Frp og Høyre vil åpne vernede vassdrag for kraftproduksjon

Frp-leder Sylvi Listhaug argumenterer for at vannkraft har bygd landet og bør videreutvikles, melder NRK. Hun fremholder at vindkraft ødelegger naturen, og at vannkraft kan bygges ut på en skånsom måte.

– Vi må bygge mer, og da er det vannkraft som er vår løsning, sier Listhaug. Hun påpeker at mange vassdrag ble vernet på 1960-tallet og at tiden er moden for å revurdere disse beslutningene.

Energikommisjonen har påpekt at Norge trenger minst 40 terawattimer (TWh) ekstra innen 2030. Det tilsvarer om lag en firedel av dagens norske produksjon.

Energipolitisk talsperson Bård Ludvig Thorheim i Høyre støtter forslaget og mener verneplanene i sin ble laget med «bred pensel».

– Når vi nå trenger mye mer kraft, kan vi se på steder der man tidligere sa full stopp uten god grunn, og vurdere om vi kan bygge ut på en måte som ivaretar naturen, sier Thorheim.

Energiminister Terje Aasland (Ap) avviser forslaget, selv om regjeringen har åpnet for utbygging i enkelte vernede vassdrag der det kan bidra til flomsikring.

– Vi skal ta vare på den vassdragsnaturen vi har. Vannkraftutbygging hører fortiden til. Vi har bedre alternativer samlet sett, som havvind, oppgraderinger av vannkraftverk og skånsom utbygging av vindkraft på land, sier Aasland.