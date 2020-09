Polestar skal sette Precept i produksjon

Polestar melder at de skal sette konseptbilen Precept i produksjon. Dette er en fireseters «grand coupé» med en mengde fremtidsteknologi. Den ble presentert tidligere i år.

Bilen, som selvsagt er helelektrisk, kommer imidlertid ikke med det aller første. Polestar-sjef Thomas Ingenlath sier at produksjonen er minst tre år unna.

Så i mellomtiden får vi nok stifte bekjentskap med minst én ny Polestar-modell, den kommende SUV-en Polestar 3.

Ifølge produsentens pressemelding er Precept under utvikling. Da konseptet ble presentert i februar var hensikten å illustrere produsentens fremtidsvisjoner. Skal vi tro pressemeldingen, var tilbakemedingene de fikk utslagsgivende for å ta avgjørelsen om å gjøre bilen til virkelighet.

– «Slående. Spektakulær. Banebrytende. Vi vil se den på veien!» var det pressen skrev om Precept, og kundene sa «vi vil ha den». Så vi bestemte oss for å bygge den, sier CEO i Polestar, Thomas Ingenlath i meldingen.

Han mener at Precept skal representere endringer i bilindustrien. Bilen skal etter planen har null netto utslipp av CO 2 -ekvivalenter når den er levert. Men han mener også at målet om å levere klimanøytrale biler er et langsiktig mål.

Så får vi minne herr Ingenlath om at Volkswagen allerede hevder at de får til dette til med sin ID.3 – om enn ved å blant annet sjonglere klimakvoter.

Laget av lin og resirkulert plast

Polestar Precept er en firedørs, fireseters konseptbil. Foto: Polestar

Precept-konseptet skal lages med interiør av bærekraftige materialer, blant annet resirkulerte plastflasker, fiskenett og korkvinyl. Karosseriet og interiøret er laget delvis i et komposittmateriale av linfiber og harpiks. Dette er utviklet av sveitsiske Bcomp, som også leverer materialet til den nye elektriske lastebilen Volta Zero. Vi antar Polestars bruk blir den samme, altså å lage karosseripaneler som er bionedbrytbare, og som kan brennes ved resirkulering.

Bilen skal for øvrig bygges i Kina, og et nytt produksjonsanlegg skal etableres i forbindelse med denne bilen. Dette skal være et karbonnøytralt anlegg.

Polestar har allerede en fabrikk er i Chengdu i Sichuan-provinsen i Kina. Her setter de sammen lavvolumbilen Polestar 1. Om de ser for seg et tilsvarende prisnivå på Precept, er det ikke utenkelig at den kan passe inn i produksjonen her.

Dette er et fjellområde med mye nedbør, og dermed også mye vannkraft. Vannkraftkapasiteten skal være 90.000 megawatt her, så i utgangspunktet bør det ikke være noe stort hokus-pokus å skaffe energi med lavt karbonavtrykk.

En annen fordel med å produsere her er at biler kan transporteres vestover med tog, og ikke nødvendigvis må fraktes på skip.

Polestars første fabrikk ligger i Sichuan-provinsen vest i Kina. Foto: Polestar

Ukjent fabrikklokasjon

Polestar sier imidlertid ingenting om hvor de tenker å produsere. Polestar 2 produseres i Luqiao, omtrent 30 mil sør for Shanghai.

Bærekraft skal imidlertid være svært viktig for bilmerket.