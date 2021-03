Porsche lager luksuriøst ladenettverk - kun for egne biler

Volkswagen-gruppen kom med flere nyheter på mandagens «Power Day». Porsche-sjef Oliver Blumes annonsering av et nytt luksus-ladenettverk kom således litt i skyggen.

Til tross for at Porsche er en aktiv pådriver i Ionity-samarbeidet, vil premium-produsenten også sette opp et eget ladenettverk langs trafikkerte motorveier i Europa. Disse vil kun være åpne for Porsches elbiler. Hensikten er å tilby en unik ladeopplevelse Porsche-entusiastene verdig, skal vi tro Blume.

Ladestasjonene skal tilby mellom seks og tolv ladepunkter på minst 350 kW. Porsches 800-volt arkitektur muliggjør som kjent høye ladehastigheter, så det er naturlig at bilprodusenten tilbyr tilsvarende hastigheter på egne ladestasjoner.

Ladestasjonene vil få tak over seg, slik at bilen, bileierne og laderne slipper å hente håndkle etter et regnskyll.

Lounge-opplevelse

Viktigere og vittigere er det kanskje at ladestasjonene skal tilby et «komfortabelt» venteområde med forfriskninger. Akkurat hvilke komfortable gjenstander og forfriskninger som vil tilbys er uklart. Tankene våre vandrer uansett mot fortidens deilige lounge-opplevelser før enkelte flyturer. I dagens verden er imidlertid både flyturer og lounge-opplevelser et fjernt minne.

Porsche kom verken med lovnader om når stasjonene er oppe og står, hvor de kommer eller hvor mange det blir. «Power Day» handlet hovedsakelig om utviklingen mellom 2023 og 2030, så ikke forvent Porsche-eksklusive ladere med det aller første.

Porsche vil tilby tak over ladeplassene, samt et eget venteområde. Skjermbilde: Volkswagen-gruppen/Porsche

Tesla-nettverket er et annet beist

Opplysningen om at laderne vil finnes nær populære, europeiske motorveier levner lite håp om at de vil være å finne i Norge i særlig stor grad. Kanskje Porsche-nettverket er en destinasjons-idé for neste Europa-tur? For Porsche-eieren, vel å merke.

Tesla er den naturlige sammenlikningen når man snakker om egne, lukkede ladenettverk. Den amerikanske elbilprodusenten virker å ha mye høyere ambisjoner for sitt allerede godt utbygde nettverk av hurtigladere. Det finnes også meldinger om at Tesla planlegger å delvis åpne opp sitt nettverk.

Det vil i så fall være det motsatte av Porsches intensjon om å dyrke den eksklusive Porsche-opplevelsen ved hjelp av sitt bebudede nettverk.