Stian syntes Hyundais app var for dårlig – utviklet sin egen

For fire måneder siden kjøpte den norske utvikleren Stian Thoresen en ny Hyundai Kona. Bilen er han fornøyd med. Hyundais mobilapp BlueLink var imidlertid et skår i gleden.

Thoresen beskriver den ikke i positive ordelag, men i stedet for å irritere seg satte han seg heller ned for å se på mulighetene. Resultatet ble to og en halv måned senere publisert på Google Play: Appen Bluelinkify.

Hobbyprosjektet har blitt en app som lar brukerne ta ut mye statistikk og annet som ikke er tilgjengelig i Hyundais egen app. Og brukeropplevelsen skal ha blitt løftet flere hakk. For eksempel må man taste inn en PIN-kode hver gang man skal hente data i den originale appen. Det har han fjernet i sin egen app.

– Trist

– Jeg syns det er trist at de fleste bilprodusentene bortsett fra Tesla lager så dårlige løsninger for kundene sine. Det den originale appen egentlig gjør er å sende kommandoer til bilen, men det er det. Du kan da se hvor mye strøm du har, og hva kjørelengden er, sier han.

Stian Thoresen har utviklet en ny app til Hyundai Kona. Foto: Privat

Da han begynte å se nærmere på saken fant han ut at bilen kan levere mye data, og det ligger derfor en rekke muligheter der for brukere som er interessert i mer informasjon.

Thoresens app kan hente ut data som lar appen utarbeide statistikk over kjøring over en viss periode, hvor lenge det er til lading er ferdig, hvor mye du kan lade, og annet. I tillegg har han laget en funksjon som lar deg se hvor mye penger du har spart kontra å kjøre en gjennomsnittlig bensinbil.

Det tror han er informasjon mange vil oppleve som nyttig å ha tilgang til.

Det grunnleggende tok en uke

Appen kommuniserer med bilen på samme måte som Hyundais egen app. Det skjer ikke direkte, men via Hyundais servere. For å kommunisere med disse må man ha kjennskap til API-et (programmeringsgrensesnittet) som brukes. Denne informasjonen fant han litt av her og litt av der gjennom Google.

Den biten tok en ukes tid. Resten av tiden gikk stort sett med til å utvikle brukergrensesnitt, hvordan statistikk skulle presenteres, og å minimere antall kall mot serverne.

Selv om han har glede av å tilby denne appen til de som ønsker en annen brukeropplevelse enn den originale appen tilbyr, mener han at han peker på et mer overordnet problem: Bilprodusentene legger altfor lite innsats i appene de tilbyr.

– Jeg vil bare vise problemet de fleste bilprodusentene har. Det er mye misnøye med appene som tilbys, de er ikke gode nok. Jeg har brukt to og en halv måned på å utvikle en app alene som tilbyr det som er mulig å tilby. Jeg syns det er litt dårlig, jeg må si det, sier Thoresen.

Appen gir tilgang til mye informasjon som ikke er tilgjengelig i Hyundais egen app. Foto: Stian Thoresen

Ønsker å vekke bilprodusentene

– Er du redd for at Hyundai skal stenge appen din ute?

– De kan sikkert komme i ettertid og si at jeg må fjerne appen. Men jeg prøver bare å få flere til å innse at det må lages bedre løsninger. De bruker ikke penger eller tid på dette i dag, virker det som. Det er synd, for teknologien er der, de har API og tilgang til nok data, men gjør ikke noe med det, forteller han.

Han påpeker at hans egen app gjør færre kall mot Hyundais servere enn den originale appen gjør. Der lagres ingen data lokalt på mobilen, så hver gang det skal hentes ut oppdaterte opplysninger må serveren kontaktes. Thoresens app lagrer mye av dataene som hentes ut lokalt.

Den er mindre dataintensiv, og belaster serverne mindre, med andre ord.

– Om de sier at jeg ikke får lov til å gjøre dette, så har jeg vist at det er et problem. Men sier de at jeg må legge ned, så gjør jeg det. Jeg ønsker ikke å få noen på nakken.

Gode tilbakemeldinger

Han forteller at tilbakemeldingene fra dem som har kjøpt appen har vært god. Appen er nå for det meste ferdig utviklet, og fremover vil det for det meste være bugfiksing. Men det kan komme noen nye funksjoner etter hvert. Han ser blant annet for seg å gjøre det mulig å aktivere automatisk forvarming av bilen når temperaturen faller under et gitt nivå.

Han har ikke konkrete planer om å lage en tilsvarende app til andre biler, men forteller at han har fått forespørsel om å utvikle tilsvarende løsninger til Skoda og Volkswagen fra brukere.

Hyundai Kona 2020-modell. Foto: Mathias Klingenberg

Appen fungerer med 2020-modellene av Kona og Ioniq. For eldre utgaver tenker han på lage en app som kommuniserer med bilen over OBD2-porten, via en adapter. Men han har ingen konkret plan om dette enda.

– Ikke noe vi kan gå ut og støtte

Hos Hyundai Norge forteller produkt- og PR-sjef Øyvind Knudsen at han har hørt om appen, men at løsningen ikke er noe de kan gå ut og støtte på noe vis.

Knudsen sier det fra Hyundais sine ikke er ønskelig med tredjepartsapper som Bluelinkify. Han sier at det også er problematisk at appen har et navn som kan skape forvirring fordi det ligger så tatt opptil deres merkevare Bluelink.

Han sier at deres egen Bluelink-app er i konstant utvikling, og at dagens versjon ikke er ferdig. Det vil komme nye funksjoner med tiden.

– Tilbakemeldingene vi får er at appen er rask og grei å bruke i forhold til det kundene er vant til fra tidligere. For mange dekker nok appen det de ønsker. Mulighet til å starte klimaanlegget og slike ting har vært hovedtyngden av det de ønsker.

Han sier at deres egen Bluelink-app er i konstant utvikling, og at dagens versjon sånn sett ikke er endelig, ettersom det vil komme nye funksjoner med tiden.

Hyundai Motor Europe har ikke besluttet om de vil foreta seg noe med tanke på Bluelinkify.