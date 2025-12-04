Ledige stillinger
energi
Budsjettavtalen åpner for «norgespris for solceller»
Fornybar Norge mener andre virkemidler treffer bedre.
Norgespris har bidratt til at markedet for solceller på bygg har skrumpet inn. Nå vil budsjettpartnerne utrede en prisgaranti for strøm solgt fra solceller på bygg.
Foto: Knut Bjørheim
Marius Valle
– Journalist
4. des. 2025 - 05:00
Bygg
energi
