Det har vært endringer i hvordan de fleste hurtigladeoperatører priser lading i år. I april ble det klart at både Mer og Eviny ville gå over til ren kilowattime-pris ved sine stasjoner.

Målet var å gjøre prisene enklere for kundene ved at de ikke lenger skulle trenge å forholde seg til minuttpris i tillegg. 1. august satte operatøren Recharge opp sine priser som følge av høy strømpris.

En av operatørene velger å ta en annen retning. Nykommeren Greenstation, som innen utgangen av året skal ha tre ladestasjoner i Norge, innfører nå dynamisk prising. Det vil si at ladeprisen følger strømprisen på Nordpool.

Dette skjer ikke primært som følge av høye strømpriser, ettersom det har vært planlagt som en del av konseptet siden designfasen. Men de prioriterer å lansere det nå på grunn av de variable strømprisene, forklarer Roar Nygaard, forretningsutvikler i Greenstation.

Operatøren har et konsept som skiller seg fra andre i markedet. De opplyser om pris ved innkjørsel, benytter skiltgjenkjenning til å identifisere hvilken biltype som kommer, og tildeler ladestolpen som passer bilen. Lading kan startes før men har betalt, og i tillegg til app kan det betales med kort. Underveis vises det hvor mye ladingen koster.

Strømprisen er utfordrende

Nygaard forteller at strømprisen er en ekstra utfordring for dem som ny aktør i markedet.

Løsningen er det han beskriver som rettferdig prising. Det vil si at prisen kundene må betale for lading vil være høyere når strømmen koster mye, men også lavere når strømmen er billigere.

I dag tar de 5,89 kroner per kilowattime fast, og den gikk nylig opp med en krone. Om noen uker vil Greenstation innføre flytende ladepris.

– Det er ikke så kritisk om vi taper penger på pilotstasjonen vår, men på sikt skal vi tjene penger. Vi tror at rettferdig prising er ett av svarene på det. Vi er nødt til å drive bærekraftig, og å tilpasse oss, sier Nygaard.

Det betyr at prisen kan bli høyere enn i dag, men også at den i perioder vil kunne være lavere.

– Da er det fint at vi kan gi en rettferdig pris til de kundene som lader på tidspunkt det er billig strøm, sier Nygaard.

Roar Nygaard, forretningsutvikler i Greenstation. Foto: Marius Valle

Åpner nye stasjoner i år

Greenstation skal i løpet av høsten åpne stasjoner på Byrkjelo og Gjøvik. Disse vil, i tillegg til stasjonen på Straume utenfor Bergen, ha skiltmast som viser gjeldende kilowattimepris. Disse tre stasjonene befinner seg i tre ulike prissoner, og vil dermed ha ulike priser.

De tekniske forberedelsene for dynamisk prising er gjort. Nå skal det gjøres testing på pilotstasjonen. Prisjusteringene skal skje automatisk og svinge i tråd med Nordpool-prisen, forklarer Nygaard.

– Så må vi se hvordan det fungerer og hvordan kundene mottar det. Det kan for eksempel være at vi ikke er tjent med å ha en forferdelig pris dersom det er en time med spesielt dyr strøm. Da kan det være at vi heller kan ta et tap en lite periode, sier Nygaard, men legger til at det ikke er noe de kan love.

Vurderer å ta betalt for høyere effekt

Strømprisen er ikke det eneste som bestemmer hvor mye det koster å hurtiglade. En annen vesentlig faktor er effektprisen. Det er en utfordring, forklarer Nygaard.

– Man skal betale for den timen i løpet av måneden som gir høyest effekt. Det er ikke så lett å direkte videreføre det til dem som har utløst kostnaden. Det kan være rettferdig å belaste dette gjennom en tilleggskostnad dersom man skal ha høy effekt ved at man betaler ekstra for lynlading. De som vil spare tid kan da betale litt ekstra, sier Nygaard.

I dag har ikke Greenstation differensierte priser ut fra effekt. Enkelte andre operatører har dette, ved at det koster mindre å lade ved stasjoner som leverer 50 kilowatt enn de som leverer høyere effekt.

Vanskelig å regne på strømprisen

Greenstation kjøper strøm til spotpris. I tillegg prøver de å inngå avtaler med aktører som kjøper strøm i markedet. Det kan i noen tilfeller gi litt lavere pris, men generelt svinger prisen mye, forklarer Nygaard.

Tidsperspektivet på investering i en ladestasjon er ti år. Nygaard sier at det er en stor usikkerhet rundt hva det vil koste å kjøpe strøm over tid, som gjør det vanskelig å beregne. De lager derfor ulike scenarioer og risikoanalyser.

– Rettferdig pris vil hjelpe oss i den risikovurderingen. Vi gir den riktige prisen, sier han.

Solceller kan bidra

Et annet bidrag er å ta i bruk solceller, slik de gjør ved pilotstasjonen på Straume. Dette skal også på plass på de andre stasjonene de etablerer, men det vil skje gradvis for å holde investeringskostnadene nede.

– Med dagens priser er solceller lønnsomt. Men det er vanskelig å si hvordan det ser ut om noen år, sier Nygaard.

Til syvende og sist er ikke høy strømpris et stort problem for dem som ladeoperatør. De skal tross alt selge strøm.

– Vi er jo i en annen situasjon enn de som har strøm som ren utgift, sier Nygaard.

Greenstation er for øvrig ikke alene om å ha dynamisk pris. Tesla Supercharger har et element av dette i dag. Det er ulike priser på ulike ladesteder, og er basert på hvor hyppig stasjonene brukes, og hvor store investeringer som er gjort på stedet.