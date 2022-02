Øker solenergistøtten med 80 prosent: Nå skal også store solcelleanlegg få støtte

Bygger du eget solcelleanlegg, kan du nå få opp mot 47.500 kroner i støtte. Det har Enova avgjort.

– Jeg er glad at vi nå kan øke støtten til installering av solceller i private hjem. For den enkelte forbruker betyr dette lavere strømregninger og større oversikt over kostnadene, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

– Dette er et sikkerlig løft for bransjen, sier Andreas Thorsheim i solenergiselskapet Otovo til Teknisk Ukeblad (TU).

Øker støtten til store anlegg

Det er under et år siden Enova kuttet i støtten til solceller. Fra 1. juli 2021 ble støtten redusert med 2500 kroner. Nå reverseres beslutningen.

– For felleskapet betyr det at vi kan frigjøre verdifull kraft til andre viktige formål, sier Eide.

Solenergi i Norege Marginal som energikilde i dag. på knappe på knappe 0,14 TWh.

NVE spår stor vekst og forventer at solenergi vil levere 7 TWh el. i Norge i 2040.

Bransjen mener potensialet er enda større og forventer store sysselsettingsmuligheter.

Enova begrunner reverseringen med at Norge nå trenger mer fornybar kraft til å elektrifisere transportsektoren og industrien.

– I og med at vi øker satsen per installert kilowatt, vil også mindre anlegg få noe mer i støtte. Det håper vi vil sette økt fart på solmarkedet generelt, selv om målet med endringen er å få flere til å ta i bruk og teste ut større solcelleanlegg, sier Enova-direktør Nils Kristian Nakstad.

Spesielt stor økning er det i støtte til større solcelleanlegg. For anlegg på 20 kilowatt (kW) økes støtten fra 26.250 kroner til 47.500 kroner. Det er en økning på 80 prosent.

Tidligere var støtten begrenset til anlegg på under 15 kW. Nå skal Enova støtte anlegg på opp til 20 kW.

– For rekkehus og eneboliger får vi nå en god ordning, sier Thorsheim i Otovo. Han mener det nå er viktig at støttebeløpet opprettholdes over tid.

Ber om forutsigbarhet

– Den norske solcellestøtten har nå funnet sin form. Nå håper jeg vi kan holde det slik noen år, slik at vi kan få litt fart på markedet og at de som skal ta beslutning om å installere solceller, får forutsigbart, sier Torsheim til TU.

Slik blir solcellestøtten Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har.

Fra 1. februar får du 2.000 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Tidligere var det 1250 kroner opp til 15 kW. Det betyr at de største anleggene kan nå få inntil 47 500 kroner totalt. Kilde Enova.

Selv om vi har sett en raskt økende interesse for solceller her til lands, ligger vi fortsatt langt bak Sverige og Danmark: Sverige har de siste årene installert ti ganger mer solenergi som Norge. Men også i Norge fins det muligheter. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan Norge få mer enn 7 terawattimer (TWh) strøm fra solenergi innen 2040.

Thorsheim mener den nye ordningen er et steg i riktig retning:

– Nå tror jeg vi kan få etterbygd flere større anlegg og at vi vil få mer solkraft inn i det norske markedet. Det kan bidra til mindre nedtapping av vannkraften om sommeren. Noe som vil komme alle norske strømkunder til gode, sier han.

Thorsheim støtter seg på en av Norges fremste solenergieksperter: Erik Marstein ved Institutt for Energiteknikk (IFE) mener solenergi vil fungere svært godt sammen med vannkraft:

– Vi har hatt flere tørrår i moderne tid, og da kan solkraften kunne spille en viktig rolle, uttalte Marstein til TU i oktober.

– Borettslafg faller utenfor

Samtidig som Enova øker støtten til solcelleanlegg, innfører de også tre andre støtteordninger.

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem og fritidsboliger.

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en varmtvannsbereder med styring.

Og de innfører en ordning med støtte for kartleggingstiltak i borettslag og sameier. Tiltak som kan kartlegges kan være for å redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp

Bård Folke Fredriksen i NBBL syns det er synd at borettslag og sameier faller utenfor den nye støtteordningen for solceller. Foto: Ilja C. Hende/NBBL

Det innføres også en tiltaksbonus dersom man innfører flere tiltak i samme bolig, knyttet til vannbåren varme.

Administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) sier til TU at det er bra det innføres nye ordninger. Han er likevel ikke helt fornøyd. Han ønkser seg mer penger til konkrete energisparingstiltak, ikke bare kartlegging, og en bedre ordning for solceller i borettslag og sameier:

– Det er bra at Enova endelig ser at borettslag og sameier har falt utenfor deres tidligere ordninger. Men potensialet for å utløse energisparing er mye større, sier han til TU.

– Det er bra med støtte til kartlegging. Men det er fortsatt vesentlige mangler på støtten til å gjenførte tiltak, sier han.

NBBL er en av 14 organisasjoner som tidligere har kritisert Enova-støtten. De mener det gis alt for lite støtte til energispaering.

– Skal du få folk med deg på det grøenne skriftet, trengs det mer penger til gjennomføring, understreker Folke Fredriksen.

Han mener det er bra at støtten til solceller nå økes, men mener det er synd at borettslag igjen faller utenfor.

– Svakheten med solenergistøtten er at den i alt for stor grad knytter seg til eneboliger og rekkehus. Støtten burde gis uavhengig av boform. Det er fortsatt vanskelig å få støtte til solceller i borettslag og sameier, sier han.