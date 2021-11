Bo slet med å finne ladere. Det ble starten på en populær elbiltjeneste

De fleste biler kommer med GPS-navigasjon, men det kan være stor forskjell på hvor godt de fungerer i en elbil.

Ettersom elbilen har behov for hyppigere stopp for å «fylle tanken», må lengre turer i en elbil planlegges på en annen måte enn i en bil med stempelmotor. Er det langt mellom hurtigladerne på strekningen du kjører, kan det være helt avgjørende å vite hvor neste lademulighet er.

Mange biler kommer med ruteplanleggere som er godt tilpasset elbiler. De forteller deg hvor du skal stoppe og lade langs ruten, hvor lenge du må lade og hvor langt du kan kjøre med den strømmen du har på batteriet.

Andre biler har ruteplanleggere som ser ut til å være plukket rett ut av en fossilbil og ikke gir deg noen indikasjon på om du kan kjøre helt til målet eller hvor du bør stoppe og lade underveis. Slike biler kan oppleves som utfordrende på langtur, særlig på strekninger du ikke pleier å kjøre ofte.

En bedre ruteplanlegger

Svenske Iternio Planning har utviklet en løsning som kan gjøre kjøringen enklere for elbilister. Deres populære tjeneste A Better Route Planner (ABRP) lar brukerne planlegge kjørerute basert på hvilken bil som brukes og hvor mye strøm som er på batteriet.

Den finner ut hvor og hvor lenge du må stoppe for å lade. ABRP har også andre funksjoner som du kanskje ikke finner i bilens ruteplanlegger. Du kan for eksempel planlegge ut fra om du ønsker mange korte ladestopp eller så få som mulig, angi hvor lite strøm du er komfortabel med å ankomme laderen med, hvilke ladenettverk du ønsker å bruke, hvor mye du har lastet bilen med og mye annet.

I dagens episode av podkasten Elbil – Teknisk sett snakker vi med Bo Lincoln, grunnleggeren av ABRP. Ideen til tjenesten fikk han da han kjøpte sin første elbil i 2016. Bilen skulle kjøres hjem til Sverige fra Tyskland. Han opplevde da at Teslas ruteplanlegger ikke fungerte så bra, og ideen til å lage en bedre ruteplanlegger var født.

I begynnelsen var ABRP laget for Tesla-modeller, men med årene har en mengde biler kommet på plass i tjenesten. Dette utviklet seg til en kommersiell tjeneste da Iternio Planning ble grunnlagt to år senere.

Appen bruker informasjon om din bilmodell for å planlegge reisen for deg. Foto: Iternio Planning AB

I dag er ABRP på plass som Android-app i Polestar 2, den kan fås via Android Auto og Apple Carplay slik at man kan ha den på skjermen i mange biler, og den kan brukes frittstående på mobilen.

Data er avgjørende

Å få på plass data fra bilene er viktig for at tjenesten skal fungere så bra som mulig. Bilprodusentenes forbruksinformasjon sier som regel lite om hvilket forbruk bilene i realiteten har under forskjellige forhold. Derfor jobber Iternio med å samle inn slike data.

Dette får de ved at brukerne deres kobler nettjenesten til bilprodusenten sammen med ABRP. Det er også mulig å hente data ut fra bilen direkte, via OBD-kontakten i bilen eller via bilens infotainmentsystem.

ABRP er tilgjengelig på Polestar 2, som kommer med Android Automotive, og vil komme som app direkte i bilens infotainmentsystem på flere biler etter hvert.

– De fleste bilprodusenter vi har hørt om, kommer med biler med Android Automotive. Alle kjører ikke med Google, noen kjører åpen kildekode-versjon for å slippe å ha en avtale med Google. Da må de ha egen appbutikk, kart og annet, sier Lincoln.

Det viktigste er at det går an å installere Android-apper på bilene. Da vil også ABRP være tilgjengelig uten å gå omveien om mobilen.

I tillegg er det kommer støtte for å hente ut data fra bilene via Android Auto, men dette er ikke implementert i vesentlig grad hos bilprodusentene ennå, forklarer Lincoln.

Håper å bli standard på nye biler

På sikt håper Lincoln at ABRP blir tilgjengelig som en standard ruteplanlegger i en ny bil. Når det kan skje kan han ikke svare på.

– Om ikke det skjer, håper jeg i det minste vi kommer inn i appen til biler. Ofte er det sånn at bilen allerede finnes, men appen videreutvikles fortsatt og forbedres. Da har vi mulighet til å komme inn med planlegging i selve appen i alle fall og sende den til bilen. Jeg tror det kommer til å skje først, sier Lincoln.

Elbil – Teknisk sett

I podkasten Elbil – Teknisk sett tar Teknisk Ukeblads journalister Mathias Klingenberg og Marius Valle opp ulike temaer knyttet til elbiler. Vi snakker om bilmodeller vi tester, intervjuer mennesker som jobber med elbil, og dykker ned i tekniske detaljer og konsepter.

Du kan forvente en upolert, entusiastisk podkast i uformelle settinger. Vi filmer alle podkastene, slik at du kan velge om du kun vil høre eller også se oss og bilene.

Vi er svært glade for alle tips og innspill: Kontakt gjerne Marius eller Mathias med kommentarer, kjeft, eller forslag til temaer og/eller intervjuer.

Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett:

Vil du høre mer? Lytt også til vår ukentlige podkast Teknisk sett – Moberg & Valmot:

Hør også vår karrierepodkast Teknisk sett karriere, hvor Kjersti Flugstad Eriksen og Tuva Strøm Johannessen byr de på innsiktsfulle samtaler med spennende gjester om hvordan du kan utvikle deg som menneske i jobbhverdagen.

Her finner du Teknisk sett karriere: