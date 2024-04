Easee slipper å gjøre utbedringer på installerte ladebokser

Det er ikke behov for å gjøre utbedringer på allerede installerte ladebokser fra Easee, konkluderte det svenske elsikkerhetsverket med i en pressemelding mandag morgen.

– Det svenske elsikkerhetsverket vurderer at de mulige feilene som kan oppstå med de aktuelle ladeboksene foreløpig ikke utgjør en alvorlig fare for skade på personer eller eiendom. Det vi ønsker å sikre oss med denne avgjørelsen er at det ikke oppstår alvorlige feil i utstyret over tid ettersom det eldes og slites ut, sier Per Samuelsson, leder for produktavdelingen i det svenske elsikkerhetsverket.

Lav risiko for alvorlige feil

På tross av avgjørelsen, påpeker elsikkerhetsverket at det gjenstår en del tekniske mangler ved produktene, som bruddavstand og manglende evne til å bryte høye strømmer.

Dette gjør også gjør at produktene mangler innebygget jordfeilbryter i henhold til standard, skriver de.

Elsikkerhetsverket skriver videre at vedtaket er basert på at risikoen for feil av alvorlig karakter er så lav at det ikke er forholdsmessig å kreve praktiske tiltak på allerede installerte ladebokser.

I stedet må Easee lage en prognose over forventede feil, som deretter må følges opp med rapportering av faktiske feilutfall til det svenske elsikkerhetsverket.

Salgsforbud i ett år

Det har vært salgsforbud på ladeboksene Easee Home og Easee Charge i Sverige siden 14. mars 2023.

Årsaken til salgsforbudet er mangler både ved dokumentasjon og teknisk konstruksjon som ikke oppfylte gjeldende krav.

Easee har nå tre uker på seg til å klage på vedtaket fra Elsikkerhetsverket og to måneder på å sende inn prognosen, deretter ytterligere 10 måneder før de må rapportere tilbake om utfallet.