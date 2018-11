Rapport: Ingen by i verden har høyere elbilandel enn Bergen. Men i Beijing er det nesten like mange som i hele Norge

Over halvparten av bilene som ble solgt i Bergen i 2017 var ladbare. Langt de fleste av disse var elbiler. Det gjør byen til den med klart størst andel elbiler i verden.

Det viser en rapport fra the International Council on Clean Transportation, ICCT, som baserer seg på salgstall i og til og med 2017. De har valgt ut de 25 byregionene hvor det ble solgt mer enn 20.000 ladbare biler i 2017.

De kaller disse regionene elbilhovedstedene. Nesten halvparten av verdens ladbare biler ble solgt i disse byene i fjor.

Oslo kommer ikke langt etter Bergen, med en elbilandel på litt over 40 prosent i 2017, og en bilpark av ladbare biler som er mer enn dobbelt så stor som Bergens samlet sett.

Norge er noe for seg selv

Utsikt mot Bryggen, Bergen sentrum. Bilde: Marianne Løvland / NTB scanpix

Det er ikke overraskende – det norske elbilmarkedet er noe for seg selv. Når det kommer til volum blir imidlertid det meste småtteri sammenlignet med storbyene Shanghai, Beijing og Los Angeles. I hver av disse byene er det rundt 150.000 ladbare biler på veiene.

I Beijing er nesten alle de ladbare bilene elbiler, som vil si at det er litt under 150.000 elbiler på veiene i den kinesiske hovedstaden.

Til sammenligning: Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken var det per 30. september registrert 178.521 elbiler i Norge. Bare i september ble det førstegangsregistrert 6062 elbiler som personbil i Norge.

Kina størst, men det er rusk under overflaten

Kina er ledestjernen i markedet, skriver ICCT. Salget av ladbare biler økte mer enn 50 prosent fra 2016 til 2017, og størst har veksten vært i Kina. Mer enn halvparten av de 1,2 millionene ladbare biler som ble solgt i 2017 ble solgt i Kina. 11 av de 25 byene i listen er i Kina.

Beijing og Shanghai skiller seg særlig ut, da de har innført sterke insentiver og reguleringer som gjør at folk velger ladbare biler. Dette koster imidlertid, da myndighetene betaler ut støtte til de som kjøper biler som oppfyller visse krav.

Lokalt produserte biler selges mest i Kina. Bilde: Per Erlien Dalløkken

Sentrale myndigheter betalte i 2016 ut så mye som 66.000 kroner (55.000 RMB), og i enkelte byer betalte lokale myndigheter ut dette beløpet i tillegg. Dermed har kjøperne i noen tilfeller sluppet unna med å betale 40 prosent av reell pris av egen lomme, ifølge South China Morning Post.

I tillegg; I Shanghai går registrering av nye biler på auksjon. Det vil si at man må legge inn bud på et registreringsnummer. Dette kan koste nærmere 100.000 kroner (80.000 RMB).

Eksosbiler for de rike

Det er imidlertid gratis å registrere ladbare hybrider og elbiler. Dermed er det i praksis bare de med mest penger som har råd til å kjøre biler med forbrenningsmotor.

I Shanghai er de fleste bilene ladbare hybrider. Disse kjører trolig stort sett på bensin, ettersom mange ikke har noe sted å lade opp bilen sin, skriver avisen. Resultatet kan tenkes å være høyere utslipp.

Alt er altså ikke nødvendigvis helt som det kan se ut til når man ser på statistikken. Ingen andre markeder har lignende insentivordninger som Kina.

Men så er det ingen andre markeder som har planøkonomi heller. Andre land og byer har riktig nok gode insentivordninger, men ingenting er i nærheten av de utslagene man finner i Kina.

Hurtigladested for elbil i Bergen. Foto: Marius Valle

Infrastrukturen ordner seg

Ifølge ICCT er det infrastrukturen som er nøkkelen til vekst i markedet for ladbare biler. Tiltak som krav om ladeinfrastruktur i nye parkeringsanlegg er viktige drivere.

Felles for de 25 byene i oversikten, er at de i snitt har omtrent 24 ganger så god tilgang til lading per innbygger som andre byer.

Sett bort fra Kina, er det ingen byer som har så mange hurtigladere per innbygger som Bergen. I antall hurtigladere per millioner innbyggere, er nivået omtrent som i Shanghai.

Med unntak av fire, har alle de kinesiske byene i oversikten flere hurtigladere per innbygger enn Bergen.

Oslo er i en helt egen klasse når man også teller med normalladepunkter. Ingen byer har flere ladepunkter per innbygger totalt sett enn Oslo, med over 3000 ladepunkter per million innbygger.

Etter Oslo kommer Shenzhen, og deretter Amsterdam, Beijing og Bergen.

Insentiver fortsatt avgjørende

Det er heller ikke tilfeldig hvor ladbare biler har utbredelse. Dette styres i stor grad av politisk vilje. I noen land er det krav om at bilprodusenter må tilby elbiler, andre steder er det som i Norge billigere å kjøpe elbil, mens myndighetene noen steder har opplysningskampanjer som forteller om fordelene med elektrifiserte biler.

Elbiler lades i Bjørvika i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mange byer og land har også fordeler for elbilister. Bergen, Paris og Amsterdam gir for eksempel elbileiere prioritet når det deles ut soneparkeringstillatelser.

I Norge har elbiler hatt fri passering i bomring og tilgang til kollektivfelt. Mens dette skal fases ut her, implementeres lignende tiltak i byer som Los Angeles og San Francisco. I London slipper elbiler å betale bompenger (congestion charge).

I Oslo og Paris gir myndighetene støtte til etablering av ladestasjoner i tilknytning til leiligheter.

Få av elbilene er i Oslo og Bergen

Bare en liten andel av verden ladbare biler befinner seg i de norske byene. Bestanden i Oslo og Bergen utgjør 4 prosent av verdens ladbare biler.

24 prosent av bilene befinner seg i de 11 kinesiske byene i oversikten. Tar man med resten av Kina, befinner 42 prosent av verdens ladbare biler seg i landet.

Det ble solgt 1,2 millioner ladbare biler i 2017, og ICCT venter at salget i 2018 blir langt høyere enn dette.