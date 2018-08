Rapport: Motorvei-broen som kollapset måtte vedlikeholdes kontinuerlig

I en rapport fra 2011 utarbeidet av Autostrade per l'Italia hevdes det at Morandi-broen som kollapset ved Genova i går, var preget av kraftig slitasje. Det melder det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Autostrade per l'Italia er et veiselskap som bygger og forvalter bomveier i Italia.

I rapporten hevdes det at bilkøer og stort trafikkvolum fører til stor slitasje på brukonstruksjonen, og at det derfor har foregått kontinuerlig vedlikeholdsarbeid på broen i årevis.

Også da broen kollapset tirsdag pågikk det vedlikeholdsarbeider ved fundamentene til broen som ble åpnet for trafikk i 1967.

Stengt på dagen: Denne brua har samme skjøt som norsk ulykkesbru

– Tusenvis av broer i fare

TU refererte i går til et intervju den italienske avisen Il Giornale gjorde med daglig leder i firmaet 4 Emme som arbeider med inspeksjoner og kontroll av broer.

Settimo Martinello sier i intervjuet at det er velkjent at det lenge har vært problemer med Morandi-broen, og hevdet at tusenvis av italienske broer står i fare for å kollapse. Han mener alle betongbroer bygget på 1950- og 60-tallet står i fare, rett og slett fordi de har nådd slutten av sin forventede levetid.

I følge Martinello er det flere broer i Italia som kollapser hvert år, men at disse ulykkene ikke har fått særlig oppmerksomhet fordi det har vært snakk om mindre broer.

Morandi-broen Den 1124 meter lange og 18 meter brede broen er konstruert av den italienske ingeniøren Riccardo Morandi.

Brodekket henger ca. 55 meter over bakken under.

Broen forbinder motorveiene A12 og A7 i Genova, og ble åpnet for trafikk i 1967.

De to hovedspennene bæres av tre A-formede pyloner som er 90,2 meter høye. Brodekkene er forbundet til disse med 36 meter lange betongstag.

(Kilde: Ingeniøren)

Andre eksperter tror korrosjon på spennkablene kan kan ha bidratt til brokollapsen.

– Ettersom denne armerte og forspente broen har stått i 50 år, er det mulig at korrosjon på spennkablene eller armeringene kan ha vært en medvirkende faktor, sier Ian Firth, tidligere president i The Institution of Structural Engineers, i følge NTB.

Firth sier at også det pågående arbeidet på broen kan være en del av årsaken, men han stiller seg mer tvilende til at uværet som var i området da broen kollapset, er relevant for ulykken.

Flere øyenvitner meldte imidlertid at broen ble truffet av lyn like før kollapsen.

Frykter flere døde

Onsdag morgen opplyste italiensk politi at 35 personer er bekreftet døde i ulykken. Tre av dem er barn på 8, 12 og 13 år. I tillegg er 16 mennesker skadd, flere av dem alvorlig. Det er fortsatt frykt for at dødstallet vil stige.

Statsminister Guiseppe Conte har lovet at all veiinfrastruktur i Italia nå skal dobbelsjekkes for å unngå nye ulykker.

Er du interessert i tekniske detaljer om Morandi-broen, kan denne brosjyren fra 1968 være interessant. Den er hovedsaklig skrevet på spansk, men inneholder en rekke fotografier fra byggingen av broen, tegninger og tabeller, som nok vil være informative uansett språkkunnskaper.