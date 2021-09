Ekspertene har talt: Dette er årets mest innovative sykkelprodukter

Friedrichshafen/Tyskland: Når produsenter og publikum samles på verdens største sykkelmesse, er det mye buzz om finalistene i den årlige Eurobike Award, som spenner over kategorier for sykler med og uten elmotor, klær, tilbehør og sykkelkomponenter.

En uavhengig fagjury hadde før messa startet nominert 36 finalister, og onsdag kveld var det tid for å annonsere hvilke sju innovasjoner som har gjort seg fortjent til gull i 2021.

Her er alle som høstet den gjeveste utmerkelsen – pluss noen av de øvrige spennende innovasjonene.

Gull: Smart Grip D500+

Danske Promovec har utviklet et håndtak som har har knapper og skjerm integrert. Knappene betjenes enkelt fra baksiden av venstre grep og styres med pekefingeren og tommelen uten at du trenger å flytte hånden vekk fra styret på elsykkelen, noe som øker sikkerheten. Knappene har haptisk tilbakemelding.

Juryen uttaler: Dette er overraskende smart: Det ergonomisk formede håndtaket med integrerte kontrollknapper har et minidisplay for å vise assistentnivå, batterinivået, fart og diagnostikk. Du kan føle tilbakemeldingene når du skifter. Den kan også kobles sammen med andre skjermer eller en smarttelefon via bluetooth.

Gull: Veloine sykkelklær for gravide

Veloine sykkelklær for gravide. Foto: Veloine

Kanskje ikke den teknisk mest utfordrende innovasjonen, men juryen har likevel premiert Veloines sykkelklær for gravide med gull. Bakgrunnen er at mange syklister fortsatt er aktive i svangerskapets første måneder, men dropper ut når de ikke lenger får plass i sykkeldraktene sine. Veloine Pregnancy Cycling Kit består av en trøye og en shorts som er designet spesielt for gravide kropper.

Juryen uttaler: Farvel til myten om at gravide ikke trener. Disse shortsene og trøyene fra Veloine løser et problem som bransjen har ignorert altfor lenge.

Gull: Cargoline FS800

Elektriske cargo-sykler, eller lastesykler, er en av de store trendene på Eurobike 2021. Tyske Kettler har utviklet Cargoline FS800, som stjal gullet i sin klasse foran nesa på forhåndsfavoritten Urban Arrow. Sykkelen har en maksimal lastevekt på 250 kilo, og den skal være enkel å håndtere og behagelig å bruke, blant annet takket være et spesielt dempesystem under lasteområdet. Styret kan enkelt justeres til ulike høyder på rytterne.

Juryen uttaler: Cargoline har en estetisk profil. Sykkelen har full demping og er ergonomisk justerbar ned til minste detalj, noe som gjør den ideell for familier. Et unikt styresystem senker tyngdepunktet og gjør den enklere å håndtere.

Cargoline FS 800. Foto: Kettler Alu-Rad GmbH

Gull: Raijn bekledning mot regn

Raijn regnbeskyttelse. Foto: Texlock GmbH

Mer tekstiler: Tyske Texlock står bak Raijn – en regnjakke som enkelt kan gjøres om til en heldekkende regndress når været krever mer beskyttelse. Raijn har 3-lags materialer som er vannavvisende og pustende og har refleks på ermer, hette, rygg og bein.

Juryen uttaler: Raijn gjør det enkelt: Den vanntette jumpsuiten kan også brukes som en regnjakke og er liten nok til å kunne oppbevares i et belte.

Gull: Classified Powershift-nav Belgiske Classified har utviklet Powershift: En trådløs girteknologi i baknavet som erstatter funksjonen til forskifteren. Girskiftet skjer på 150 millisekunder, selv under full belastning på Eurobike Award 2021 En uavhengig jury har vurdert 246 produkter fra 30 land. Noen av produktene er utstilt på Eurobike-messen, andre ikke.

36 produkter var med i finalen. Blant disse deles det ut sju gull og seks startup-priser. Resten får utmerkelser som kalles Award Winner.

Jurymedlemmene er Marius Graber (redaktør i Swiss Velojournal), Thomas Paatz (grunnlegger av eMTB-news.de og Bikemarkt), Monika Sattler (profesjonell utøver), Marcus Schröder (mekanisk ingeniør ved testinstituttet EFBE Prüftechnik), Olaf Barski (designer) og Karla Sommer (tidligere topputvøver som nå driver et konsulentfirma for sykkelindustrien). inntil 1000 watt. Girskiftesystemet er beskyttet mot vann og smuss, noe som gjør det pålitelig under alle værforhold. Juryen uttaler: Ett klikk på styret er alt som trengs for å skifte gir i baknavet – alt er trådløst, enkelt og praktisk.

Gull: Datum terrengsykkel med unik demping

Den amerikanske startup-bedriften Digit Bikes har slått seg opp gjennom folkefinansieringstjenesten Kickstarter. De har utviklet en bakdemper med «slider»-mekanisme og færre deler, noe som blant annet gir seg utslag i redusert vekt, økt stivhet, redusert friksjon – og lavere pris. Konstruksjonen gir plass til to store drikkeflasker, og de har gjort plass til en setepinne med over 200 mm vandring, til og med på de små størrelsene.

Juryen uttaler: Digit Bikes bringer en helt ny type demping inn i rammekonstruksjonen til terrengsykler. Konseptet viser hva som er kinematisk mulig med et integrert dempesystem.

Videoen under demonstrerer teknologien i bruk.

Gull: Quick Rack Light

Bagasjestativet fra tyske Ortlieb Sportartikel skal kunne monteres på en sykkel i løpet av 15 sekunder og demonteres på bare 5 sekunder. Det kan enkelt flyttes fra én sykkel til en annen, om noen plutselig skulle trenge litt ekstra bagasje på turen. To vesker kan monteres direkte på stativet.

Juryen uttaler: Dette lette bagasjestativet er veldig enkelt og brukervennlig å montere. Om du ikke trenger det, kan det fjernes på få sekunder. Ingen verktøy kreves, noe som

gjør det ekstremt praktisk.

Award winner: Rheolight

Nederlandske Ink Invent står bak Rheolight. Konseptet går ut på å tilsette retroreflekterende pigmenter i lakk/belegg på sykkelrammen, som gjør at lyset fra billykter ikke reflekteres til alle kanter, men sendes tilbake i samme retning som det kom. Det gir mye høyere synlighet der lyset kom fra.

Produktet er kompatibelt med eksisterende produksjonsprosesser og dermed enkelt for industrien å ta i bruk.

Rheolight reflekterende sykkelramme. Foto: Rheolight

Juryen uttaler: RheoLight får sykkelrammen til å gløde. Pigmentene er kompatible med både vannbasert og konvensjonell lakk og kan påføres på vanlig måte. Når det er mørkt, lyser rammen opp – uansett hvilken farge den har i utgangspunktet.

Award winner: Hud-Y Ace sykkelhjelm

Hud-Y Ace sykkelhjelm. Foto: ABUS August Bremicker Söhne KG

Hjelm-evolusjon fra tyske Abus: Under ørene deler hakestroppen seg, og en ny komponent som kalles Trivider bidrar til optimal passform uten behov for individuell justering, mens hakespennen lukkes magnetisk. En skjerm som beskytter øynene kan brettes opp og ned. Et magnetisk feste for baklys skal bidra til økt sikkerhet i bytrafikk.



Juryen uttaler: Vi er imponert over de mange funksjonene. Denne byhjelmen har et USB-ladbart baklys, brukervennlig magnetisk lukkemekanisme og et trekantet Trivider-justeringssystem under øret som sikrer en perfekt passform.

Award winner: Busch + Müller Curve Light Assistant Leval

Busch + Müller Curve Light Assistant Leval. Foto: Busch + Müller

Leval kompenserer for svinge- og humpebevegelser og holder lyset stødig festet på veien foran, blant annet ved hjelp av et gyroskop på kulelager, med en servomotor. Leval er montert som en lykteholder mellom elsykkelen og frontlykten.



Juryen uttaler: Curve Light Assistant Leval fra Busch + Müller har et gyroskop montert på kulelager med en servomotor for å balansere styrebevegelser og humper. Det sikrer at horisonten alltid er godt opplyst og gjør det tryggere å sykle på en elsykkel.

Interessert i sykler og elsykler? Flere nyheter fra Eurobike 2021 kommer på tu.no de neste dagene.