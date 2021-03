Volkswagen vil bygge seks giga-batterifabrikker

Volkswagen avholdt «Power Day» mandag, tydelig inspirert av Teslas Battery Day.

På forhånd ble vi advart om at det ikke ville bli presentert noen biler her, i stedet fikk vi flere nyheter om den tyske bilprodusentens elektriske fremtid.

Her er noen hovedpunkter, så går vi nærmere inn på enkelte av dem senere:

Volkswagen (VW ) vil bygge seks batterifabrikker med til sammen 240 GWh produksjonskapasitet frem mot 2030. Hver fabrikk får en årlig produksjonskapasitet på 40 GWh.

Fabrikkene står sentralt i selskapets nye konsept, døpt Unified Cell . Konseptet skal halvere battericellekostnaden i det rimeligste segmentet, og redusere cellekostnaden innen det VW kaller volumsegmentet med 30 prosent. De to nevnte segmentene vil til sammen stå for 80 prosent av VW-gruppens samlede batteribehov. De siste 20 prosentene tilpasses hvert enkelt prosjekt, for eksempel biler i premiumsegmentet eller racingbiler.

Unified Cell-konseptet er forutsetningen for at VW etterhvert skal kunne integrere battericellene direkte i bilen. Her skal man ikke samle batteriene i egne moduler eller batteripakker, men lage et batterisystem som er tettere integrert i bilens øvrige design.

Den tyske bilprodusenten lager en europeisk batterikjede, som også inkluderer resirkulering. Selskapet mener man kan resirkulere 95 prosent av elbilbatteriene, og i Salzgitter lager de nå en resirkuleringsfabrikk for batterier.

Volkswagen mener bilen bør brukes som en batteribank for å løse kapasitetsutfordringer i strømnettet. Volkswagens elbilplattform MEB vil få mulighet til å toveislading allerede i 2022. Volkswagen vil selge en egen toveis hjemmelader og lager en egen skyløsning («Elli») for å administrere det hele.

Selskapet ønsker også utbedre kapasitetsproblemer i strømnettet som gjør at man ikke får utnyttet fornybar elektrisitet (for eksempel i Tyskland, hvor vindmøllene ofte må slås av for å ikke strømnettet). Dette skal gjøres ved hjelp av batterier plassert strategiske steder i strømnettet.

Ladenettverkene skal utvides kraftig. VW vil bidra til at antall hurtigladepunkter i Europa femdobles fra 2020 til 2025. Dette gjøres i samarbeid med ulike partnere i forskjellige land.

Seks nye batterifabrikker

Volkswagen vil altså bygge seks nye batterifabrikker frem mot 2030. Den årlige produksjonskapasiteten på 240 GWh er tilsvarende hva VW mener de trenger for å nå 2030-målet om at 60 prosent av bilsalg er helelektrisk.

Så hvor skal fabrikkene lokaliseres?

Den første kjenner vi fra tidigere, nemlig Northvolts kommende fabrikk i Skellefteå, nord i Sverige. Fabrikken var først planlagt med 32 GWh batterikapasitet, men vil nå bli utvidet til 40. Fabrikken vil lage batterier under Volkswagens Unified Cell-konsept, og disse skal disse skal inn i premium-modellene. Produksjonsstart vil være i 2023.

2,4 millioner Tesla Model S 240 GWh er nok til å produsere flere millioner elbiler årlig: Dersom hver bil får en batterikapasitet på 100 kWh (omtrent det samme som Tesla Model S), vil kapasiteten Volkswagen bygger være nok til 2,4 millioner elbiler årlig.

Fabrikk nummer to vil plasseres i Salzgitter, og skal produsere batterier til VW-gruppens volummodeller. Denne fabrikken vil Volkswagen-gruppen drive selv. Produksjonsstart er planlagt i 2025.

Videre vil de bygge én fabrikk i Vest-Europa med produksjonsstart i 2026, én i Øst-Europa med produksjonsstart i 2027, samt to til. Det er enda ikke bestemt hvor disse skal lokaliseres.

Forskjellig batterikjemi

Selv om celledesignet skal være likt, vil batterikjemien variere ut ifra formålet. Billigere materialer vil brukes i de billigste bilene.

Volkswagen ønsker å bruke LFP-baserte katoder for å få billigere battericeller sammenliknet med dagens NMC-celler. Disse vil brukes på bilene med nokså kort rekkevidde. Tesla har også i økende grad tatt i bruk LFP-celler i den rimeligste modellen av Tesla Model 3.

I de litt høyere prisklassene vil Volkswagen bruke katoder med høyt innhold av nikkel og mangan. Disse skal være billigere enn dagens NMC-celler, men gi samme mulighet for lang rekkevidde, ifølge VW.

Volkswagen ønsker også gå over til en silisium-basert anode, fra dagens grafitt-standard. Selskapet sier dette vil redusere ladetiden og gi lengre rekkevidde.

Det er flere ulike tiltak som skal redusere kostnaden på battericellene, henholdsvis på celledesign, produksjonsprosess, katode/anode og batterisystemet. Se eget bilde for detaljer.

På lengre sikt ønsker Volkswagen å gå over på faststoffbatteri, slik at man kan ta vekk ut den volumkrevende, flytende elektrolytten med en keramisk separator. Dette skal gi raskere ladetider og lengre rekkevidde, ifølge det tyske selskapet. VW har i over flere år kjøpt seg opp i QuantumScape, som nylig meldte at de har løst problemet med fast elektrolytt i stedet for flytende.