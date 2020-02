Polestars konseptbil har resirkulert interiør, men ingen bakrute

Den er lang, lav og luksuriøs, og slett ikke Polestar 3, den elektriske SUV-en som mange går og venter på at svensk-kineserne skal presentere. I stedet bruker Polestar denne tirsdagsettermiddagen til å introdusere Precept, en firedørers og fireseters grand coupé, med akselavstand på 3,1 meter og god plass til en stor batteripakke.

Om du noensinne kommer til å få kjøpt Precept er mindre sikkert.

– En erklæring

Polestar Precept har ingen tradisjonell bakrute, i stedet er utsikten bakover kamerabasert. Foto: Polestar

– Precept er en erklæring, en visjon av hva Polestar står for og hva som gjør merket relevant, sier Polestars toppsjef Thomas Ingenlath i en pressemelding.

– Bilen er et svar på de åpenbare utfordringene samfunnet og industrien står overfor. Dette er ingen drøm for en fjern fremtid, Polestar Precept er en forhåndsvisning av fremtidens biler og viser hvordan vi vil bruke innovasjon for å minimere miljøavtrykket vårt, sier Ingenlath.

I takt med tiden gir Polestar gass inn i resirkuleringsbransjen. Setetrekk og andre materialer er laget av garn som igjen er laget av resirkulerte plastflasker og brukte fiskegarn. Svensk-kineserne mener at man ikke skal høre på dem som sier at alkohol og bil ikke hører sammen: deler av interiøret er nemlig laget av kork fra vinindustrien.

En 15-tommers Android-skjerm er sentralt i bilens interiør. Foto: Polestar

Dropper tradisjonelle speil

Polestar Precept er lang, lav og skal ha god plass til stor batteripakke. Foto: Polestar

Øyesporing gjør at bilen hele tiden følger med på om sjåføren virker trøtt eller på andre måter uskikket til å kjøre bil. I tillegg vil øyesporingen lese av hvor øynene ser, og justere bilens ulike skjermer slik at føreren har optimale forhold for å se skjerminformasjonen best mulig.

Fire dører, fire seter – og et enormt glasstak. Foto: Polestar

Sentralt i bilens interiør er en 15-tommers skjerm med Android-teknologi fra Google. Sensorer merker hvis sjåførens hånd nærmer seg skjermen, og vil da lyse opp skjermen og blåse opp størrelsen på de mest sentrale symbolene på skjermen, slik at de tar mindre av førerens oppmerksomhet mens bilen er i fart.

Med mulig unntak av sminkespeilet har bilen kun elektroniske speil. Sidespeilene er kamerabaserte, og det tradisjonelle bakspeilet i taket over midtkonsollen er en digital skjerm som viser informasjon fra et vidvinkelkamera bak på bilen. For selv om Precept har et digert glasstak, har den ingen bakrute.

Polestar vil presentere Precept under den internasjonale bilmessen i Genève, som starter neste uke.