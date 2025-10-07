Selvskudd fra Bane Nor

VG fortalte i helgen om «Bane Nors nye hysj-plan». Det statlige jernbanekonsernet har fra 1. mai i år reduserte omfanget av informasjon om hvilke linjer som er berørt av feil og hvilke feil som oppstår. Sammenlignet med tidligere, unndrar Bane Nor nå en stor mengde trafikkmeldinger fra nyhetsbildet.

Trøbbel i årevis

Togstopp, kanselleringer og avbrudd har preget togtilbudet i årevis. Spesielt på det sentrale Østlandsområdet, der jernbanen er ment å bidra til et flytende arbeidsmarked.

I stedet har pendlerne i årevis opplevd tettpakkede vogner som følge av manglende materiell. I tillegg til forsinkelser og kansellasjoner. Blant annet som følge av «negativt ladede ord» som nedfall av kjøreledninger, jordfeil, signalfeil og feil på sporvekslere. Et dusin år med sommerstengning av sentrale strekninger kommer i tillegg.

Selv kjenner jeg pendlere som ønsker å flytte nærmere arbeidsplassen. Eller bytte til en jobb nærmere hjemmet. De orker ikke mer usikkerhet som følge av en dysfunksjonell jernbane.

Forståelig forsøk

Det er forståelig at Bane Nor ønsker å gjøre noe både med situasjonen og eget omdømme. For frustrasjonen over årevis med togtrøbbel begrenser seg neppe til passasjerene.

Selv hevder Bane Nor at de kan redusere støy og misforståelser ved å strupe informasjon til publikum om mindre feil og hendelser. Det vil redusere inntrykket av kaos, med håp om at de reisende får et mer presist bilde av faktisk driftssikkerhet.

Bane Nor har også rett i at negative saker gjerne får størst oppmerksomhet i mediene. En strøm av meldinger om små avvik kan dermed gi inntrykk av at togtrafikken er mer ustabil enn i virkeligheten. Det kan bidra til unødig svekkelse av tilliten til jernbanen.

Det kan også argumenteres med at publikum er mer tjent med mer målrettet informasjon. Et mer overordnet og nyttig informasjonsbilde uten unødig støy.

Holder ikke mål

Bane Nors argumenter holder likevel ikke.

Åpenhet er ikke et valg, men en plikt. Spesielt i offentlig sektor. Når en statlig aktør holder tilbake informasjon lukter det manipulasjon og krisehåndtering lang vei.

Å unndra sanntidsdata hemmer ansvarliggjøring av jernbanesektoren. Både media, forskere, politikere og andre skal kunne følge opp investeringer, vedlikehold, prosjekter og planlegging. Ved å unndra data blir det vanskeligere å ettergå jernbanesektorens prioriteringer, og lettere for Bane Nor å skjule mangler og problemer.

Tillit forvitrer når informasjon blir skjult eller unndratt. Publikum liker spesielt ikke at statlige aktører forsøker å skjule hendelser. Det fremstår som manipulasjon, noe som raskt bidrar til å forverre omdømmet - ikke forbedre det.

All informasjon blir digital. Når det nye signalsystemet ERTMS innføres, vil alle trafikkdata være tilgjengelig til enhver tid. Til enhver tid vil vi vite togenes posisjon og fart. Det blir litt som appen Flightracker, der vi til enhver tid har oversikt over flytrafikk verden over.

Norge har et omdømme som tilsier åpenhet i teknologibruk og tilgang til offentlige data. At Bane Nor så tydelig nå går motsatt vei, innbyr i seg selv til kritikk.

Selvpåført signalfeil

Sommerens informasjonsstrategi fra Bane Nor kan forstås, men er uansett høyst kritikkverdig. Den manglende åpenheten, kombinert med manipulert transparens, fører bare med seg rykter og ytterligere støy. Det hele fremstår som en gigantisk og selvpåført signalfeil. Og det fra jernbanesektorenes mest sentrale og offentlige aktør.

Det eneste riktige er å stå i den krevende situasjonen, sammen med togpassasjerene. En offenlig eid aktør som forvalter milliarder av kroner i skattepenger kan ikke tillate seg å begrense egen offentlighet. Omdømme bygges av resultater, ikke taushet.

Fokuset må være å forbedre driften. Ikke forvrenge realitetene. Når togene en gang i fremtiden er mange nok, og går i rute, vil tallene kunne tale for seg.