindelse med anskaffelse av nye fregatter. Vi er svært fornøyd med at avtalen innebærer 100 prosent gjenkjøp fra norsk industri, sier Frode Alfheim, leder av Forbundet Styrke.

Alfheim bruker anledningen til å gratulere fagforeningsansatte i Storbritannia.

– Styrking av Sjøforsvaret er først og fremst viktig for norsk beredskap og håndhevelsen av suverenitet i våre viktige havområder. Dette er viktig også for sikkerheten til de som jobber offshore, innen petroleum og fiskeri, sier han.

Rødt kritisk

Rødt er kritiske til kjøpet. Forsvars- og utenrikspolitisk talsperson Bjørnar Moxnes sier det er «uaktuelt for Rødt å støtte dette valget, med mindre regjeringa krever at de britiske fregattene holder seg langt unna israelske komponentleverandører».

Bjørnar Moxnes (R) er kritisk til fregattvalget. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Det gjelder blant annet Elbit Systems som ble kastet ut av oljefondet for over 15 år siden og som leverer droner og bomber som brukes mot sivile på Gaza. Norge kan åpenbart ikke nå kjøpe inn forsvarssystemer med klare bindinger til en folkemordøkonomi og til det israelske militæret, sier Moxnes.

Regjeringen har i sommer vært under press for oljefondets investeringer i israelske selskaper. Også Norsk Folkehjelp har vært kritisk.

– Mitt råd til regjeringen vil være å holde seg veldig langt unna israelske komponenter i de nye norske fregattene, sa generalsekretær Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp tidligere i august.