– Vi trenger kompetansen, og vi trenger teknikere for å få til alt dette. Det er utrolig viktig for norsk beredskap, i tillegg til at de skaper ringvirkninger i regionen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Moss Avis.

Søknaden fra Østfold fylkeskommune gjelder oppstart fra 2026 eller 2027.

Ikke endelig avgjort

En endelig avgjørelse for linjestart vil derfor tas av Stortinget når de behandler statsbudsjettet for neste år.

– Det viktigste skrittet er tatt, og det er at det faktisk er lov å etablere en landslinje her i Moss med de forpliktelsene det innebærer, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Det er Kongsberg-Gruppens anlegg på Rygge og deres Aviation Maintenance Services (KAMS) som har det største behov for nye teknikere for å drive vedlikehold på norske kampfly.

Forsvarsminister Gram understreker at selv om kampflybasen ligger lenger nord på Ørland, skal det på Rygge satses på Luftforsvaret og deres F35-fly.

Investerer 500 millioner

Kongsberg-Gruppen har etablert et motor- og strukturdepot som skal sørge for mellomtungt vedlikehold av flyene.

Selskapet bruker 500 millioner kroner på depotene, som skal stå ferdige i andre halvdel av 2025.

Planen er at de skal utføre fremtidige oppgraderinger og modifikasjoner av jagerflyene, mens rutinemessig og jevnlig vedlikehold av F-35 fortsatt utføres av Luftforsvaret på hovedbasen Ørland.

– Etableringen bidrar til å beholde og videreutvikle kompetanse og kapasitet til å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger av norske jagerfly, sa administrerende direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace i juni i fjor.

Rektor Svein Hykkerud på Malakoff videregående sier skolens jobb er å levere den kompetansen det lokale næringslivet etterspør.

– Dette er noe av det mest tekniske du kan holde på med på videregående skole, så det er kjempespennende for oss å være med på det, sier han til Moss Avis om den eventuelle etableringen.