Mens den høye strømprisen taktfast fortsetter sin vei til å bli skyhøy, er det antakeligvis mange som begynner å telle på knappene. Hvor lønnsomt er det egentlig nå å kjøre på strøm?

Når strømprisen passerer 10 kroner kilowattimen på Sør- og Sørvestlandet, er det faktisk i noen tilfeller dyrere å kjøre elbil enn fossilbil.

For om strømmen koster 10 kroner og dieselen koster 20 kroner, elbilen bruker 2 kilowattimer på mila og dieselbilen 0,6, så koster det 20 kroner mila i elbilen og 12 kroner mila i dieselbilen.

Men ser vi på snittpris og strømstøtte i juli var prisen i praksis rundt 2,50 kroner per mil, nettleie inkludert. Regnestykket er kraftig forenklet, og resultatet er i praksis avhengig av mange faktorer, som spotpris når du lader og snittpris for måneden. Det er kort sagt vanskelig å si sikkert hva du til slutt vil betale for en enkelt lading.

Realiteten er likevel at det i mange tilfeller fortsatt vil være billig å kjøre elbil for de fleste, bortsett fra de som baserer seg på hurtiglading, lader på hytta, eller av andre grunner ikke får strømstøtte.

Det er uansett noen grep du kan ta for å sørge for å få så lave utgifter som mulig til lading.

1. Smartlading

Smartlading er enkelt forklart automatisk styring av lading til de periodene strømmen er billigst. Dette betyr i praksis som regel at bilen lader om natten.

Det er to måter å komme i gang med dette på:

Den ene er å kjøpe en ladestasjon som kan styre lading til periodene hvor strømmen er billigst. Da trenger du bare å koble til bilen, så sørger stasjonen for å lade når det er billig.

Det er flere hjemmeladestasjoner som kan gjøre dette. Ulempen er at ladestasjonen ikke vet noe om hvor mye strøm du har på batteriet, og derfor heller ikke vet noe om hvor mye strøm du faktisk trenger.

Easee, som produserer en slik ladestasjon, forteller oss at det er teknisk mulig å lese av informasjonen fra bilen, men at begrensningen ligger i bilenes programvare.

Dette kan løses ved å ta i bruk en tjeneste som kobler seg til bilen din over internett for å hente informasjon om batteristatus.

Da er vi inne på den andre måten å begynne med smartlading. For bilen kan selv starte og stoppe lading. Siden en slik tjeneste kan se hvor mye strøm som er på batteriet kan den også planlegge lading ut fra dette.

En stor fordel med å benytte en slik løsning er at du ikke trenger noen spesiell ladestasjon for å begynne med smartlading. Alle hjemmeladestasjoner fungerer.

Tesla Model 3 lader med ladestasjon og Type 2-kontakt. Foto: Marius Valle

Mange strømleverandører tilbyr slike løsninger som en del av sitt tjenestetilbud. Om din strømleverandør ikke tilbyr dette kan tredjepartsløsninger som appene Jedlix eller ev.energy gjøre samme nytten.

Med en slik tjeneste aktivert, vil bilen automatisk lades når strømmen er billig.

Vær oppmerksom på at ikke alle bilmerker støtter en slik løsning. Da må du i praksis ha en ladestasjon som kan styres.

Har du ikke en slik ladestasjon, og en bil som ikke støtter oppkobling til en smartladetjeneste, kan en siste utvei være å ta i bruk bilens ladeplanlegger om den har dette. Da vil du kunne stille den inn til å kun lade på natten.

2. Laderabatter

Skal du først lade andre steder enn hjemme kan det være penger å spare på å få litt rabatt på ladingen.

For eksempel får du 15 prosent rabatt på lading dersom du betaler med kredittkortet NAF Xtra. Dette gjelder hos de fleste ladeoperatører i Norge. NAF-medlemmer kan også dra nytte av enkelte andre rabatter som kommer i tillegg via ulike andre avtaler om drivstoffkort og strømavtale.

Men du må ta med i regnestykket at et kredittkort fra NAF også krever at du er NAF-medlem. Det koster fra 630 kroner.

DNBs ulike kredittkort gir fra 10 til 16 prosent rabatt på de fleste ladestasjoner. Det finnes også medlemsfordeler hos for eksempel Coop som gir åtte prosent medlemsbonus på lading hos operatøren Mer.

Ulike avtaler krever ofte at du selv gjør noe for å aktivere rabattene. Det kan for eksempel være at du må aktivere en rabatt hos en ladeoperatør for å få rabatten.

3. Ladeavtaler

Om du ofte lader på hurtigladere kan det være ganske store summer å spare på lading.

Hos enkelte operatører kan du ende opp med å betale mindre per kilowattime enn du gjør i stikkontakten hjemme.

Ionity er kjent for å ha svært høye ladepriser. Det koster 8,40 kroner per kilowattime. Men lader du ofte nok kan en Ionity Passport-avtale være lønnsomt. Da koster det 2,50 kroner per kilowattime.

Dette er en årsavtale som koster 2280 kroner. Om du sjeldent hurtiglader vil dette neppe være lønnsomt. Men om du lader et batteri med 70 kilowattimer to ganger i uken, vil det koste deg 20480 kroner i året. Det gir en energipris på 2,81 kroner per kilowattime alt inkludert.

Med en kredittkortrabatt på 15 prosent på toppen blir prisen totalt 2,48 kroner per kilowattime.

Om du hurtiglader mye kan en årsavtale hos Ionity være lønnsomt. Foto: Mathias Klingenberg

Du kan også kjøpe lavere priser hos Tesla Supercharger. Dette koster 129 kroner i måneden. Prisforskjellen for de med og uten medlemskap er imidlertid svært liten i Sør-Norge, hvor du må regne med å betale over seks kroner kilowattimen uansett om du er medlem eller ikke.

For mange kan det være nyttig å tegne ladeavtaler gjennom en ladetjeneste. En av disse er Elton, som har forskjellige avtaler å velge mellom.

Her kan du ved å tegne månedsabonnement få 30 eller 50 prosent rabatt på lading for 299 eller 549 kroner i måneden. Du kan kjøpe en egen avtale for Ionity som koster 2388 kroner i året, og som gir lading for 1,99 kroner hos denne operatøren.

En lignende tjeneste finnes for Elbilforeningens medlemmer, kalt Ladeklubben. Denne tjenesten gir noe rabatt, 6,90 kroner for lynlading hos Recharge. Fullpris er 7,49 kroner, så rabatten er knapt åtte prosent.

Du må imidlertid også være medlem av Elbilforeningen, som koster 510 kroner i året. Fordelen her ser ut til først og fremst være at du kan lade hos et knippe operatører med en og samme ladebrikke, og at du faktureres av én aktør i stedet for flere. Du kan også bruke tjenesten til å starte lading på en rekke ladestasjoner i Europa.

4. Sjekk priser hos bilprodusenten

Mange bilprodusenter tilbyr sine kunder lavere priser på lading.

For eksempel kan du med Audis ladeavtale hurtiglade for 5,50 kroner per kilowattime. Det forutsetter at du er Audi-kunde og at du betaler et månedsabonnement på 47 kroner.

Hyundais tjeneste har andre priser. For eksempel kan du hurtiglade for 3,70 kroner per kilowattime dersom du abonnerer på deres dyreste tjeneste til 72,50 kroner måneden.

Hos BMW får du mot en månedspris på 19 kroner tilgang til hurtiglading i Norge for 3,49 kroner per kilowattime. Der kan du også få lading hos Ionity for 1,99 kroner per kilowattime mot 39 kroner ekstra i måneden.

Andre bilmerker har lignende tjenester som kan være verdt å undersøke.