Det var en stor dag da Hålogalandsbrua åpnet for trafikk den 9. desember 2018 på E6 i Narvik kommune.

Med en lengde på 1533 meter og et hovedspenn på 1145 meter, er den Norges nest lengste hengebru etter Hardangerbrua.

Knapt en måned senere brast idyllen. Da oppdaget Vegvesenet brudd i et stag, og noe senere en brist i en bolt. Etter å ha gjennomført ultralydundersøkelser, oppdaget de mulige svakheter i 12 av til sammen 334 bolter.

En ekspertgruppe konkluderte senere med at det ikke dreide seg om materialfeil, men at boltene sannsynligvis hadde blitt utsatt for fuktighet i løpet av byggetiden.

Hver delkabel på Hålogalandsbrua ender i et støpt kabelhode. Disse forankres i landfestet ved hjelp av to lange bolter som låses til grove festeplater av massivt stål. Det er disse 344 boltene som nå er skiftet ut. Prinsippet sørger for at vekten av brua fordeles jevnt. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen

Ved inspeksjon ble det ikke oppdaget sprekker i flere bolter. Likevel har man nå byttet ut samtlige 334 bolter, melder Vegvesenet i dag.

Boltene som er byttet ut, er drøyt to meter lange og veier 50 kilo hver.

Vil fjerne fremtidig risiko på Hålogalandsbrua

– Brudd i en bolt utgjør ingen fare for brua, eller sikkerheten for dem som bruker brua, uttaler prosjektleder Han Jack Arntzen i meldingen.

– Men brua skal stå der i hundrede år. For å fjerne en mulig fremtidig risiko, landet vi på at vi ville skifte alle boltene. Boltene som nå fester bærekablene har aldri har vært utsatt for fuktighet. De er gjennomlyst og testet for å tåle mange gange den belastningen de utsettes for.

Totalprisen for byttet av forankringsboltene kom på 32,5 millioner kroner, ifølge Vegvesenet.

Kostnaden for broen, som i sin tid ble omtalt som kinesisk stålindustris inngangsbillett til Europa, var på 3,8 milliarder kroner da den sto ferdig i 2018.