Har funnet en ødelagt bolt, og svakheter i 12 andre på Hålogalandsbrua

9. desember åpnet Hålogalandsbrua for trafikk. En knapp måned senere oppdaget vegvesenet brudd i et stag. Nå har de påvist brist i en bolt, og etter ultralydundersøkelser har de oppdaget mulige svakheter i 12 av til sammen 334 bolter.

Ennå er det ikke fare for bæreevnen, men brua kan stenges på kort varsel om det oppdages flere brudd.

Det skriver Statens vegvesen i en melding. Fredag er det avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen som står for uttalelser til pressen. Det har ikke lykkes TU å komme i kontakt med ham fredag ettermiddag.

Avisen Fremover skriver at det var en mekaniker som oppdaget bruddet i bolten under monteringsarbeid på Hålogalandsbrua.

- Entreprenøren er ansvarlig

Hålogalandsbrua er en del av E6, like nord for Narvik i Nordland.

I den siste oppdateringen fra vegvesenet skriver de at alle de 344 boltene som holder brukablene på plass er inspisert med ultralyd. Det var da det ble oppdaget mulige svakheter i 12 nye bolter.

– Det er satt i gang et arbeid for å skifte dem ut. Dette er en reklamasjonssak og vi har derfor tett oppfølging av entreprenøren for at dette arbeidet skal gå så raskt og effektivt som mulig, sier Stein Johnny Johansen i en melding.

Han er avdelingsdirektør i prosjektavdelingen i Region nord.

Delkabel ute av funksjon

Brua er foreløpig åpen for trafikk, men vegvesenet varsler om at den vil stenges på kort varsel om det oppdages flere brudd.

– Én av 44 delkabler i den ene hovedkabelen er ute av funksjon. Skulle det oppstå brudd i flere bolter kommer vi til å stenge brua for å være på den sikre siden, uttaler Johansen i meldingen.

Om brua stenges vil trafikken gå på gamle E6 Rombaksveien, som nå heter fv. 7575.

Vegvesenet vet ennå ikke hva som er årsaken til bruddet. Nå har de spurt DNV GL om bistand for å komme til bunns i saken.

Prøver å forsterke boltene inntil de kan byttes

I tillegg har de lagt frem en arbeidsplan for de neste dagene:

Inspisere alle boltene to ganger i døgnet.

Jobbe med ansvarlig entreprenør for stålarbeidene på brua for å få produsert nye bolter så raskt som mulig, og for å finne årsaken til at bolten sviktet.

Analysere funnene fra ultralydinspeksjon av boltene.

Bolten som ble skadet er sendt til laboratorium for undersøkelse.

Ny ultralydinspeksjon i uke 5.

– Sammen med selskapet som har prosjektert brua, ser vi etter strakstiltak for å forsterke de aktuelle boltene som har indikasjon på feil. Målet vårt er å forsterke de, slik at de holder inntil vi har fått produsert nye og kan bytte dem, skriver vegvesenet.