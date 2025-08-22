Sørlige Nordsjø II blir trolig skrinlagt

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Tre år etter at regjeringen lanserte en storstilt satsing på havvind, er det fortsatt ikke gjort noen investeringsbeslutninger. Og de kan la vente på seg.

Ventyr, bestående av belgiske Parkwind og nederlandske Ingka Investments, vant den norske havvindauksjonen på Sørlige Nordsjø II i mars 2024. Men det er langt fra sikkert at utbyggingen blir noe av.

Nylig ble det britiske prosjektet Hornsea 4, med betydelig bedre kontraktspris enn Sørlige Nordsjø II, skrinlagt av Ørsted.

Er Ventyr villig til å tape penger?

Verdens mest erfarne havvindselskap, Ørsted, finner altså ikke økonomi i et prosjekt som var mer lovende enn Norges beste havvindprosjekt. Har dette bare å gjøre med at vi nå er inne i en dårlig konjunktursyklus? Ikke nødvendigvis.

Det hjelper ikke at Sørlige Nordsjø II er lengre fra land og i dypere farvann, som utvilsomt vil øke kostnadene. Hornsea 4 er også et større prosjekt med betydelige storskalafordeler (med unntak av litt mindre turbiner) og som heller ikke hadde noen øvre subsidiegrense.

Om vi leser tallene fra NVE rett, hviler skjebnen for norsk havvind på at Ventyr er villig til å tape penger. Produksjonskostnaden er omtrent like stor som kontraktsprisen på 115 øre per kilowattime (kWh).

Men det hjelper ikke. Ifølge Sintef, vil subsidiene på 23 milliarder kun holde i 6,5 år. Da blir det vanskelig å få økonomi i prosjektet, selv om konjunkturene skulle bli bedre over tid.

Aktuelle prosjekter Sørlige Nordsjø II

Land: Norge

Prosjektutviklere: Parkwind og Ingka Investments

Teknologi: Bunnfast havvind

Avstand til land: 152 kilometer

Vanndybde: 55 til 65 meter

Kapasitet: 1,5 gigawatt

Kontraktspris: 115 øre per kilowattime (kun 15 år)

Maksimal subsidie: 23 milliarder norske kroner Hornsea 4

Land: UK

Prosjektutviklere: Ørsted

Teknologi: Bunnfast havvind

Avstand til land: 69 kilometer

Vanndybde: 34 til 55 meter

Kapasitet: 2,4 gigawatt

Kontraktspris: 120 øre per kilowattime (kun 15 år)

Maksimal subsidie: Ingen øvre grense Utsira Nord

Land: Norge

Teknologi: Flytende havvind

Avstand til land: 22 kilometer

Vanndybde: 185 til 280 meter

Kapasitet: 0,5 gigawatt

Maksimal kontraktspris: 70 millioner per megawatt (investeringsstøtte)

Maksimal subsidie: 35 milliarder norske kroner Green Volt

Land: UK

Prosjektutviklere: Vårgrønn og Flotation Energy

Teknologi: Flytende havvind

Avstand til land: 80 kilometer

Vanndybde: 100 til 115 meter

Kapasitet: 0,4 gigawatt

Kontraktspris: 284 øre per kilowattime (kun 15 år)

Kilde: Nøland/Lorentzen

Avlyser i 2026?

Dersom Ventyr velger å opptre på samme måte som Ørsted i Storbritannia, vil de trolig annonsere en avlysning av prosjektet mot slutten av 2026 eller tidlig i 2027.

Da skyves tidspunktet for boten lengst mulig ut i tid, noe som reduserer den økonomiske belastningen. Penger i dag er mer verdt enn penger i morgen.

For å løse disse problemene, legger regjeringen nå opp til at det neste prosjektet skal kunne få over fem ganger mer i støtte (justert for netto nåverdi).

Det flytende havvindprosjektet Utsira Nord er kun en tredel av Sørlige Nordsjø II, men får likevel halvannengangen mer penger. Dessuten gis pengene ut med en gang som investeringsstøtte, ikke som en priskontrakt.

Det Norske Veritas (DNV) estimerer at dagens kostnad for flytende havvind ligger på 320 øre per kWh, noe som sammenfaller godt med det flytende Green Volt prosjektet i UK.

For lav støtte til Utsira Nord

Om vi tar høyde for at flytende havvind i dag koster 88 millioner per megawatt (MW) og taket for støtte på Utsira Nord er 70 millioner per MW, vil netto kostnad for Utsira Nord kunne ligge på 18 millioner per MW.

Dette gir en subsidiert produksjonskostnad på anslagsvis 74 øre per kWh Det er fortsatt vanskelig å oppnå i markedet, da det vil kreve en gjennomsnittlig strømpris på cirka 80 øre per kWh (justert for verdifaktor).

Samtidig er det mer gunstig enn Sørlige Nordsjø II, som trenger å få en salgspris på minst 115 øre per kWh etter at subsidiene er brukt opp.

Selv om subsidiestøtten til Utsira Nord er svært høy, virker den fortsatt å være for lav. Men det handler ikke bare om lite subsidier. Det handler også om mye somling underveis.

Konsekvensen er at vi må vente mange år før vi innser at prosjektene trolig aldri blir realisert, sistnevnte kanskje ikke før 2030. Da risikerer vi å miste verdifull tid i klimakampen.