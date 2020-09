Denne elektriske lastebilen dukker opp i Norge neste år

Det svenske oppstartsselskapet Volta Trucks har lansert sin første elektriske lastebil. Volta Zero er en 16 tonns bil, som skal i vanlig produksjon i 2022. Målet er i første omgang å produsere 500 biler.

Før normal produksjon er i gang, er planen å neste år starte opp et prøveprosjekt med spedisjonsfirmaet DPDgroup i Storbritannia første halvår neste år. Andre lignende bedrifter skal være på listen, og kundene skal være i andre europeiske land, skriver Reuters.

Blant disse er Posten og Bring, som i sommer kunngjorde at de skulle kjøre et prøveprosjekt med Volta Zero i Norge, Sverige, Danmark og Finland i løpet av første kvartal neste år.

Selv om selskapet har base i Stockholm, skal lastebilen produseres i Storbritannia.

Bygget som elbil fra bunnen av

Lastebilen er ifølge Volta den første helelektriske 16 tonns lastebilen bygget fra bunnen av som en elbil. Den hevdes å være spesielt optimalisert for å ta hensyn til myke trafikanter. Det skal være mulig for føreren å se 220 grader fra førerplass. I tillegg kommer kameraer som gir 360 graders oversikt.

Bilen er laget særlig med tanke på leveranser i bykjernen. Føreren sitter i omtrent buss-høyde, og har øyehøyde omtrent 1,8 meter over bakken. Dette skal bidra til å gjøre kommunikasjon mellom fører og fotgjengere enklere. I en tradisjonell lastebil sitter føreren gjerne høyt oppe, og ser ned på fotgjengerne.

Førermiljøet skal mer ligne en premiumbil enn en tradisjonell lastebil, hevder Volta.

Lastebilen er utstyrt med avanserte førerstøttesystemer som både skal hjelpe føreren, og øke sikkerheten i trafikken. Her er det aktiv styreassistent, skiltlesing, ryggeassistent, filskifteassistent og annet.

Posten og Bring står allerede på kundelisten, og skal teste ut Volta Zero fra neste år. Foto: Volta Trucks

Karosseri av lin og raps

Lastebilen skal dessuten være det første kjøretøyet i trafikk som har karosseri laget av linfiber og et harpiks av raps. Det skal både sørge for at panelene på utsiden av lastebilen er bionedbrytbare og at de har lav vekt. Når bilen skal skrotes, kan karosseripanelene enkelt og greit brennes.

Volta Zero har en rekkevidde på 150 til 200 kilometer, som skal være tilstrekkelig for distribusjon i byer. Batteriet kommer i størrelser på 160 til 200 kilowattimer, og har litium-jernfosfat-kjemi. Det vil si at de er kobolt- og nikkelfrie. I tillegg skal det være svært liten fare for at batteriet tar fyr etter en ulykke.

16 europaller

Bilen har en lastekapasitet på 8,6 tonn, og har et lastevolum på 37,3 kubikkmeter. Det ska være nok til å ta 16 europaller. Det er også mulig å få kjøling i lasterommet, uten at dette går ut over lastekapasiteten, ifølge Volta.

Bilen er 9,46 meter lang, 3,47 meter høy, og 2,55 meter bred. Akselavstanden er 4,8 meter. Totalvekten er 16 tonn. Toppfarten er 90 kilometer i timen.

En fordel for flåteeiere er at denne lastebilen har 90 prosent færre mekaniske deler enn en tilsvarende konvensjonell lastebil. Det skal gi et totalt kostnadsbilde som tilsvarer en diesellastebil, hevdes det.

Volta Trucks planlegger å kunne levere 5000 lastebiler i året innen 2025.

Det er flere elektriske lastebiler på vei til norske veier. I Oslo har DB Schenker satt i drift en Volvo FL Electric, som er den første serieproduserte elektriske lastebilen som er i bruk her i landet.

Det er også knyttet en viss forventning til Tesla Semi, som skal komme i produksjon for det amerikanske markedet allerede i år.