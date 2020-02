Regjeringen dropper forslag til ny kraftskatt

Utvalget foreslo en omlegging av skattesystemet for vannkraft, som ville bety at vertskommunene ville miste de direkte inntektene.

– Vi har gjennomgått utvalgets forslag, og vi har funnet ut at vi ikke kommer til å følge opp kraftverksbeskatningsutvalget. Hvis vi skal gjøre endringer, så tror vi ikke at det er grunnlaget. Endringene må eventuelt komme i de opprinnelige skatteoppleggene, sier Solberg til Adresseavisen.

– Ikke levert på oppdraget

Regjeringspartner Venstre tok allerede i oktober til orde for å legge skatteutvalgets anbefalinger i skuffen og heller konsentrere seg om å lage skatteregler for vindkraften.

– Staten har nok inntekter og utvalget har ikke levert på oppdraget, sa lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth (V), til TU.

Kraftskatteutvalget ble satt ned av Solberg-regjeringen og ble ledet av tidligere NVE-direktør Per Sanderud. Forslagene fra utvalget var omstridt fra første stund, og 171 ordførere signerte på et opprop om at regjeringen skulle forkaste forslaget.

Utvalget foreslo å kutte i tre skatter som gir inntekter til vertskommuner for vannkraft: konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt.

– Dramatisk og historieløst

– Sett med kommuneøyne er dette dramatisk og historieløst. Utvalget foreslår å utradere de lovbestemte rettighetene som gir grunnlag for at kommuner har sagt ja til kraftutbygging, sa Karoline Lund, sekretæriatsleder i LVK til Teknisk Ukeblad da forslagene ble lagt fram.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge mente at utvalget hadde hoppet bukk over hovedproblemet og i stedet gått løs på de kommunale skatteordningene.

Regjeringen har allerede skrinlagt Sanderud-utvalgets forslag om å ilegge full grunnrenteskatt på småkraftverk, altså vannkraftverk under 10 MW.

I november meldte småkraftbransjen om at skatteutvalget forslag gjorde investorene nervøse og gjorde at aktiviteten bremset opp og prosjekter ble satt på hold.