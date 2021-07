Er dette verdens raskeste elbil? 0–300 på ni sekunder

Teslas akselerasjon trakk ned buksene til alle ytelsesbiler – og med Elon Musks initiativ Ludicrous-modus etterlot elbilene de konvensjonelle bensinmodellene i kjølvannet en gang for alle. Men hva kan en elektrisk drivlinje oppnå hvis bilen ikke holdes tilbake av serieproduksjonens rammeverk?

Det har blitt undersøkt av McMurtry Automotive. Det britiske selskapet ble grunnlagt i 2016 av irske Sir David McMurtry, og selskapet med base i Gloucestershire hevder at deres modell Spéirling er verdens raskeste elbil. Det rapporterer New Atlas.

0-300 km/t på under ni sekunder

Prototypen, som hadde premiere under årets utgave av Goodwood Festival of Speed, er 3,2 meter lang og litt over en meter høy. Karbonfiberchassiset med en bredde på 1,5 meter har bare plass til føreren. Drivlinjen består av en e-aksel som driver bakhjulene, og den sentralt plasserte batteripakken er på 60 kWh.

Hvor rask er så McMurtry Spéirling? E-akselen skal gi minst én hestekrefter per kilo – dette på en bil som veier i underkant av et tonn. Ifølge McMurtry når kjøretøyene deres 0-300 km/t på mindre enn ni sekunder. Et viftesystem som tilsvarer 80 hestekrefter under bilen, bidrar til akselerasjonen, hvis sug skal tilsvare halvparten av bilens vekt. Et lite problem er at systemet utvikler 120 desibel.

Andre superbiler er i nærheten i hastighet

Imidlertid finnes det superbiler som ligger nær britene. Aspark Owl er rangert som nummer én på topplisten over akselerasjonsraskete elbilene, og produsenten hevder at 0-300 km/t avvikles på 10,6 sekunder. En annen sterk kandidat er Rimac C Two, som imidlertid trenger 11,8 sekunder å gå fra 0-300 km/t. Nio EP9 er absolutt en eksperimentell prototype, men med tanke på selskapet havner bilen nede på lista – den gjør 0-300 km/t på 15,9 sekunder.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.