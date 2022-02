Opel-eierne mistet tilkoblingen. Nå har en norsk oppstart fått dem på nett

Det er rett over et år siden eiere av elbilen Opel Ampera-e mistet tilgangen til tjenesten OnStar. Som følge av dette kunne ikke bilen lenger styres med app, og mulighet for automatisk nødanrop, såkalt e-call, ble borte.

Bakgrunnen er at Ampera-e egentlig er en General Motors-bil. Opel ble solgt fra GM til PSA i 2017, og GM trakk seg deretter ut fra Europa. OnStar er en tjeneste fra GM, som de sluttet å tilby i Europa.

Dermed satt Ampera-e-eiere med skjegget i postkassa. Nesten nye biler mistet viktig funksjonalitet. I kjølvannet av nedleggelsen var det flere eiere som var misfornøyde og ønsket å finne en løsning.

En gruppe eiere fant sammen gjennom et internettforum for Ampera-e-eiere og bestemte seg for å forsøke å finne en løsning. Et drøyt å senere ser det ut til at de har en løsning klar.

Erik Tessem og Ragnar Ringstrøm gikk sammen med utvikler Stian Thoresen og Haakon Langaas Langeng og startet selskapet Jamp. Det som først skulle være en tredjepartsapp for å gjenopprette funksjonalitet for én Opel-modell, har utviklet seg til langt mer siden oppstarten.

Kobler bilen på nett igjen

Bedriften endte opp med å utvikle en IoT-løsning (internet of things) som kan brukes på Ampera-e, men også mange andre elbilmodeller. Og selv om initiativet ble startet for å finne en løsning for akkurat denne modellen, er ikke lenger en appløsning til bilen selskapets kjernevirksomhet.

Men de begynner der – med en egenutviklet hardwareløsning som kommuniserer med bilen og gir apptilgang som atter lar Ampera-e-eiere låse opp bilen, se batteristatus og mye annet.

Nå er de i ferd med å utstyre tre Ampera-e med løsningen, som skal testes skikkelig. Deretter kan de selge produktet til bileiere.

– Vi har en liste med 400 Ampera-e-eiere som er villige til å være med på en pilot, forteller Tessem.

Disse eierne har selskapet funnet via et forum for Ampera-e-eiere på Facebook.

Jamp har utviklet egen maskinvare. Foto: Jamp

Jamps teknologisjef Ringstrøm forklarer at de har utviklet en helt ny IoT-løsning som må integreres i bilen. I første fase av utviklingen forsøkte de å benytte hyllevare for å løse problemet, men fant etter hvert ut at de måtte utvikle egen maskinvare i tillegg.

Denne kommuniserer over bilens CAN-nettverk, men må integreres på en annen måte enn bare å koble den på bilens diagnosekontakt. Enheten må derfor installeres av en installasjonspartner. Prosessen tar en time eller to, forklarer Ringstrøm.

Bytter ut kommunikasjonsmodul

– Vi erstatter kommunikasjonsmodulen i bilen med vår enhet. Det er snakk om modifiserte utgaver av et produkt som finnes på markedet. Den kommer ferdig modifisert fra en norsk partner, sier Ringstrøm.

Grunderne holder kortene tett til brystet og vil ikke gå i detalj om nøyaktig hvilke enheter de modifiserer eller hva modifikasjonen tilfører, annet enn at den låser opp tilgang til flere av bilens funksjoner, som fjernstart.

Enheten gir også tilgang til det meste av data fra bilen. For eksempel kan Jamp lese ut detaljert batteriinformasjon på cellenivå.

Appløsningen skal på sikt lanseres til mange bilmerker og -modeller. Foto: Jamp

Vil tilby løsningen til flere elbiler

At Ampera-e ikke lenger er hovedfokus, betyr at de ser for seg å tilby løsningen til andre biler. Parallelt med at de har utviklet maskinvare, har de også utviklet en tilhørende skytjeneste. Denne skal være skalerbar.

Tanken er at du skal kunne koble opp bilene du eier i Jamps tjeneste og at du kan styre dem i samme grensensnitt.

De starter med Ampera-e, men har allerede flere bilmodeller på plass i tjenesten. De kan for eksempel også styre BMW i3, Nissan Leaf, Volvo XC40 og Tesla-modellene fra en og samme app.

Det kan være nyttig for alle som har flere elbiler, men åpner også en hel del andre muligheter. Med data fra bilen tilgjengelig i skyen kan de brukes til flere tjenester. Jamp-grunnleggerne nevner spesifikt ruteplanleggere som kan hente ut data fra bilen for å gi en bedre navigasjonsopplevelse.

Om navigasjonssystemet kjenner til og tar hensyn til batteriets tilstand, gjenværende rekkevidde og andre parametere, kan det åpne for at biler kan få langt bedre ruteplanleggere enn de leveres med fra fabrikken.

– Om vi kobler dataene fra tusenvis av biler mot kunstig intelligens, kan vi lære mye om rekkevidden til en bil i for eksempel ulike temperaturer og beregne verdier på en helt annen måte. Vi kan lage en ruteplanlegger som bruker sanntidsdata, sier Ringstrøm.

Kan gi en bedre versjon av Ampera-e

Alle Ampera-e skal få nytt hovedbatteri etter at det har vært tilfeller av brann i den tilsvarende Chevrolet-søstermodellen. Jamp planlegger utrulling av sin appløsning samitidig med dette batteribyttet.

Om prosjektet går på skinner, kan Ampera-e gjenfødes i en bedre versjon med større batteri og bedre appløsning enn noen gang, tror Ringstrøm.

Gründerne understreker at bistand fra Opels norske importør Bertel O. Steen har vært avgjørende for at de har klart å utvikle app-løsningen på et år.

Pris for løsningen er ikke klar. Det som først skulle være en app og en enkel enhet til bilen, har utviklet seg til å bli en mobilnettilkoblet skytjeneste, noe prisen også vil gjenspeile. Piloten skal etter planen starte i løpet av andre kvartal i år.

– Siden over halvparten av løsningen er infrastruktur-, installasjons- og kommunikasjonskostnader, vil brukere av løsningen måtte betale for den, men om det blir en kjøpesum først og deretter abonnement på app, eller kun abonnement med eventuelt en bindingstid, er ikke helt avklart på nåværende tidspunkt, sier Ringstrøm.

Danner grunnlag for større plattform

Han understreker at Jamp ikke kan leve på inntekter fra én Opel-modell. De ønsker å bygge en tjeneste som kan tilby unik datakvalitet, og Ampera-e har fungert som en læringsplattform for bedriften.

Ampera-e er første bil ut av flere som skal bli tilgjengelige på plattformen. Foto: Per Erlien Dalløkken

Verdien ligger i datadeling og analyser. Ved å dele flere data fra kjøretøyet, kan brukeren få tilgang til bedre tjenester dersom han eller hun ønsker det. Ringstrøm tror bilindustrien fremover vil bli nødt til å åpne opp for mer datadeling.

Han viser til Volvo og Polestar, hvor for eksempel appen A Better Route Planner (ABRP) har fått plass i infotainmentsystemet som en tredjepartsløsning. Det åpner for en mer avansert ruteplanlegger for de brukerne som ønsker det.

Opel-importøren lånte vekk bil

Opel-importør Bertel O. Steen har ikke vært involvert i utviklingen av Jamps løsning, men har bidratt med å legge til rette for utviklerne gjennom å låne dem en Ampera-e. I tillegg har de hjulpet dem med noe teknisk støtte.

– Utover det har vi ikke noe eierskap eller noe slikt til dette, sier Stein Pettersen, informasjonssjef for Opel hos Bertel O. Steen.

Han forteller at de som importør ikke har hatt noen motforestillinger mot at en tredjepart utvikler løsninger for deres biler, men understreker at de ikke har noe ansvar for løsningen og heller ikke kommer til være noen kanal for salg eller montering av Jamps produkt.

At Bertel O. Steen likevel valgte å låne dem en bil kostnadsfritt, handler om at de også synes det var synd at kundene mistet tilgangen til OnStar-løsningen da leverandøren la ned i Europa.

– Det blir litt som hvis Google skulle legge ned Android Auto. Bilen hadde fortsatt hatt muligheten, med det hadde ikke vært vår avgjørelse. På samme måte hadde vi ikke noen kontroll over at OnStar trakk seg ut. Men vi ønsker at kundene våre skal kunne få et alternativ. Da er det hyggelig å kunne hjelpe noen som har en god idé, sier Pettersen.