Nå satser Wilhelmsen på offshore vind: – Unikt samarbeid i Norge

– Hvorfor går en «ship manager» inn i offshore vind?

Det retoriske spørsmålet blir stilt av administrerende direktør i Wilhelmsen Ship Management (WSM), Carl Schou.

Tirsdag 4. juni under Nor-Shipping melder selskapet at de går inn i offshore vind-management-selskapet Norsea Wind med en eierandel på 50 prosent.

Norsea er et søsterselskap av Wilh. Wilhelmsen, som igjen er morselskapet til WSM.

Vant kontrakt med tyske Tennet

Selskapene ønsker ikke å gå ut med hvor mye oppkjøpet koster. Et slikt samarbeid er unikt i norsk sammenheng, ifølge direktøren, men i Tyskland finnes det i hvert fall ett slikt selskap med bakgrunn fra teknisk drift av skip.

– Grunnen til at vi nå går inn i havvind er at det er et spennende marked i vekst. Elleve prosent av Europas energi kommer i dag fra offshore vind. Shippingmarkedet har sine opp- og nedturer og det er lurt å ha flere ben å stå på, sier Schou.

I februar vant de to selskapene en rammekontrakt på vedlikehold ved offshore vindparker med tyske Tennet. I arbeidet så Wilhelmsen at det å levere tjenester for teknisk drift av skip og offshore vindmøller er ganske likt.

Vil vurdere å eie vindparker

Regiondirektør i WSM, Håkon Lenz, sier til TU at de tror markedet for å levere teknisk drift til havvindparker vil øke kraftig i tiden som kommer.

– Disse vindparkene blir gjerne drevet av utbyggeren til å begynne med, og etter hvert som garantiperioden er over «outsourcer» de drift og vedlikehold. Det var slik vi fikk Tennent-avtalen. Vi tror dette snart vil skje ved mange av de andre havvindparkene, og da vil markedet åpne seg opp, sier Lenz.

Foreløpig skal Wilhelmsen ikke eie andeler i havvindparker, men det kan endre seg, sier regionsdirektøren.

– Nå lærer vi oss teknologien, og vil vurdere å investere i andre deler av havvindmarkedet i fremtiden, sier Lenz.