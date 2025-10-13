Abonner
Debatt

Bane Nor deler samme informasjon som før

All informasjon om togtrafikken er fremdeles åpen og tilgjengelig for alle i flere kanaler.

Tonje Wikstrøm Frislid, konserndirektør Trafikk i Bane Nor.
Tonje Wikstrøm Frislid, konserndirektør Trafikk i Bane Nor. Foto: Sverre Jarild/Bane Nor
Tonje Wikstrøm Frislid, konserndirektør for trafikk i Bane Nor
13. okt. 2025 - 13:25

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

I en kommentar skriver TUs teknologiredaktør Jan M. Moberg om at VG anklager Bane Nor for å skjule informasjon om forsinkelser og at det kan føre til ytterligere tap av tillit. Det er rett og slett feil at Bane Nor skjuler slik informasjon.

Skal du reise med tog, kan du se informasjon om toget er i rute flere steder: Du kan gå inn i appen der du kjøpte billett, eller du kan sjekke skjermen på stasjonen. Er du ikke på stasjonen ennå, kan du se skjermen på telefonen i form av NÅ-appen eller på nettsiden vår.

Alle disse stedene finner du full informasjon om når toget kommer og hvorfor det er forsinket, og i NÅ-appen kan du til og med se akkurat hvor toget er nå.

Dette finner du mindre av

På et tidspunkt la vi ut absolutt alt på trafikkmeldingssiden vår. At et godstog sto fast på et sidespor hadde ingenting å si for trafikken, men vi la det likevel ut. Det endret vi for noen år siden, siden vi så at det ikke hadde noen verdi for kunder og passasjerer. I vår gjorde vi en justering til, fra å legge ut når tre tog er berørt til å legge ut når mange passasjerer er berørt.

Journalister og spesielt interesserte kan abonnere på trafikkmeldingene våre. Det er en god hjelp at aviser skriver om forsinkelser når de er store, slik at ikke alle som skal pendle hjem fra Oslo S på en tirsdag ettermiddag, kommer til Oslo S når toget står. Da er det bedre at de går rett til en buss eller venter til togene går.

Det som ikke er til hjelp, er dersom mengden informasjon skaper forvirring og usikkerhet om hva som egentlig er relevant for de reisende. Vi mener det har vært resultatet av å legge ut alt av små og store hendelser. Derfor gjør vi en prioritering av hva som legges ut på trafikkmeldingssiden vår. Samtidig kan alle aviser og interesserte følge med på alle store og små forsinkelser på skjermen eller i app, eventuelt ta ut sanntidsdata om de ønsker absolutt all informasjon fra alle steder.

Ingen hysj-plan

VG gir inntrykk av at vi holder informasjon skjult. Det er ikke sant. All informasjonen er tilgjengelig og den er lett å finne for deg som skal reise med tog.

Vår beslutning handlet om å sikre at reisende får riktig og relevant informasjon om togtrafikken, på en enkel og oversiktlig måte. Ikke noe annet.

Leopard 2A4 stridsvogner fra panserbataljonen i Brig N på tog på Hell stasjon for forflytning under øvelse Trident Juncture 2018. Dette var forrige gang en storøvelse på militær forflytning ble gjennomført i Norge.
Les også:

Forsvaret: Ikke kritisk med ny storøvelse på skinner




DebattSamferdsel
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Tekjobb-Indeksen 2025
Les mer
Tekjobb-Indeksen 2025
Ny i dag
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør - kjemi og materialteknologi
Norsk Nukleær Dekommisjonering
Mekanisk ingeniør
Nammo Raufoss AS
Kvalitetssikrings­ingeniører
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør
Nordkraft as
Vi søker bygg- og anleggsingeniør
En tjeneste fra