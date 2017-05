Stress å parkere? Denne roboten parkerer for deg

Parkering kan være stressende, især dersom plassen er liten, tiden er knapp og ungene maser i baksetet.

Det franske selskapet Stanley Robotics har utviklet roboten «Stan». Den akter å lette på stresset ved å parkere bilen for deg.

Du behøver bare å sette bilen fra deg, hvorpå den autonome roboten smyger seg inn under bilens understell, ikke ulikt en tralle som føres under en pall.

Små armer festes rundt hjulene og løfter hele bilen de nødvendige centimetrene over bakken.

Deretter transporterer roboten bilen til destinasjonsstedet. Stan går på batteri og navigerer seg frem ved hjelp av et sett med sensorer.

Bilnøkkelen kan du ta med deg, i og med at Stan løfter hele bilen fra bakken.

12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig?

Slik ser Stan ut billøs. Foto: Stanley Robotics

Testes på flyplass

Roboten testes nå ut ved flyplassen Charles de Gaulles, like utenfor Paris.

Reservasjonen skjer via en app eller via flyplassens nettside.

Stanley Robotics ble etablert så sent som i 2015, og retter seg spesielt mot parkeringsanlegg ved flyplasser. Flyplassparkering er en viktig inntekskilde for flyplassene. Dermed ligger det også penger i å tilby en enklere og mer effektiv oppbevaring av bilene.

Én robot kan betjene 400 parkeringsplasser.

Tanken er at bilene kan settes nærmere hverandre, og organiseres etter når bilene skal hentes. Produsenten mener at antallet biler i et gitt område kan økes med 50 prosent ved hjelp av roboten.



Du skal naturligvis slippe å manøvrere deg ut av den trange plassen når du kommer tilbake. Da skal bilen skal være klar til å hentes i den samme luftige garasjen du satte doningen fra deg.



Selskapets sjef Clément Boussard sier til Tech.eu at flere prosjekter planlegges både i Frankrike og i andre land.

300 av disse bores ned i Oslos gater: Kommunen aner ikke hva de skal brukes til

Stan løfter bilen ved å feste armer rundt hjulene. Foto: Stanley Robotics

Flere parkeringsteknologier

Det er en kjent ting at parkering er blant de mer problematiske sidene ved det å kjøre bil. I 2014 bulket nordmenn for 740 millioner kroner på parkeringsplassen, ifølge Dinside.

Ulike bilprodusenter har utviklet teknologi hvor bilen parkerer for deg, blant annet Tesla, Audi og Bosch.

Det finnes flere automatiske parkeringsanlegg i Norge, blant annet på Sørengstranda og Grønlandsleiret i Oslo. Her parkerer man bilen på et parkeringsbrett, før bilen heises til den tiltenkte plassen.

Dermed brukes også den vertikale plassen mer effektivt. Bakke Engineering er blant dem som har foreslått helautomatiske parkeringsanlegg langs E18.

Du parkerer i en stor garasje, mens Stan frakter den videre til den trange parkeringsplassen. Foto: Stanley Robotics

Slike systemene lager sin egen parkeringsinfrastruktur, mens Stan i utgangspunktet kan brukes i vanlige parkeringshus.

Bilindustrien er i rivende utvikling, med autonomi som et av de sterkeste trekkene. Spørsmålet er derfor man i det hele tatt vil trenge parkeringsroboter som Stan når den selvkjørende bilen tar seg av parkeringen.

Det kan også tenkes at behovet for parkeringsplasser endrer seg dersom Tony Seba og tenketanken RethinkX får rett i at privatbilen bare er et minne om få år. De mener nemlig at nesten alle bilreiser i 2030 utføres av selvkjørende biler eid av transporttilbydere.

Her er en 360-video av hvordan Stan fungerer på Charles de Gaulles. Åpne videoen i Youtube-appen dersom du leser på mobil: