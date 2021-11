Polestar skal bli like forskjellig fra Volvo som Audi er fra Mercedes

Polestar tar stadig små steg vekk fra Volvo. Polestar 2 og Volvo XC40 er i realiteten samme bilen med ulik form. Om få år vil Polestars biler i langt større grad ha egen identitet – både i teknologi og design.

Polestars konseptbil Precept er eksempelet på det. Den blir mest sannsynlig femte modell i rekken, og det er mest sannsynlig at den kommer til å hete Polestar 5 når den kommer i 2024.

Precept ble først avduket som en konseptbil i 2020, og i september i fjor ble det klart at bilprodusenten hadde bestemt seg for å utvikle den videre til en produksjonsmodell.

Ytelse og batteristørrelse er inntil videre ukjent. Vi vet heller ikke hvor nærme Precept-designet er Polestar 5, men helt lik blir den ikke.

Polestar hadde med bilen til Lillestrøm denne uken, hvor Polestar-sjef Thomas Ingenlath presenterte konseptbilen for deltakerne på elbilmessen Nordic EV Summit.

Her fortalte han blant annet at bilens frontspoiler ikke komme på femmeren, og at produksjonsutgaven vil ha B-stolper, som konseptbilen mangler.

Lav sportsbil

Precept er en bil i sportsbilsegmentet, og ikke en tradisjonell sedan. Bilen er lav, og du sitter lavt. Ingenlath beskriver det som å sitte i en Porsche 911.

Det er en utfordring, for det finnes ingen elbilplattform hos Volvo eller hos morselskapet Geely som gjør det mulig å plassere batteriet på en slik måte at du faktisk kan sitte lavt.

Dermed har Polestar selv investert i arkitektur som gjør dette mulig. Sånn sett blir bilen spesiell for Polestar. Men det er selvsagt ikke utenkelig at plattformen vil tas i bruk av andre i Geely-gruppen.

Volvo har ingen sportsbiler i sin portefølje, og med selskapets sikkerhetsfokus passer et slikt produkt heller ikke inn. Polestar har sine røtter i Volvo, og nykommeren jobber fremdeles med å utvikle sin merkevare.

Polestars første bil, hybriden Polestar 1, var i praksis et Volvo-konsept, og Ingenlath sier han fryktet at folk ikke helt ville forstå hvor Polestar ville ende opp med sine modeller som kommer de nærmeste årene.

Denne fronten får vi se på flere Polestar-modeller i årene som kommer, sier Thomas Ingenlath, direktør i Polestar. Foto: Marius Valle

Den nye Polestar-fronten

Precept viser hvor langt Polestar har beveget seg vekk fra røttene hos Volvo, mener Ingenlath. Bilen har en helt ny front, som vil definere Polestars designuttrykk fremover. Neste Polestar-modell, SUV-en Polestar 3, skal ha samme design i front som Precept.

Røttene viskes ikke helt ut. Designet fra Volvos «Tors hammer»-frontlykter lever videre hos Polestar.

Fronten på Precept har det Ingenlath kaller «smart zone», hvor alle sensorene til førerstøttesystemene er bygget inn. Alle disse sensorene er bygget inn i samme forseglede enhet. I front har Precept en spoiler over toppen av fronten, som sørger for bedre aerodynamikk. Dette skal komme på Polestar 3, men for produksjonsutgaven av Precept er det ikke nødvendig, og det vil derfor ikke komme på den endelige designen.

Ellers har Polestar valgt en lang front på bilen. Selv om det i realiteten ikke er nødvendig på en elbil gir det et premiumuttrykk, og plass til oppbevaring under panseret. Det sørger også for at bilen har en stor deformasjonssone i front, som er viktig for sikkerheten.

Polestar mener lidar gir beste vei til selvkjørende biler. Sensoren står foran på taket til bilen. Foto: Marius Valle

Tror på lidar

På toppen av taket, helt ved frontruten, har produsenten plassert en lidar. Ikke bare med tanke på fremtidig selvkjøring, men også fordi det sørger for bedre sikkerhetsfunksjonalitet, ifølge Ingenlath.

– Det er denne store uenigheten. Tesla tenker at de skal gå til autonomi uten å bruke lidar, som jo er en ganske dyr teknologi, men vi er overbevist om at det legger til så mye informasjon og synlighet at vi definitivt ikke vil gå glipp av mulighetene og fordelene du får med denne moderne lidaren.

Lidaren på Precept er utviklet av amerikanske Luminar, og skal ifølge Ingenlath kunne se 300 meter frem. Han tror Polestar har dette systemet klart for markedsintroduksjon en gang i 2023, og at det vil komme på Polestar 3.

Dette skal gjøre det mulig med reell selvkjøring på motorveien, og Polestar-sjefen ser for seg et scenario hvor du kan sitte og lese en bok mens bilen kjører seg selv.

Bilen har ingen bakrute. Det gir større frihet for design og funksjon, forklarer Polestar-sjef Thomas Ingenlath. Foto: Marius Valle

Ingen bakrute gir større frihet

Ingenlath trakk også frem baksiden av bilen. Bilen har ingen bakrute. I stedet har de valgt å gå for kamera. Det er ikke bare for at det skal se fancy ut, men fordi det gir dem større frihet til å gi bilen både ønsket form og funksjonalitet.

Når det skal settes inn en bakrute må chassiset forsterkes med stolper, og gir et vanskelig område å jobbe med. Ingenlath sier at man da må velge mellom hodeplass i baksetet eller et funksjonelt bagasjerom. Ved å droppe hele bakvinduet kan de ha begge deler.

Så ved å ta ut vinduet og erstatte speilet med kamera får de det han kaller en god pakke som fungerer både estetisk og funksjonelt.

Ingenlath er også opptatt av bruk av bærekraftige materialer i bilens interiør. Her er det brukt både vegetabilske produkter og resirkulert plast. Det har Polestar lagt en del forskning og utvikling i, forklarer Ingenlath.

Interiørdesignet er sentrert rundt skjermene i bilen. Det er også trenden i interiørdesign i bilindustrien, forklarer Ingenlath. Å jobbe med materialbruk er i seg selv viktig, men når skjermen skrus på er det der du har fokus, og «hvor merkevaren din foregår», som han sier. Hvordan dashbordet ser ut blir da nesten uvesentlig.

Derfor har de brukt mye tid på å utvikle Android-systemet i Polestar, og de fortsetter med dette i sine kommende biler.

Like ulik Volvo som Mercedes er Audi

Det er kjent at Polestar 3 skal bygges på samme plattform som den kommende elektriske Volvo XC90. Ingenlath lover at deres neste bil ikke er en Volvo med ny logo. Den skal bli svært forskjellig.

Polestar Precept vist frem i Lillestrøm. Foto: Marius Valle

– Jeg er ikke bekymret av å tenke på at det finnes to svenske bilmerker som kan bygge to SUV-er i den størrelsen som er ulikt utformet og som retter seg mot to helt ulike grupper av forbrukere, sier han.

Ut fra bildet som er vist til nå – hvor Polestar 3 er under et overtrekk – ser den ut til å ha en SUV-coupe-aktig profil.

– Volvo og Polestar kommer til å bli så forskjellige som Audi og Mercedes er. Enkelte trender i bilindustrien, som aerodynamisk former, blir mainstream. Elbilteknologi krever aerodynamisk utforming. Det er en stylingtrend som foregår, av gode grunner. Men innenfor det har du ulike karakteristikker og familiemedlemmer. Jeg har designet Volvo i lang tid og vet veldig godt hva du kan og skal gjøre i et Volvo-miljø, og hva du ikke bør gjøre og hva Volvo vil motsette seg. Og det er klart at en bil med sporty attributter og oppførsel er noe du ikke kan gjøre i et Volvo-miljø.