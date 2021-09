Porsche-sjef: – Slik vil bilprodusenter gjøre elsyklene bedre

Friedrichshafen/Tyskland: – Dette er et hurtig voksende marked som Porsche må ta del i, sier Florian Rothfuss, som er direktør for Porsche Digital.

Vi møter Rothfuss på verdens største sykkelmesse, Eurobike, hvor han lanserer selskapets siste satsning: Cyklær. Det nye elsykkelmerket ble utviklet i samarbeid med den tyske sykkelprodusenten Storck og skal leveres til de første kundene i januar 2022.

Elsyklene produseres med ramme og gaffel i karbon, og eldriften kommer fra motorsystemet Fazua Ride 50 Evation på 250W, som har et integrert 250 Wh batteri. Når du tar av batteriet, fjerner du samtidig motoren og står igjen med en vanlig tråsykkel.

Første versjon av Cyklær kommer i to versjoner – en som er beregnet for bygater (E-Urban) og en som er utviklet for litt røffere terreng (E-Gravel). Modellene er sportslige, og veier rett i underkant av 15 kilo. De har en sperre for assistert motorkraft på 25 km/t, og prisene starter på rundt 7000 euro.

Cyklær blir for øvrig lansert bare noen måneder etter at selskapet avduket sine elsykler Porsche e-Bike Sport og Porsche e-Bike Cross i forbindelse med lanseringen av elbilen Taycan Cross Turismo.

Fra elbil til elsykkel

– Elsykler blir mer og mer relevante i folks daglige transportmiks, samtidig som den teknologiske utviklingen befinner seg på et tidlig stadium. Porsche ønsker å bidra til økt innovasjonsfart ved å ta i bruk kunnskap og erfaring fra bilproduksjon. Det er mye som kan overføres fra elbiler til elsykler, sier Florian Rothfuss.

– Som for eksempel?

Porsche Digital-direktør Florian Rothfuss viser fram Cyklærs første modell, som nå er i salg. Foto: Svein-Erik Hole

– Den største utviklingen for elsykler vil skje innen programvare, elektronikk og sensorikk. Med Cyklær har vi for eksempel innført kameraer både foran og bak, og gjort det mulig både å filme og ta bilder mens du sykler, uten å ta hendene av rattet. Bak-kamerafunksjonen fungerer som et digitalt bakspeil og bidrar til å øke sikkerheten. Sykkelen har integrert GPS, som er nyttig

Den største utviklingen for elsykler vil skje innen programvare, elektronikk og sensorikk Florian Rothfuss, Porsche Digital

både for navigasjon, trafikkvarslinger, lokasjonstjenester og ved sporing etter tyveri, samt en induktiv ladepute på styret som sikrer at ryttere kan lade smarttelefonen mens de kjører.

Porsche har i tillegg til Storck og Fazua støttet seg på etablerte fabrikanter som SRAM og Busch und Müller for å få tak i solide komponenter. Porsches viktigste egenbidrag til Cyklær er de digitale funksjonene som samles i appen og vises på en tilkoblet telefon. Programvaren oppdateres kontinuerlig gjennom appen, og kundene skal ha mulighet til å stemme fram hvilke nye digitale tjenester som skal prioriteres.

– Vi ønsker å skape en plattform der syklistene er bedre tilkoblet og tryggere enn før, sier Rothfuss.

– Hva kan vi forvente av utviklingen de kommende årene?

– Helsefunksjoner blir viktig. Vi tilbyr allerede mye data og aktivitetsstatistikk, både direkte og gjennom samarbeid med aktører som Apple Helse, men dette skal utvikles videre, blant annet til individuelle treningsforslag basert på dataene sykkelen har lagret fra din bruk.

Balkans Elon Musk

Kroatiske Greyp Bikes har også vært en viktig partner for Porsche i utvikling av Cyklær. Greyp er søsterselskap til Rimac Automobili, som blant annet sto bak det som ved lansering var verdens raskeste elbil, Concept One.

Grunnleggeren Mate Rimac omtales ofte som Balkans svar på Elon Musk, og han ønsker å bringe erfaringene fra bilindustrien inn i elsykkelmarkedet, deriblant det de kan om drivlinjer, batterier og elektronikk.

– Vi lager egne elsykler og bidrar med komponenter til andre produsenter. Kjernen i vår filosofi er at elsyklene skal være fullt tilkoblet – du skal for eksempel kunne fjernstyre funksjoner via en app, og navigasjonssystemet skal være like avansert og funksjonelt som i en bil, sier salgssjef Dominik Vrbanac.

Bak-kamerasystemet til Cyklær er lånt fra Greyp. Deres egne sykler er utstyrt med seks sensorer, gyroskop, barometer og akselerometer. Og de leveres med integrert e-simkort fra T-Mobile som skal sikre løpende kommunikasjon fra sykkel til app og dashboard, hvor prosesserte data presenteres i kontekst.

– Gode data gir blant annet mulighet for å gi riktig motorassistanse under en treningsøkt hvor du ønsker å ligge på et bestemt pulsnivå, sier han.

Blir elsykkelen stjålet, kan alle elektroniske komponenter stenges ned, slik at tjuvradden sitter igjen med det som i praksis er en tung tråsykkel uten elektrisk kraft.

Greyp G6.5 er alltid på nett, ved hjelp av et e-sim-kort, og dataene settes i kontekst før de vises på skjerm. Den kommer med et 700 Wh-batteri og vidvinkelkameraer foran og bak. Foto: Geypr

– Vi kan også fjernaktivere kameraene. Ved ett tilfelle gjorde vi det for å vise politiet hvor den stjålne elsykkelen befant seg. Da var det lett for dem å rykke ut og fakke forbryteren, sier Vrbanac.

Elsyklene skal dessuten kunne oppfatte om syklisten har vært involvert i en ulykke og automatisk varsle via et nødnummer om rytteren selv ikke melder ifra at alt er OK.