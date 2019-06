Rederiforbundet ønsker storsatsing på havvind

Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, reagerer etter å ha lest Teknisk Ukeblads intervju med NHO-president Arvid Moss. Moss sier at norsk industri ikke har tid til å vente på at havvind skal bli lønnsomt.

– Vi har offshore vindforhold på land i Norge. Det gir oss en enorm konkurransefordel. Så foreslår noen at «det kommer noe som er dobbelt så dyrt, skal vi ikke heller vente på det?» Nei, vi skal ikke vente på det, sier Moss retorisk.

NVE-direktør Kjetil Lund legger til at det er «gode argumenter for å ikke begynne med tung subsidiering av kraftsektoren i Norge».

– Uholdbar strategi

– Strategien «vente og se om dette blir lønnsomt» er ikke holdbar. Da stikker noen andre av med teknologien. Det har skjedd både innen landvind og bunnfast havvind, der vi må kjøpe utstyr og kompetanse fra utlandet, sier Solberg.

Han mener Norge fortsatt har en unik mulighet til å ta en ledende posisjon innen flytende havvind.

– Den må vi gripe, for det er et enormt potensial for eksport. Vi skal absolutt ikke vente til havvind blir lønnsomt, men vi kan bidra til at det blir det, sier Solberg.

– Norge må posisjonere seg

I tillegg til Moss og Lund har også Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen advart Norge mot å subsidiere offshore vind. «Det vil koste enormt med penger og vi trenger ikke den strømmen», sa Rynning-Tønnesen til TU i mars.

Solberg er sterkt uenig:

– Vi må posisjonere oss som en fornybarnasjon på havvind, og se på hvilke produkter som kan skapes av havvind. Det skjer mye spennende innen elektrifisering av olje- og gassvirksomhet, offshore fiskeoppdrett og grønn hydrogenproduksjon som kan bidra til et grønt skift i skipsfarten. I tillegg kommer strømproduksjon til det europeiske nettet, sier Solberg.

Han sier at Norge allerede en tung industri innen havvind, som bidrar til prosjekter i andre land.

– Det gjelder både skip, skipstjenester og landbasert industri, som Aker Solutions. Vi har en verdikjede vi kan bygge videre på. Det er rart å ikke ta innover seg de mulighetene, sier Solberg.

Mener Equinor bør få Enova-støtte

Han mener at Equinor bør få støtte fra Enova til å bygge ut Hywind Tampen for å forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene med vindkraft.

– Jeg mener at det absolutt er rett pengebruk, og jeg mener staten bør gå lenger. Regjeringen bør avklare rammevilkår for havvind, hvilke områder som egner seg, skatter, avgifter, konsesjoner, grønne sertifikater og strømprisavtaler.

– Norge ikke gjort hjemmeleksa si om hva en storskala satsing innebærer. Enova er ikke nok for å utvikle de industrielle mulighetene innen havvind, sier Solberg.

Norske redere går inn i havvind

Denne uka ble det kjent at Wilhelmsen Ship Management kjøper seg inn i Norsea Wind. I februar vant de to selskapene en rammekontrakt på vedlikehold av offshore vindparker for tyske TenneT. Også flere av Rederiforbundets medlemmer har spesialbygde skip for oppdrag i havvindparker.

– Dette er en tung satsing på lik linje med spesialisering for olje og gass. Det vil også bidra til å skape verdier og arbeidsplasser på land. Men alt dette skjer på tross av norsk politikk, ikke på grunn av den, sier Solberg.

Han misliker at NHO-presidenten setter vindkraft på land og til havs opp mot hverandre.

– Det er ingen motsetning her. Men landvind har utfordringer ved seg fordi det gir arealkonflikter på grunn av naturødeleggelser fra tilførselsveier, oppstillingsplasser med mer. Havvind er heller ikke konfliktfritt, men har en helt annen mulighet til å tilpasse seg arealet. Det viktigste er at vi kan gjøre begge deler, sier Solberg.

Det er allerede uenighet om plasseringen av Hywind Tampen, da både Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag mener turbinene er i konflikt med et viktig fiskeområde.