Budsjettavtalen åpner for «norgespris for solceller»

Fornybar Norge mener andre virkemidler treffer bedre.

Norgespris har bidratt til at markedet for solceller på bygg har skrumpet inn. Nå vil budsjettpartnerne utrede en prisgaranti for strøm solgt fra solceller på bygg.
Norgespris har bidratt til at markedet for solceller på bygg har skrumpet inn. Nå vil budsjettpartnerne utrede en prisgaranti for strøm solgt fra solceller på bygg. Foto: Knut Bjørheim
Marius Valle
4. des. 2025 - 05:00
