Porsche Taycan blir første elbil ut med fiklefri lading hos Ionity

Porsche Taycan-eiere skal få en smidigere ladeopplevelse. Snart vil lading av disse bilene kunne bli like smidig som med Tesla. Du skal bare trenge å koble til laderen, uten å måtte fikle med betaling.

Så lenge eieren har en Porsche Charging Service-konto og har lagret betalingsopplysninger her, vil all identifikasjon utveksles mellom bil og lader.

Taycan blir den første elbilen fra Volkswagen-gruppen som tar i bruk Plug & Charge-teknologien, som det heter. Teknologien er basert på ISO-standard 15118, som sørger for automatisert og sikker kommunikasjon mellom bilen og ladeinfrastrukturen.

At det er en ISO-standard betyr at dette i teorien også skal fungere på andre biler som støtter det. Da forutsettes det også at ladeoperatøren har støtte for det. Mange ladeoperatører er forberedt på det i dag.

Kommer på høstens biler

Porsche Taycan med modellår 2021 som kommer i høst vil ha Plug & Charge-støtte integrert. Tidligere biler vil kunne få støtte for det via en programvareoppdatering, skriver Edison. Ionity åpner for muligheten i Tyskland, Italia, Tsjekkia og i Norden først, og skal oppgradere resten av sine ladere i Europa neste år.

Porsche skal også være i samtale med andre ladeoperatører om å få tatt i bruk Plug & Charge hos disse.

Resten av merkene i Volkswagens portefølje skal få støtte for Plug & Charge. Audi åpner for samme mulighet i løpet av året, slik at E-Tron-eiere også kan lade like enkelt på Ionity-stasjoner, og på sikt også hos andre operatører.

En løsning skal også være på vei for Volkswagen ID.3, men det er ifølge Edison ikke klart når dette kommer på plass. At det kommer til ID.3 betyr antakeligvis at muligheten kommer på andre elbiler bygget på MEB-plattformen, som Skoda Enyaq og Audi Q4 E-Tron.

Opp til bilprodusentene

Hos Ionity ønsker de ikke å kommentere bilmerkenes planer. Jan Haugen Ihle, leder for Norden og Baltikum hos Ionity, sier at det er opp til bilmerkene å bestemme når de ønsker å tilby muligheten.

Men Plug & Charge har vært tilgjengelig fra Ionity lenge. Dette er bygget inn i ladestasjonene de bruker.

Han sier at Porsche har testet dette i Tyskland lenge allerede. For brukeren skal det være så enkelt at man kobler til laderen. Det er ingen ytterligere operasjoner, utover å stoppe ladingen når man er ferdig. Som hos Tesla, med andre ord.

Haugen Ihle sier at han har fått litt kommentarer om at dette er noe Tesla har hatt lenge, men forklarer at et slikt system er veldig enkelt å få til så lenge man kun lader egne biler.

– Når man skal ha identifisering, og det skal være åpent for alle, så er det ikke like enkelt. Det er ikke så imponerende når det er et proprietært system, sier han.