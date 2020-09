Stian ble truet med søksmål etter at han laget egen app til Hyundais elbil

Da Stian Thoresen kjøpte sin første elbil, en Hyundai Kona i vinter, oppdaget han at appen den koreanske bilprodusenten tilbyr ikke var helt slik han ønsket seg.

Thoresen tok derfor saken i egne hender, og utviklet sin egen app. Den utviklet han på noen uker, og publiserte et par måneder senere i appbutikken Google Play.

Hobbyprosjektet ble populært hos en del Hyundai-eiere. Omtrent 300 personer kjøpte appen han hadde laget.

Men hos Hyundai lot de seg ikke imponere. For i sommer fikk Thoresen en telefon fra en advokat som representerte bilprodusenten.

Advokaten fortalte at det var sendt et brev til Thoresen, og at det i dette brevet var fremsatt et krav om å fjerne appen og all omtale av den fra internett.

– Jeg ble småstressa da, forteller Thoresen til TU.

Krevde alle referanser fjernet

De krevde at han fjernet alle referanser til navnet på appen fra internett, inkludert fra ulike forumsider. De viste til inngrep i registrert varemerke, og at dette etter varemerkeloven kan medføre erstatningskrav, bæter og fengsel.

I brevet viser Hyundais advokater til appen på Google Play, omtale av den i forbindelse med intervju i Teknisk Ukeblad, og omtale av appen på nettsteder utenfor Norge. Her kommer deg også frem at Hyundai holder Thoresen ansvarlig for alle disse publiseringene, og at de holder ham ansvarlig dersom ikke alle publiseringer blir fullstendig fjernet.

Han ble bedt om å dokumentere hva han hadde foretatt seg for å fjerne dette.

For ordens skyld: Thoresen tok kontakt med Teknisk Ukeblad i denne prosessen, med spørsmål om vi kunne fjerne navnet på appen. Vi valgte å etterkomme hans ønsker.

– Det er alltid en vurdering om vi skal endre på innhold som allerede er publisert. I dette tilfellet fikk vi spørsmål om selve navnet på appen kunne fjernes, ettersom vedkommende fryktet å bli saksøkt. Navnet på appen var en helt uvesentlig opplysning for innholdet i vår artikkel, og derfor etterkom jeg ønsket fra kilden. Hadde vi fått spørsmål om å slette mer vesentlig informasjon, ville det vært langt mer problematisk, sier redaktør i TU.no Ole Petter Pedersen.

Vi har valgt å ikke bruke navnet på appen, som lå svært tett opp mot «BlueLink», i denne artikkelen heller.

Fikk 14 dager på seg

Thoresen fikk en frist på 14 dager på å gjennomføre tiltakene, og å dokumentere overfor Hyundai hvordan han har fjernet omtalene av appen.

Stian Thoresen utviklet en ny app til Hyundai Kona. Nå har han trukket den. Foto: Privat

Han valgte da selv å ta kontakt med advokat. Men det var heller ikke klart for advokaten om det var bruken av navnet eller appen i seg selv som var problemet, ifølge Thoresen.

For om det bare var navnet, så burde det holde å be ham bruke et annet navn. Men Hyundai krevde altså at appen skulle fjernes fra Google Play.

Etter at Thoresen sendte svar, og viste til hvilke tiltak han hadde gjennomført, har har ikke hørt noe mer fra bilprodusentens advokater, og hans egen advokat har fortalt at saken antakeligvis er ute av verden.

Fikk nok – Kjøpte Tesla

Thoresen forteller at han er frustrert over Hyundais håndtering. Han sier at han tidligere har forsøkt å komme i kontakt med Hyundai angående appen, med spørsmål om de kunne tenke seg et samarbeid. I svaret advokaten hans sendte på hans vegne, foreslo han dette igjen.

– Jeg har fått nok av Hyundai og måten de går frem på. Jeg har sendt mange e-poster og vært ydmyk, men har ikke fått et eneste svar fra dem. Når det går rett på med advokat syns jeg det blir litt tullete, sier han.

Såpass irritert ble han, at han valgte å kvitte seg med sin nesten nye Hyundai Kona. I stedet kjøpte han seg en Tesla Model 3, som han forteller han er veldig fornøyd med.

Han har ikke planer om å utvikle noen apper for denne bilen, siden han mener Tesla i utgangspunktet tilbyr en svært god app, og at det allerede finnes mange tredjepartsalternativer.

Tror Hyundai prøvde å stenge ute appen

– Jeg skulle gjerne visst hvorfor de i det hele tatt velger å gå så hardt ut mot en enkeltperson, som egentlig ikke har gjort annet enn å reklamere for Hyundai. De kunne ha sagt at navnet var for likt, men kanskje det er for vanskelig å sperre appen ute. Det klarer de nok ikke uten videre, sier han.

Han mistenker at Hyundai allerede har forsøkt dette. På et tidspunkt gjorde Hyundai noen endringer i protokollen, som gjorde at brukerne av Thoresens app ble sperret ute, men det gikk raskt å rette opp dette.

Kanskje en app som fungerer bedre enn deres egen setter dem i dårlig lys, spekulerer Thoresen.

– Jeg vil egentlig bare at folk skal se at det finnes bedre løsninger. Det burde eksistert noe som er bedre enn deres egen app, sier han.

Vil ikke ta opp kampen

Thoresen forteller at han ikke har noen interesse av å ta opp noen kamp mot Hyundai.

–Jeg har ikke midler til å gå videre med dette. Det lille jeg har tjent på appen har gått til advokatutgifter. Sånn sett går det i null. Formålet med å ta betalt for appen var ikke å tjene seg rik, men å dekke inn litt av utgiftene med å publisere appen, sier han.

Vi tok kontakt med Hyundai i Norge med spørsmål om blant annet hva Hyundai reagerte på, og hva de tenker om å ta slike steg overfor en privatperson. Vi spurte også hva de tenkte om at noen kanskje vil hevde at det er forbrukerfiendtlig å hindre kundene tilgang til en løsning noen vil oppleve at dekker behovene de har på en bedre måte.

Svaret vi fikk fra Hyundai er følgende:

«Hyundai Motor Company er fokusert på å tilby førsteklasses løsninger for smart mobilitet, som Bluelink, og dette krever beskyttelse av våre immaterielle rettigheter. Vi kan ikke kommentere enkeltsaker, men på generell basis jobber vi for å sikre at våre produkter og tjenester er nøyaktig representert på det globale markedet til fordel for våre kunder.»