Her er ladestasjonen som lar deg betale med kort og viser deg prisen i klartekst

Der står du. Batteriet er snart flatt. Hvilken app var det nå som hørte til denne hurtigladeren, og hva var nå det passordet igjen? Tankene om livet med dieselbil begynner å virke mer og mer forlokkende når du kjenner det kalde regnvannet begynne å trenge gjennom klærne.

Når du endelig skal starte ladingen, får du feilmeldingen: Kredittkortet har gått ut.

Hurtiglading kan være enkelt, men noen ganger også ekstremt frustrerende. Særlig om du sammenligner med hvordan det er å fylle flytende drivstoff. Du står som regel under tak – og betaler kjapt med kort.

Om bergensselskapet Greenstations planer går som de håper, blir elbillading snart mer som på bensinstasjonen. De har utviklet et ladestasjonskonsept som skal gjøre elbillading så smertefritt som mulig.

De bygget i sommer et ladestasjonskonsept på Straume på Sotra, rett vest for Bergen.

Når du ankommer stasjonen, brukes skiltgjenkjenning for å identifisere biltypen din. En skjerm viser deg hvilken ladestolpe du skal kjøre til, slik at du vet at den har en plugg som passer. Når du er på plass, vises all informasjonen du trenger på en stor skjerm.

Ladestolpene har også skiltgjenkjenning, slik at systemet kan bekrefte at det er riktig bil som er på plass. Nyttig i tilfelle det er ladekø, som konseptet også holder orden på. Når det er din tur, vises det på skjermen.

Starter ladingen før du har betalt

Når du plugger inn ladekontakten, starter ladingen umiddelbart. Altså er det ikke nødvendig å finne fram app, kort eller ladebrikke. Du har deretter 90 sekunder på deg og har i praksis to valg: Enten kan du laste ned Greenstation-appen og registrere deg som kunde, eller du fisker frem bankkortet ditt og betaler rett på ladestolpen. 200 kroner reserveres på kontoen.

Du straffes ikke for ikke å være registrert som kunde. Prisen er den samme uansett om du betaler med app eller kort.

Og mens vi snakker om prisen: Den er tydelig opplyst på skjermen ved ladestasjonen. Her vises også hvor mye du har ladet for, hvor mye energi du har kjøpt og antatt gjenværende ladetid til 80 prosent.

Pilotstasjonen har foreløpig ikke noe overbygg, så våt blir du fortsatt. Men dette skal komme i løpet av året, forteller Roar Nygaard, forretningsutvikler i Greenstation.

De ser også for seg å sette opp benker, slik at man kan sitte under tak og slappe av mens bilen lader.

Roar Nygaard (til venstre) og Jan Erik Ødegård tror deres Greenstation er fremtidens ladekonsept. Foto: Marius Valle

Bygger med solceller og batterier

Planen er at det også skal være solcellepaneler på overbygget og at disse mater strøm inn i batteripakkene Greenstation har satt opp på stedet. Batteriene er der for å barbere vekk effekttoppene til ladeanlegget og å lagre solenergi.

– Vi vil få solceller på takene før jul. De kan være med på å lade batteriene. I tillegg har vi samtaler med nabobygget her om å få et stort solcelleanlegg på taket deres, forklarer Nygaard.

Anlegget er satt sammen av kommersielt tilgjengelige komponenter som er satt sammen til et system. For eksempel er ladestolpene levert av finske Kempower, og batterianlegget er levert av norske Pixii.

Fordelen er at de da ikke låser seg fast til løsningene fra en bestemt leverandør, forklarer Nygaard. For eksempel er det ikke gitt at alle fremtidige ladestasjoner vil ha ladestolper fra Kempower.

– Det går så fort med teknologi. Når det kommer nye ting i fremtiden, må vi ha mulighet til å bytte ut komponenter med det som blir tilgjengelig om fem eller ti år, sier Nygaard.

Backend-systemene som har sydd sammen alle API-ene til de forskjellige komponentene i pilotanlegget, eier Greenstation selv.

Bak ladestolpene er det skap med batteri-rack. Foto: Marius Valle

Samme pris til alle

For brukerne er det vesentlige at lading er enkelt. Mange operatører har kundeprogrammer som gir lavere priser for registrerte kunder. Det har ikke Greenstation valgt.

Det handler ifølge forretningsutvikler Jan Erik Ødegård om at de ønsker å gjøre det enkelt for alle og at det skal være transparent.

Han trekker frem at kunden får se prisen når de kjører inn på stasjonen, og de ser hvor mye de har betalt underveis i ladingen. Det skal gjøre det lett å forholde seg til hva det koster å kjøre elbil.

Ødegård sier det også kan bli aktuelt med differensiert pris, ut fra når på døgnet man lader og hvor høy effekt man ønsker.

Høy effekt

– Alle de seks ladepunktene kan levere CCS med 150 kilowatt. To ladepunkter har også CHAdeMO som kan gi inntil 60 kilowatt. Total effekt er 900 kilowatt, men vi leverer i underkant av 600 kilowatt totalt. Det er sjelden et problem siden vi dynamisk kan fordele effekten mellom ladestolpene, sier Nygaard.

Dette er en del av Kempowers løsning, hvor likeretterne deles av alle ladestolpene slik at den tilgjengelige effekten dynamisk kan fordeles mellom disse etter behov. En mer tradisjonell løsning er at hver ladestolpe har sine egne likerettere, slik at effekten er «låst» til disse ladestolpene.

Pilotstasjonen på Straume er åpen for alle som vil teste den ut. I en periode selges strømmen billig, under to kroner per kilowattime. Det er nok for billig i det lange løp, så når konseptet er klart til å rulles ut, vil prisnivået sannsynligvis reflektere konkurransen i markedet.

Gjengs pris per kilowattime er i dag opp mot fem kroner, men mange operatører tar i tillegg en minuttpris, slik at det ikke nødvendigvis er så enkelt å vite hva prisen faktisk blir.

Prisen vises på skjermen mens man lader. Kortbetaling skjer på selve ladestolpen. Foto: Marius Valle

Tester ut teknologier og løsninger

– Det er mye dyr hardware her. Er det penger i dette?

– Formålet med pilotstasjonen er å gå break-even og å få kontroll på all teknologien vi tror kan tas i bruk på en ferdig Greenstation-lokasjon. Det er en investering i utvikling, og vi vil naturlig nok gjøre en kritisk gjennomgang av komponentene vi må ha med, sier Nygaard.

Han sier det er viktig å holde kostnadene nede, både for å kunne tilby konkurransedyktig pris og for at selskapet skal være økonomisk bærekraftig.

– Vi ønsker at det skal være et varig konsept. Vi kommer til å måtte ha støttespillere, som servicetilbud og butikker, på stedene vi etablerer oss. Til sammen blir det et bærekraftig konsept der kundene får god pris og den beste teknologien. Sammen får vi det til å fungere forretningsmessig, sier Nygaard.

Greenstations ladestasjonpilot på Sotra. Foto: Marius Valle

Ti stasjoner neste år

I tiden som kommer skal Greenstation bruke pilotstasjonen til å teste ut nye ideer og tekniske løsninger som kanskje kommer senere. Det være seg Greenstations egne ideer eller leverandører som vil teste ut egen teknologi. Dialog med kundene skal sørge for at de blinker ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Greenstation har ambisjoner om å åpne flere stasjoner før neste sommer. Innen sommerferien 2022 håper de på å ha ti stasjoner i Norge.

– Det er ganske ambisiøst, men vi har og gode føringer på mange lokasjoner. Folk tar kontakt med oss med tomter de tror kan passe bra til Greenstation-konseptet. Vi jobber i et parallelt løp med partner for å lokalisere de riktige plassene, sier Ødegård.

Videre er ambisjonene å tilby opp mot 30 stasjoner i Norge i 2023 og deretter utvide utenfor landets grenser. I 2030 håper de på å ha 1000 stasjoner Europa rundt.

Greenstation er eid av Greenstat, som utvikler selskaper innen fornybar energi.