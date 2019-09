Enova kutter støtten til boligeiere. Dette må du skynde deg å installere hvis du vil ha støtte

Det statlige foretaket Enova varsler at de kutter i støtten til varmepumper, solcelleanlegg og solfangere. Årsaken er at disse rett og slett begynner å bli allemannseie.

– Hovedhensikten med våre støtteordninger er å gi starthjelp til gode løsninger. Nå tilsier markedsutviklingen at vi kan avvikle eller justere noen av disse støtteordningene, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

Vil få forbrukerne ned fra gjerdet

Fottland sier at de også ønsker å få fart på forbrukere som sitter på gjerdet og lurer på å installere noen av de teknologiene som nå får redusert støtte.

– Vi ser det som en naturlig konsekvens av at vi melder fra om at vi kutter i støtten. Vi har sett tidligere at det får mange ned fra gjerdet, sier Fottland til Teknisk ukeblad.

Fra og med første april 2020 endres følgende Enova-støtteordninger:

Støtte til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avvikles

Maksimal støtte til balansert ventilasjon reduseres med 5000,-

Støtten til solceller reduseres med 2500,-

Støtten til solfangere reduseres med 5000,-

Varmepumper er blitt allemannseie

Enova har sett en enorm vekst i bruken av støtteordningene, særlig i sammenheng med forbudet mot fyring med fossil olje, som trer i kraft 1. januar 2020.

– Det har aldri blitt solgt så mange varmepumper som nå, sier Fottland.

I 2018 vokste salget av varmepumper med hele 27 prosent. Tall for 2. kvartal 2019 viser en fortsatt sterk vekst. Fottland forventer at veksten vil gi økt konkurranse og lavere priser som kommer forbrukerne til gode.

Frist: 1. april 2020

Fram til 1. april 2020 kan en huseier få inntil 5 000 kroner i støtte både for å installere en luft-til-vann-varmepumpe eller en avtrekksvarmepumpe. Etter dete kuttes støtten til null.

Stadig flere kjøper balansert ventilasjon og solceller, men Enova vil fortsatt gi noe støtte til disse tiltakene. Maksimal støtte til balansert ventilasjon endres fra 15.000 kroner til 10.000 kroner. For solceller endres den faste støttesatsen fra 10.000 kroner til 7.500 kroner, mens støttesatsen på 1.250 kroner som gis i tillegg for hver kilowatt installert effekt opp til 15 KW opprettholdes.

Den faste støttesatsen til solfangere endres fra 10.000 kroner til 5.000 kroner. I tillegg til grunnsatsen på 5.000 kroner gis det 200 kroner i støtte per kvadratmeter av anlegget opp til 25 kvadratmeter.

Varsler nye prioriteringer

Enova har så langt i år utbetalt 265 millioner kroner i støtte til boligeiere som har gjennomført energitiltak. Det er over 100 millioner kroner mer enn ved samme tid i 2018. I 2018 ble det totalt utbetalt 275 millioner i støtte.

Nå varsler Enova at det vil komme nye tiltak, Samtidig sier Enova at de ønsker å stimulere flere boligeiere til å gjøre en helhetlig oppgradering av bygningskroppen når de skal oppgradere boligene sine.

– Vi vil at folk skal tenke helhetlig rundt fremtidig strømsparing og energiøkonomi når de skifter tak eller legger nytt panel. Å etterisolere nok til at energistandarden heves, er en liten ekstrakostnad som kan gi store fremtidige besparelser, sier Fottland.

Vil redusere totalbelastningen på strømnettet

Enova har signalisert at flere prosjekter vil bli kanalisert mot prosjekter som kan redusere maksbelastningen på strømnettet gjennom å identifisere og utnytte fleksibilitet. Tall fra NVE viser at det totale vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet i det norske strømnettet er på 140 milliarder kroner. En vesentlig del av dette er oppgradering av kapasitet så nettet er bedre forberedt på elektrifisering av kraftkrevende inustri og økning i antall elektriske kjøretøy.

Noe av dette vil kunne løses gjennom private husholdninger. Blant annet finnes det løsninger som lar strømleverandøren skru av varmekabler eller en varmtvannsbereder hjemme hos forbruker i korte perioder når strømforbruket er på sitt mest intense. Dette merkes lite hos forbrukeren, men kan gi stor avlastning på kapasiteten i nettet.

– Private husholdninger kan være en stabilisator i energisystemet. Utfordringen er å komme opp i tilstrekkelige volum til at det monner.

Når det gjelder effektfordeling jobber Enova også med proffmarkedet. For at det skal lykkes, er det viktig å få på plass forretningsmodeller for hvordan effektdeling kan foregå, og hvordan det skal belønnes, sier Fottland.