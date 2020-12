Opel Ampera-e-eiere mister appløsning. Nå vil de utvikle sin egen

Nyttårsaften stenger General Motors sin OnStar-tjeneste i Europa. Det påvirker Opel-eiere, som mister flere tjenester.

OnStar er grunnlaget for automatiske nødanrop. Appløsningen for elbilen Ampera-e er bygget på denne tjenesten. Dermed står eierne uten noen løsning, og Opel har ikke varslet noen tjeneste som erstatter det eierne nå mister.

Nedleggelsen av OnStar i Europa ble kunngjort i 2018. Den erstattes av Opel Connect, som er tilgjengelig på modellene Astra, Corsa, Crossland og Grandland, men altså ikke Ampera-e.

Bakgrunnen er at Opel ble solgt fra General Motors til PSA i 2017. Opel Ampera-e er en elbil som er bygget i USA, og er den europeiske utgaven av Chevrolet Bolt. Etter salget av Opel, har PSA i praksis kjøpt bilen fra GM.

Siste nye Opel Ampera-e ble registrert her i landet i 2019. Altså er det snakk om mange nesten nye biler som nå mister flere tjenester.

Mister tjenester

Det skaper selvsagt misnøye blant eiere av Ampera-e i Norge. De har ønsket at Opel kommer med en erstatning eller en kompensasjon fordi de mister appen som gjør det mulig å forvarme, sjekke batteristatus og annet.

Det må de trolig se langt etter. Opel har antakelig sitt på det tørre, siden OnStar har vært tilbudt som et abonnement fra tredjepart, med mulighet for en måneds gjensidig oppsigelse av avtalen. Nedleggelsen av OnStar har også vært varslet en god stund.

OnStar var en standardfunksjon som ble levert med alle Ampera-e solgt i Norge. Tjenesten var inkludert i ett år da bilene var nye. Deretter måtte kundene betale et månedsbeløp for å abonnere på tjenesten.

Ser på mulighet for å utvikle egen app

Utfordringen i dette tilfellet er at OnStar-tilkoblingen skjer via en egen telemetriløsning som er utviklet for tjenesten. Den kan antakeligvis ikke konfigureres til å snakke med en annen tjeneste uten videre, da dette er proprietære enheter.

Blant norske eiere er det særlig tilgang til en app som skaper misnøye. Erik Tessem er en av disse. Han sier at en Facebook-gruppe for norske Ampera-e-eiere nå diskuterer muligheten for å få utviklet en tredjepartsapp til bilen.

Tanken er å sette i gang en kronerulling for å hyre en utvikler som kan lage en app. Denne appen ser de for seg skal koste penger å laste ned, slik at det også vil være økonomi i å vedlikeholde den for utvikleren.

Tessem foreslår at en årlig vedlikeholdsavtale av løsningen kan være et alternativ i tillegg, eller en en månedlig eller årlig abonnementsordning.

Inntil videre har de ikke gjort noen konkrete avtaler med noen. Men håpet er å stable på beina noe som gir tilgang til basisfunksjoner som forvarming av bilen, ladestatus, batteristatus og opplåsing av bilen.

En slik løsning vil trolig kreve at man kobler en enhet til bilens diagnosekontakt, slik at den kan hente ut og sende data på bilens databuss. Slike enheter kan være utstyrt med Bluetooth, Wi-Fi og mobilnettoppkobling. I teorien er det mulig å lage løsninger som kommuniserer lokalt, eller over internett.

Eiere av Opel Ampera-e kan trolig ikke forvente at Opel kommer med en alternativ løsning til OnStar. Foto: Sveinung Uddu Ystad

Krever mye innsikt

At det er mulig i teorien behøver imidlertid ikke å bety at det er mulig i praksis. Vi tok kontakt med en gruppe utviklere som har laget en app til bilen Renault Zoe, kalt CanZE. Denne appen er utviklet kun for å hente data ut fra bilen, og sender ytterst få kommandoer til bilen. Utviklingen skjer på frivillig basis, og er åpen kildekode.

Utviklerne forteller at det for det første vil være absolutt nødvendig at en utvikler må ha en Opel Ampera-e i sin besittelse. Da de skulle utvikle appen til siste utgave av Renault Zoe, forsøkte de å få det til uten å ha bilen, noe som viste seg å være umulig i praksis. Det var først når utviklere med den nye bilen kom til at det ble fart på utviklingen.

Siden de utvikler for en Renault-modell, har ikke de vi har snakket med noen kjennskap til Ampera-e spesifikt, men sier at man må begynne med å undersøke hvordan bilens datanettverk (CAN) og kommandoer fungerer. Deretter må det sys sammen i en app som kan lese og sende beskjeder på nettverket.

Hvorvidt det faktisk er mulig å gjøre, er en annen sak. Noen biler kan gi full tilgang til det aller meste via diagnosekontakten, mens andre kan være låst og kryptert, og i realiteten umulig å sende kommandoer til.

De viser til egne erfaringer med Renault. Inntrykket er at deres biler har forholdsvis åpen tilgang, slik at de ved hjelp av reverse-engineering kan få til mye.

Lignende løsninger eksisterer

For Ampera-e ser det ut til at det er muligheter, ettersom bilen blant annet brukes i bildelingstjenester hvor bilen kan fjernopplåses av den som skal kjøre bilen.

For andre General Motors-modeller finnes det også en app kalt GM-RC som gjør det mulig å fjernstyre en del funksjoner i bilen. Vi spurte den amerikanske utvikleren om hvorvidt dette vil fungere med Chevrolet Bolt, og han forteller at eiere av denne bilen er blant kundene.

I tillegg er mange av de såkalte parameter-ID-ene, koder som brukes for å få bilen til å rapportere informasjon og for eksempel batteritilstand eller annet, i stor grad kartlagt for Bolt. Så en løsning er antakeligvis mulig å få på plass, selv om det trolig også vil kreve noe ekstra maskinvare i bilen i form av en enhet som kan kommunisere over bilens diagnosekontakt, og eventuelt en enhet som gir internettforbindelse.

NAF: – Kan regnes som mangel

Det ser med andre ord til at det kan være mulig å utvikle en app som gjør det mulig å få på plass de funksjonene Ampera-e-eierne ønsker seg dersom Opel ikke kommer med en alternativ løsning til kundene.

Så er spørsmålet om saken er avsluttet fra Opels side. Slik NAF ser det, må digitale tjenester i utgangspunktet regnes som en del av leveransen av bilen.

– Så om bilprodusentene fjerner digitale tjenester knyttet til bilen, kan dette være å regne som en mangel som gir rett til et prisavslag fra forhandleren. Hvor stort prisavslaget kan være vil henge sammen med hvor viktig tjenesten regnes å være for bileierne, og det vil også henge sammen med markedsføringen av tjenesten i forkant av salget, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Han presiserer at NAF ikke har nok detaljer i sakene rundt Opel Ampera-e og andre Opel-biler til å vurdere et prisavslag i denne konkrete saken.

– Utenfor vår kontroll

Stein Pettersen, PR-sjef for Opel hos den norske importøren Bertel O. Steen, sier til TU at det ikke kommer noen erstatning for appen som nå blir ubrukelig for norske Ampera-e-eiere. Det fordi OnStar-tjenesten inngås mellom bileieren og OnStar, og ikke med Opel.

Han forklarer at det i prinsippet er det samme som om du hadde kjøpt en bil med Spotify integrert, og så la Spotify ned. Det er ikke produsent eller importørs ansvar.

Pettersen sier at det ikke står på manglende vilje hos Opel, og at de har sett på ulike ettermarkedsløsninger. Disse har ikke vært mulig å implementere, forklarer han.

– Hadde vi hatt mulighet til å tilby en erstatning så hadde vi gjort det, men dette er utenfor vår kontroll, sier Pettersen.

OnStar-nedleggelse klaget inn i Spania

I Spania har forbrukerorganisasjonen OCU gått hardt ut mot Opel, og klaget Opels spanske avdeling inn for Aragons forbrukerråd. De etterlyser opplysninger fra Opel om hvilken erstatningsløsning de akter å komme med når OnStar legges ned 31. desember.

OCU har angivelig kontaktet Opel to ganger om dette, uten å ha fått noe svar, skriver Car and driver. Organisasjonen hevder at nedstengingen gir kundene en rekke ulemper. De viser til at tjenesten var en eksklusiv Opel-tjeneste som kan ha ført til at mange valgte å kjøpe en bil fra merket. Enkelte har også betalt ekstra for tjenesten på modeller hvor OnStar ikke var standardutstyr. Dette skal ha kostet 700 euro.

De viser til at forbrukere har betalt for ekstrautstyr som neste år ikke lenger er mulig å bruke, og at det vil påvirke bruktbilverdien ved videresalg.

OCU mener derfor at Opel enten må komme med en erstatningstjeneste, eller betale en kompensasjon til kundene.