Bane Nor deler samme informasjon som før

I en kommentar skriver TUs teknologiredaktør Jan M. Moberg om at VG anklager Bane Nor for å skjule informasjon om forsinkelser og at det kan føre til ytterligere tap av tillit. Det er rett og slett feil at Bane Nor skjuler slik informasjon.



Skal du reise med tog, kan du se informasjon om toget er i rute flere steder: Du kan gå inn i appen der du kjøpte billett, eller du kan sjekke skjermen på stasjonen. Er du ikke på stasjonen ennå, kan du se skjermen på telefonen i form av NÅ-appen eller på nettsiden vår.



Alle disse stedene finner du full informasjon om når toget kommer og hvorfor det er forsinket, og i NÅ-appen kan du til og med se akkurat hvor toget er nå.

Dette finner du mindre av

På et tidspunkt la vi ut absolutt alt på trafikkmeldingssiden vår. At et godstog sto fast på et sidespor hadde ingenting å si for trafikken, men vi la det likevel ut. Det endret vi for noen år siden, siden vi så at det ikke hadde noen verdi for kunder og passasjerer. I vår gjorde vi en justering til, fra å legge ut når tre tog er berørt til å legge ut når mange passasjerer er berørt.



Journalister og spesielt interesserte kan abonnere på trafikkmeldingene våre. Det er en god hjelp at aviser skriver om forsinkelser når de er store, slik at ikke alle som skal pendle hjem fra Oslo S på en tirsdag ettermiddag, kommer til Oslo S når toget står. Da er det bedre at de går rett til en buss eller venter til togene går.



Det som ikke er til hjelp, er dersom mengden informasjon skaper forvirring og usikkerhet om hva som egentlig er relevant for de reisende. Vi mener det har vært resultatet av å legge ut alt av små og store hendelser. Derfor gjør vi en prioritering av hva som legges ut på trafikkmeldingssiden vår. Samtidig kan alle aviser og interesserte følge med på alle store og små forsinkelser på skjermen eller i app, eventuelt ta ut sanntidsdata om de ønsker absolutt all informasjon fra alle steder.

Ingen hysj-plan

VG gir inntrykk av at vi holder informasjon skjult. Det er ikke sant. All informasjonen er tilgjengelig og den er lett å finne for deg som skal reise med tog.

Vår beslutning handlet om å sikre at reisende får riktig og relevant informasjon om togtrafikken, på en enkel og oversiktlig måte. Ikke noe annet.

